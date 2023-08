OnePlus 12 kan få en vigtig funktion, som OnePlus 11 mangler

Et stort OnePlus 12-læk peger på vandtæthed, en meget lysstærk skærm, en førsteklasses byggekvalitet, et stort batteri og meget mere.

Selvom OnePlus 11 er fremragende, er også nogle funktioner, som fans stadig efterlyser hos en mobil i den prisklasse. Men ifølge et nyt læk, der afslører nogle specifikationer for den kommende OnePlus 12, ser det ud til, at fans kan se frem nogle glædelige overraskelser.

Det kommer fra Yogesh Brar - en leaker med en god track record - som på X (tidligere Twitter) hævdede, at OnePlus 12 blandt andet vil få en IP-klassificering. Teknisk set har OnePlus 11 allerede en IP-klassificering, men den er kun på IP64, hvilket er langt under det niveau, som de fleste andre high-end-mobiler tilbyder i dag.

Brar nævner IP-klassificeringen som en af de vigtigste opgraderinger på OnePlus 12, så den vil højst sandsynligt få en bedre klassificering end sin forgænger. Som reference har de fleste af de bedste telefoner en IP68-klassificering, hvilket betyder, at de normalt er vandtætte ned til 1,5 meters dybde i op til 30 minutter. Så med lidt held vil OnePlus 12 få den samme klassificering.

OnePlus 12 key upgrades- Better cameras (50+50+64MP)- Bigger battery (5,400mAh)- IP rating- Premium build- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3- 100W fast wired, 50W wireless chargingOnePlus 12 is the upgrade that should have been launched 2 years back..August 21, 2023 See more

Brars indlæg viser også et par andre "vigtige opgraderinger", hvoraf vi har hørt nogle før, men de er værd at gentage. De omfatter et batteri på 5.400 mAh (som har en højere kapacitet, end de 5.000 mAh, som er maksimum på mange andre mobiler), bedre kameraer (med to 50 MP-sensorer og en 64 MP-sensor), en førsteklasses byggekvalitet, et Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt (som sandsynligvis vil være det bedste chipsæt til Android-mobiler, i hvert fald i første halvdel af 2024) og 100 W kablet og 50 W trådløs opladning.

Brar har tidligere hævdet, at en konfiguration af OnePlus 12 havde et batteri på 5.000 mAh, så denne påstand om 5.400 mAh er forskellig fra det, men stemmer overens med et andet OnePlus 12-batterilæk, så der er en god chance for, at det er korrekt.

Den lækage nævner også de fleste af de andre specifikationer ovenfor, hvor kameraopgraderingerne måske er de mest interessante, da vi i vores anmeldelse af OnePlus 11 bemærkede, at kameraopsætningen ikke var særlig alsidig.

En premium-mobiltelefon med en pris, der matcher

En anden interessant detalje er omtalen af en førsteklasses byggekvalitet, for selvom det ikke er meget specifikt, bemærkede vi i vores anmeldelse, at designet på OnePlus 11 "ikke føles så raffineret og poleret som en iPhone eller Samsung Galaxy." Så alt i alt lyder det, som om OnePlus 12 bliver en premium-mobil.

Vi er ikke færdige endnu, for i svarene på dette indlæg tilføjede Brar også et par detaljer og sagde blandt andet, at skærmen på OnePlus 12 vil have en maksimal lysstyrke på over 2.000 nits. Det vil gøre den til en af de mest lysstærke skærme blandt alle nutidens mobiler og overgå selv de bedste iPhones, og vi var virkelig imponerede over Apples lysstyrke på 2.000 nits i vores anmeldelse af iPhone 14 Pro Max.

Andre detaljer, der nævnes, er, at OnePlus 12 tilsyneladende vil have omvendt trådløs opladning (en funktion, som OnePlus 11 mangler), og at den vil have det samme 16MP selfie-kamera som den nuværende model. Den eneste rigtig dårlige nyhed i alt dette er, at alle disse opgraderinger - ikke overraskende - tilsyneladende vil føre til en prisstigning. Lækagen siger ikke hvor meget, men som reference havde OnePlus 11 en startpris på 6.499 kr. ved lanceringen, så du kommer nok til at betale mere end det.

Men hvis alle disse lækager er sande, kan dette nemt blive en af de bedste OnePlus-mobiler og sandsynligvis en af de bedste mobiler, der findes, så en prisstigning er forståelig. Vi finder ud af, hvor god OnePlus 12 faktisk er om et par måneder, da lækager tyder på, at den vil blive lanceret i Kina i december og derefter globalt i januar.