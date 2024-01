Samsung Galaxy S24-serien kan blive dit næste webcam

Samsungs første Galaxy Unpacked-event i år finder sted den 17. januar, men det har ikke forhindret elektronikgiganten i at dukke op på CES 2024 - eller i at nævne den kommende Samsung Galaxy S24-serie - dog uden at sige navnet direkte.

Da de talte om deres "næste flagskib" under deres CES-præsentation (via Android Authority), annoncerede Samsung en ny funktion, der vil gøre det muligt for deres kommende telefoner at fungere som webkameraer i høj kvalitet. Du vil kunne skifte mellem linserne foran og bagpå og endda bruge AI-kamerafunktioner som baggrundssløring og automatisk indramning, sagde Samsung.

Dette er ikke en helt ny funktion i sig selv, da andre telefoner - såsom Google Pixel 8 - allerede kan fungere som webkameraer. Funktionen optrådte også kortvarigt i Samsung One UI 6 Beta 3, før den blev fjernet i efterfølgende betaversioner. Nu ser det imidlertid ud til, at Galaxy S24 og dens søskende, Samsung Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra, bliver de første Samsung-telefoner, der tilbyder webcam-funktioner.

Vi er også sikre på, at Samsung vil markedsføre denne funktion som en eksklusiv funktion til Samsung Galaxy S24-serien i en periode, da virksomheden ikke har givet nogen af sine eksisterende telefoner tilsvarende webcam-funktionalitet, og deres "kommende flagskibe" er specifikt nævnt.

Samsung antydede nye webcam-funktioner til sine kommende mobiler på CES 2024. (Image credit: Samsung)

Der findes allerede masser af tredjepartsapps, som lader dig bruge din telefon som webcam, men Samsung håber tydeligvis at kunne skære mellemmanden væk med Galaxy S24-serien. Apple har lavet et lignende trick med deres Mac-kompatible Continuity Camera-system, og Microsoft arbejder angiveligt også på at tilføje webcam-funktioner til deres Phone Link-app.

Med andre ord, hvis du planlægger at købe en Galaxy S24, Galaxy S24 Plus eller Galaxy S24 Ultra den 17. januar, kan du få et af de bedste webkameraer såvel som en af de bedste telefoner.

Med hensyn til hvad vi ellers forventer at se fra Galaxy S24-serien i denne måned, virker det sikkert, at AI vil udgøre en vigtig del af Samsungs næste serie af mobiltelefoner. Virksomhedens Galaxy Unpacked-tagline - "Galaxy AI is here" - kombineret med det, vi allerede har hørt om Samsungs nye AI-model, Samsung Gauss, tyder på, at alle tre kommende telefoner vil have et væld af AI-drevne funktioner, som kan give dem en fordel i forhold til Apples top-iPhones.

Tjek vores CES 2024-hub for alle de seneste nyheder fra tech-messen, mens det sker. Vi dækker alt fra 8K-tv'er og foldbare skærme til nye telefoner, laptops, smart home-gadgets og det nyeste inden for kunstig intelligens.

