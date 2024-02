En fantastisk Galaxy S24-funktion kan snart komme til Galaxy S23-telefoner

Vi forventer at se en række af Samsungs nye Galaxy AI-funktioner udkomme til den tidligere generation af Galaxy-telefoner inden længe. Det inkluderer måske en rigtig spændende AI-drevet funktion, som er på vej til Galaxy S23-serien.

Ifølge en moderator i Samsung Community Forum (via SamMobile) planlægger Samsung at frigive Instant Slow-Mo-funktionen fra Galaxy S24-serien til den ældre generation af Samsung-enheder, især Galaxy S23-serien, Galaxy Tab S9-serien, Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5.

Instant Slow-Mo bruger AI-drevet billedgenerering, så du kan forvandle næsten enhver almindelig video til en slowmotion-video. Samsungs community-moderator bemærker, at funktionen kræver 16,6 millisekunders behandlingstid for jævn videoafspilning i realtid. Det udelukker at opdateringen kan komme til ældre Samsung-enheder som Samsung Galaxy S22, da de ikke er kraftige nok.

Men de førnævnte 2023-flagskibe vil sandsynligvis få Instant Slow-Mo som en del af Samsungs One UI 6.1-opdatering, som angiveligt vil blive tilgængelig til download på Galaxy S23-telefoner allerede i næste måned.

Samsungs Instant Slow-Mo-funktion i aktion. (Image credit: Samsung / Camera 1 person)

Instant Slow-Mo slutter sig til listen over Galaxy AI-funktioner, der allerede omfatter Circle To Search, Live Translate, Note Assist og Photo Assist, som nu er tilgængelige på ældre generationer af Galaxy-telefoner.

I det samme Community Forum bemærker Samsungs moderator også, at Samsung vil forbedre funktionaliteten af Instant Slow-Mo i fremtidige softwareopdateringer. Specifikt vil funktionen snart være kompatibel med 10-bit videoer, videoer med 480p-opløsning og MOV-videofiler. I øjeblikket er Instant Slow-Mo begrænset til 8-bit-videoer, 720p til 8K-videoer og MP4-filer.

Den kommende inkludering af Instant Slow-Mo på den ældre generation af Samsung-enheder er endnu en stor sejr for ejere af Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5, som måske har været bekymrede for, at den AI-drevne Galaxy S24-serie ville få deres telefoner til at føles forældede.

OneUI 6.1 forventes at blive frigivet til Galaxy S23-serien i marts. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vi vil dog gerne nævne, at hvis du overvejer at købe en Galaxy S23 Ultra billigt i stedet for at investere i den nye og dyrere Galaxy S24 Ultra, bør du genoverveje det. Som TechRadar's amerikanske mobilredaktør, Philip Berne, skrev i en nylig artikel: "Uanset hvad du gør, så køb ikke en Samsung Galaxy S23 Ultra."

I skrivende stund har Samsung endnu ikke reduceret prisen på sit 2023-flagskib til et rimeligt niveau, så vi foreslår, at du går all-in på den (helt fantastiske) Galaxy S24 Ultra, hvis du har mulighed for det. Du får også syv års opdateringer (i stedet for fire) fra Samsungs nyere telefon.

Køb din Galaxy S24 i dag