Sådan ser du Samsung Galaxy Unpacked 2024

Den første Samsung Galaxy Unpacked-event i 2024 starter på onsdag (17. januar) - og det bliver en god en af slagsen. Det er her, vi forventer at se afsløringen af den meget omtalte og teasede Samsung Galaxy S24-serie, som består af standardtelefonen, samt Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra.

Selvom Samsung kun har antydet, at de vil vise den næste generation af Galaxy-telefoner, vil de helt sikkert være dem, de lancerer. Vi håber også på et par overraskelser, såsom den længe ventede Galaxy Ring, men rygterne har ikke indikeret, at det vil være tilfældet.

Men selv om der kun er fokus på telefoner, vil Samsung Galaxy Unpacked 2024 være et must for fans af Android-telefoner og folk, der måske leder efter et alternativ til iPhone 15-serien. Så læs videre, så fortæller vi dig, hvordan du ser Samsung Galaxy Unpacked 2024 live.

Hvor kan du se Samsung Galaxy Unpacked 2024 live?

Der er lige nu under 24-timer til Samsungs store lancering. Onsdag den 17. januar kl. 19 dansk tid, går Samsung Galaxy Unpacked 2024 i luften og du kan følge med live.

Hvis du vil se Unpaked 2024 live, foreslår vi, at du gør det på Samsungs YouTube-kanal. På Samsungs hjemmeside kan du registrere dig for at se livestream.

Du kan også få de seneste opdateringer forud for og under eventet ved at følge Samsungs sociale konti, nemlig Samsung Mobile på X.

Vores amerikanske TechRadar-kolleger vil også være til stede ved det fysiske Unpacked-showcase i San Jose. Så hvis du er fan af korte videoer, bør du også holde øje med TechRadars TikTok-konto, da der helt sikkert vil være fokus på Samsung.

Hvad kan vi forvente på Samsung Galaxy Unpacked 2024?

Kort sagt kan du forvente at se en tre nye nye telefoner i Galaxy S-serien, som ifølge de hidtidige rygter stort set vil få samme design Galaxy S23-serien. Det er fint med os, for Galaxy S23 Ultra var en af sidste års mest fantastiske telefoner, både når det gælder design og indmad.

Ifølge rygterne vil der dog være nogle små designforskelle, herunder en flad skærm, titaniumkanter og udskiftning af 10x tele-kameraet med et 50-megapixel 5x zoom-kamera til Galaxy S24 Ultra.

Forvent et pænt udvalg af Samsung Galaxy S24-farver og Samsung Galaxy S24 Ultra-farver, men ellers vil de største ændringer i Galaxy S24-serien i forhold til forgængerne sandsynligvis være på softwaresiden.

Og det kommer næsten helt sikkert til at handle om AI, hvor Samsung allerede har teaset for telefonfunktioner, der gør brug af kunstig intelligens, og hvor endnu flere rygter peger i retning af AI-drevet fotoredigering i stil med Google Pixel 8s Magic Editor. Andre funktioner, som rygtes til telefonen, er, at Galaxy S24 kan registrere tone i tekst, hvilket alt sammen er en del af Samsungs mål om at skabe en "AI-telefon".

Ifølge rygterne forventer vi, at priserne på Galaxy S24 kommer til at ligge tæt på priserne på Galaxy S23-serien. Det betyder at de tre telefoner, som er prissat til at tage kampen op med iPhone 15 og i det hele taget konkurrere med de bedste telefoner på markedet.

Vi forventer nu ikke at se Galaxy Ring, som skal være Samsungs første smart ring. Vi forventer heller ikke at se nogen opdateringer til virksomhedens smartwatches.