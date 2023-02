Included in this guide:

Die besten kabellosen Gaming-Headsets verhelfen jedem Spiel zu einem Gefühl der Immersion, wenn du dich in deinen Lieblingstitel vertiefst. Auch wenn die Klangqualität nicht mit der von kabelgebundenen Verbindungen mithalten kann, hat sich die Welt der kabellosen Headsets in letzter Zeit stark entwickelt.

Der größte Vorteil eines der kabellosen Gaming-Headsets ist, dass du nicht an ein Kabel gebunden bist, sondern es dir bequem machen und spielen kannst. So kannst du nicht nur in dein Lieblingsspiel eintauchen, sondern dich auch entspannen, ohne in einer bestimmten Position verharren zu müssen, was auch mit einem der besten Gaming-Stühle möglich ist. Darüber hinaus sind kabellose Headsets in der Regel reisefreundlicher.

Für Erstkäufer gibt es jedoch eine riesige Anzahl von Produkten, was unglaublich überwältigend sein kann. Deshalb haben wir die Sache etwas übersichtlicher gestaltet und eine Liste der besten kabellosen Gaming-Headsets erstellt. Wenn du etwas Spezielleres suchst, schau dir auch unsere Liste der besten PC-Gaming-Headsets an.

Die besten Wireless-Gaming-Headsets 2023

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

(Image credit: Razer)

Das BlackShark V2 von Razer gehört zu den besten erschwinglichen Gaming-Headsets, die es derzeit gibt. Es glänzt vor allem durch seine großartige Klangqualität und spielspezifische Audioanpassungen (über die App), während es gleichzeitig kabellos bleibt. Je nachdem, wie groß deine Wohnung ist, kannst du dich von deinem PC entfernen und einen Snack oder ein Getränk aus der Küche shcnappenm, ohne die Verbindung zu deinem Computer zu verlieren.

Für zusätzliche Vielseitigkeit hat Razer auch ein 3,5-mm-Audiokabel beigelegt – für den Fall, dass gerade kein USB-Anschluss zur Hand ist – und eine lange Akkulaufzeit, damit du nicht nach jedem Spiel aufladen musst. Und weil die Kopfhörer leichter sind und ein solides schwarzes Design haben (abgesehen von dem neongrünen Razer-Logo auf den Ohrmuscheln), kannst du sie ohne Bedenken im Flugzeug oder im Zug mitnehmen.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Razer BlackShark V2 Pro

(Image credit: SteelSeries)

2. SteelSeries Arctis 9 Wireless Das beste kabellose Gaming-Headset für Multimediales Our expert review: Spezifikationen Konnektivität: 2.4 GHz Wireless, Bluetooth Reichweite: bis zu 12m Akkulaufzeit: 20 Stunden Gewicht: 376g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Ausgezeichnete Klangqualität + Bequem + Lag-frei Kontra - Teuer - Die Platzierung der Steuerräder könnte besser sein

Die Arctis-Headsets von SteelSeries gehören zu den bestklingenden Gaming-Headsets und bieten eine nahezu audiophile Klangqualität, die sie auch zum Musikhören neben dem Spielen geeignet macht. Das Arctis 9 Wireless steht dem in nichts nach, auch wenn ihm der dedizierte DAC des Arctis Pro fehlt. Dieses kabellose Headset liefert einen klaren, detaillierten Klang.

Wenn du den kabellosen 2,4-GHz-Empfänger nicht ständig ein- und ausstecken willst, steht dir auch eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Im Idealfall kannst du den kabellosen Empfänger an deinem Hauptgerät angeschlossen lassen und die Kopfhörer über Bluetooth mit anderen Geräten verbinden.

Dieses Paar ist eines unserer Lieblings-Headsets, ob kabellos oder nicht. Die Tatsache, dass es Lag-frei und bequem ist, dank der weichen Ohrpolster und der Skibrillenaufhängung, ist nur ein Bonus. Bedenke nur, dass du dafür einen hohen Preis zahlen musst.

(Image credit: SteelSeries)

3. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Ein Premium-Gaming-Headset mit jeder Menge Funktionen Our expert review: Spezifikationen Konnektivität: Niedrige Latenz 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, 3,5 mm Reichweite: bis zu 12m Akkulaufzeit: 20 Stunden Gewicht: 376g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei voelkner DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Solide Geräuschunterdrückung + Hervorragende Ausstattung mit einer Vielzahl von Funktionen + Erstaunlicher Klang Kontra - Teuer - Man ist gezwungen, die Unterstützung für eine Konsole zu wählen

Das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless ist das perfekte Gaming-Headset. Es macht so ziemlich alles richtig, vom detaillierten und realistischen Sound bis hin zum Komfort, der dich stundenlang spielen lässt, ohne dass du deinen Kopf verschnaufen lassen musst. Wenn du über den hohen Preis und die enttäuschende aktive Geräuschunterdrückung hinwegsehen kannst, dann ist das Headset das Beste, was du bekommen kannst.

Außerdem bietet es jede Menge Funktionen, wie z. B. im laufenden Betrieb austauschbare Batterien, die für unbegrenzte Action sorgen, Multi-Plattform-Konnektivität, gleichzeitige Multi-Point-Konnektivität, ein detailliertes und klar klingendes Mikrofon und eine Basisstation zur einfachen Steuerung. Die aktive Geräuschunterdrückung hat uns zwar enttäuscht, aber selbst das zeigt, wie gut das Nova Pro Wireless ausgestattet ist.

Wenn du noch einen Grund brauchst, dieses Headset in Betracht zu ziehen, dann schau es dir an. Sein schlichtes, elegantes Design ist so stilvoll, wie man es nur erwarten kann.

(Image credit: Microsoft)

Bei Konsolenspielen ist kabelloses Spielen tatsächlich der Weg. Zum Glück hat das kabellose Xbox-Headset eine Reichweite von sechs Metern, so dass du dich mit deinen Freunden auf der Couch zurücklehnen und entspannen kannst. Dieses Headset eignet sich perfekt für Spiele und bietet dröhnende, verzerrungsfreie Bässe und eine phänomenale Audioleistung, vor allem für den günstigen Preis.

Die cleveren Designentscheidungen und die zahlreichen Funktionen wie die automatische Stummschaltung des Mikrofons und der anpassbare Equalizer tragen zu seinem Wert bei. Die Tatsache, dass es mit ultraweichen Ohrmuscheln und einer angemessenen Klemmkraft ausgestattet ist, macht es perfekt für lange Gaming-Sessions. Dies ist das beste kabellose Gaming-Headset für dich, wenn du ein Xbox Series X- oder Series S-Spieler bist. Das schlichte Design wird dich vielleicht nicht beeindrucken, aber die Leistung wird dich zweifelsohne umhauen.

Lies unseren ausführlichen Testbericht: Microsoft Xbox Wireless Headset

(Image credit: Logitech)

5. Logitech G733 Lightspeed Das schönste kabellose Headset Our expert review: Spezifikationen Konnektivität: Lightspeed Wireless über USB Reichweite: bis zu 20m Akkulaufzeit: 29 Stunden Gewicht: 278g Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei notebooksbilliger DE/AT (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Anständiger Klang + Extrem leicht + Große Reichweite Kontra - Kurze Akkulaufzeit bei eingeschalteter RGB-Beleuchtung - Logitech G Hub Software ist heikel

RGB-Beleuchtung ist bei kabellosen Gaming-Headsets nicht üblich, und das aus gutem Grund: Sie belastet die Akkulaufzeit enorm. Das hat Logitech jedoch nicht davon abgehalten, das Logitech G733 Lightspeed mit insgesamt sechs RGB-Zonen auszustatten. Und die Mühe lohnt sich, auch wenn die Akkulaufzeit des Headsets dadurch von 29 Stunden auf nur 20 Stunden sinkt – was im Vergleich zur Konkurrenz nicht schlecht ist.

Abgesehen von der RGB-Farbgebung gibt es hier noch viel mehr zu entdecken. Die einzigartigen eckigen Ohrmuscheln und das abnehmbare Kopfband mit Aufhängebügel sorgen für frischen Wind, während das ultraleichte Design und die weichen Ohrpolster für einen hohen Tragekomfort über einen längeren Zeitraum sorgen. Und schließlich ist die Klangqualität zwar nicht audiophil, aber überraschend gut, da sie mit DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound und Discord-zertifiziertem Klang aufwartet.

Als Bonus ist das Mikrofon mit BLUE VO!CE-Filtern ausgestattet, damit du deinen Klang für andere feinjustieren kannst, und es gibt lustiges Zubehör.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!