Flaggschiff-Features zum Schnäppchenpreis? Das bieten die neuen ANC-Kopfhörer von JBL

Noch auf der Suche nach einem Paar Kopfhörer mit vernünftiger Geräuschunterdrückung? Und am besten sollen sie auch noch weniger Kosten als bekannte Vertreter wie die Sony WH-1000XM5? Dann hat JBL gleich zwei spannende Alternativen für dich parat!

Der JBL LIVE 770NC wie auch der JBL LIVE 670NC sind ab dem 31. August erhältlich und haben laut Hersteller hochkarätige Funktionen im Gepäck, ohne dir dabei allzu sehr an dein hart Erspartes gehen zu wollen.

Auf dem Papier klingen die neuesten Vertreter des etablierten Audioherstellers schon einmal recht vielversprechend und könnten es gut und gern auch mit einigen der besten On- sowie Over-Ear-Kopfhörern im Segment aufnehmen. Entsprechend verfügen beide Varianten über einen dynamischen 40-mm-Treiber, der weiterhin durch Bluetooth 5.3 sowie LE Audio unterstützt wird, während HARMAN Personi-Fi 2.0 die nötige Individualisierung gewährleistet.

Begeistern kann auch die enorme Akkulaufzeit, denn immerhin schaffen die Neulinge mit deaktiviertem ANC satte 65 Stunden im Betrieb, wobei durch Schnellladefunktion schon in fünf Minuten 4 weitere Stunden Hörspaß offeriert werden.

Komfortgarantie: Unterschiedliche Formen für unterschiedliche Köpfe

Obwohl beide Kopfhörer die gleichen technischen Spezifikationen haben, unterscheiden sie sich im Wesentlichen in ihrer Form. Der Live 770NC ist nämlich ein Over-Ear-Kopfhörer, während der Live 670NC als On-Ear-Pendant daherkommt.

Was aber wiederum gleich bleibt, ist die geniale True Adaptive ANC-Technologie von JBL, die in beiden Neuheiten verbaut wurde. Diese Technologie, die in der Vergangenheit auch schon in einigen der besten Kopfhörer aufzufinden war, passt die Stärke der Geräuschunterdrückung automatisch der jeweiligen Umgebung an, in welcher du dich derzeit befindest. Wenn du also dringend mehr Abschirmung brauchst, wird eben jene ganz ohne dein Zutun hinzugefügt. Und auch die Beamforming-Mikrofone müssen sich nicht verstecken, erlauben sie doch mehr als zufriedenstellen Qualität in einem jeden Telefonat mit deinen Liebsten.

Auch wenn wir die neuen JBL-Vertreter also noch nicht selbst im Hands-On auf die Probe gestellt haben, lässt sich guten Gewissens sagen, dass hier wieder einmal die üblich, höchst zufriedenstellende Qualität des Herstellers zu erwarten sein dürfte. Bereits in der Vergangenheit wusste eben dieser mit Ablegern wie dem Reflect Aero zu begeistern, weswegen es uns nur geringfügig wundert, dass auch die Neulinge auf dem Papier eine grandiose Figur machen.

Neugierig geworden? Dann sichere dir den JBL Live 770NC doch schon ab Ende September für 179,99 Euro oder greife zur On-Ear-Alternative in Form des 670NC, die mit 129,99 Euro sogar noch einmal ein ganzes Stück preisgünstiger ist.