Samsung Galaxy S24 Ultra kan få et bedre kamera end ventet

Af de mange rygter, der hidtil er dukket op om Samsung Galaxy S24 Ultra, var en af de mest bekymrende et rygte om, at kameraet skulle udskiftes, så forgængers 10x optiske zoomkamera i stedet blev til en 5x variant i stedet. Men det seneste læk tyder på, at det faktisk er Samsung Galaxy S23 Ultras 3x tele-kamera, der bliver udskiftet.

Ifølge en rapport på det sydkoreanske site The Elec (via @Tech_Reve) vil Samsung Galaxy S24 Ultra blive lanceret med et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 10x optisk zoom og et 50 MP med 5x optisk zoom samt et 12 MP selfiekamera.

Disse specifikationer er alle de samme som på Galaxy S23 Ultra, bortset fra kameraet på 50 MP og 5x zoom, som vil blive brugt i stedet for et kamera på 10 MP og 3x zoom.

Eller måske bliver det slet ikke sådan. Som nævnt ovenfor har flere tidligere lækager hævdet, at Samsung Galaxy S24 Ultra vil have et 50 MP og 5x zoom kamera og et 10 MP og 3x zoom kamera, uden 10x zoom. Så vi anbefaler, at du tager denne nye påstand med et gran salt.

Men denne nyligt rygtede opsætning ville uden tvivl være at foretrække, da Ultra-seriens 10x optiske zoom er et af dens største salgsargumenter og en af de vigtigste ting, der får den til at skille sig ud fra andre toptelefoner.

Det kan diskuteres, om det er bedre at erstatte 3x zoom med 5x zoom i stedet for bare at holde fast i 3x, da 3x kan være en nyttig brændvidde til portrætter. Men stigningen fra 10 MP til 50 MP ville bestemt være at foretrække.

Samme som tidligere

Den samme rapport nævner også kameraspecifikationerne for standard Samsung Galaxy S24 og Samsung Galaxy S24 Plus, men de er præcis de samme, som vi fik at vide tidligere - og de er også identiske med de specifikationer, vi så for Samsung Galaxy S23 og Samsung Galaxy S23 Plus.

Disse to telefoner har angiveligt et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telekamera (som formodentlig har 3x optisk zoom, selvom det ikke fremgår af lækagen). Der nævnes heller ikke noget om specifikationerne for selfie-kameraerne til disse telefoner, men det er sandsynligvis 12 MP baseret på tidligere rapporter - hvilket igen ville være i tråd med de nuværende modeller.

Hvis alt dette er sandt, vil der sandsynligvis ikke være mange (hvis nogen) opgraderinger på hardwarefronten i kameraerne til standard- og Plus-modellerne. Men vi kan meget vel se et par softwareforbedringer og vi forventer at se en masse AI-funktioner, da noget af softwaren til Samsung Galaxy S24 er blevet lækket og afslører et væld af AI-tilstande og -værktøjer.

Samsung Galaxy S24 Ultra kan på den anden side meget vel få nogle hardwareopgraderinger eller i det mindste ændringer, og hvis det seneste læk er sandt, vil ændringerne enten være til det bedre eller neutrale, snarere end den nedgradering, vi har hørt om i tidligere rapporter.

Samsungs nye telefoner vil sandsynligvis blive præsenteret i januar, så det varer ikke længe, før vi finder ud af deres nøjagtige specifikationer, og om de har, hvad der skal til for at være blandt de bedste kameratelefoner.

