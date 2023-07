Sony WF-1000XM5 vs Sony WF-1000XM4: Welche Earbuds sind besser?

Akkulaufzeit (Buds): 8 Stunden

ANC: Ja

Spatial Audio: Ja

Wasserschutz: IPX4



Die Sony WF-1000XM4 sind seit langem unsere liebsten kabellosen Earbuds. Das liegt daran, dass sie viele Dinge gut machen. Sie bieten eine hervorragende Klangqualität und eine guten ANC in einem komfortablen Gehäuse. In unserem Test sagen wir, dass du dir drei andere Paare zulegen musst, um diese Kopfhörer zu schlagen – keine andere Marke hat so viele Vorteile wie sie. Aber jetzt, wo die neuen XM5s da sind, ist das vielleicht nicht mehr der Fall.