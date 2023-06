Razer bringt THX-zertifizierte In Ear-Kopfhörer auf den Markt

Razer bringt ein neues Set von kabelgebundenen IEMs mit dem Namen Razer Moray auf den Markt. Das amerikanisch-singapurische multinationale Technologieunternehmen hat in den letzten Jahren versucht, sich ein wenig zu diversifizieren. Schnell wurde Razer zu einer Art "Gamer-only"-Marke und scheint nun zu versuchen, aus dieser Schublade auszubrechen – wie zum Beispiel mit der Mercury-Serie und den Razer Books, die sich sowohl an Profis als auch an Gelegenheitsnutzer richteten.

Razer preist seine ersten kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer als "ein völlig neues Paradigma für lange, ermüdungsfreie Gaming- und Broadcast-Sessions" an. Jeder Kopfhörer-Fan weiß, dass selbst die besten Gaming Earbuds einen Kompromiss darstellen, vor allem wenn du den speziellen "Gaming-Modus" aktivierst, den einige der besten True-Wireless-Kopfhörer bieten: Eine niedrige Latenz bedeutet, dass du eine geringfügige Verschlechterung der Audioqualität im Spiel in Kauf nehmen musst.

Außerdem verfügen sie über ein hybrides Dual-Driver-Akustikdesign und eine flache Form, die eine hervorragende passive Geräuschisolierung bietet. Selbstverständlich gibt es ein Kabel zwischen den Kopfhörern und deinem Quellgerät, aber dieses ist ein hochwertig und geflochten und wird für unaufdringliches High-Fidelity-Streaming über der Ohrmuschel getragen. Laut Razer erhältst du außerdem individuelle Ohrstöpsel und ein Reiseetui für deine persönlichen Streaming-Bedürfnisse. Und sie wollen auch nicht viel Geld dafür haben. Die Razer Moray sind ab sofort zu einem Preis von 149,99 Euro erhältlich.

Meinung: Razer hat keine Angst davor, zurückzublicken

(Image credit: Razer)

"Die Markteinführung der Moray markiert ein aufregendes neues Kapitel für Razer. Es ist eine Weiterentwicklung des Gaming-Audiosystems, das Streamingern High-Definition-Sound und ganztägigen Komfort bietet. Mit dem Razer Moray bringen wir die außergewöhnliche Audioqualität, die man normalerweise mit In-Ear-Monitoren verbindet, nicht nur zu Streamern, sondern auch zu Gamern. Und wir sind stolz darauf, dass dieses Produkt die begehrte THX-Zertifizierung erhalten hat, den weltweiten Goldstandard für Klangtreue", sagt Alvin Cheung, Senior Vice President der Hardware Business Unit von Razer.

Was ist die THX-Zertifizierung? Es handelt sich um eine Reihe von audiovisuellen High-Fidelity-Standards für Kinos, Vorführräume, Computerlautsprecher, Spielkonsolen, Heimkinos, Auto-Audiosysteme und Spiele. Im Gegensatz zu Dolby Atmos oder den Dirac-Lösungen wurde diese Zertifizierung 1983 von George Lucas mitbegründet. Razer und THX sind schon seit langem gute Freunde, wenn es um Gaming-Headsets geht. Die neuen IEMs von Razer, die THX-zertifiziert sind, gehören zu einer ausgewählten und talentierten Gruppe – allen voran die hervorragenden 1More Triple Driver In-Ear Headphone.

Da sich die Rückkehr zum kabelgebundenen Hören dank Qobuz und dem kostenlosen Katalog von Apple Music mit Lossless- und Hi-Res Lossless-Upgrades (die nur mit kabelgebundenen Kopfhörern wie den EarPods und nicht mit den AirPods verfügbar sind) immer größerer Beliebtheit erfreut, sind wir uns sicher, dass Razer hier auf einem guten Weg ist. Du kannst auch auf einem guten Weg sein, wenn du dir unsere Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds oder die besten Gaming Headsets für Call Of Duty durchliest.