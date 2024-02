iPhone 16 kommer måske i en 2TB Pro-model

Et læk indikerer, at Apple kan tilbyde 2TB lagerplads til sine iPhone 16 Pro- og iPhone 16 Pro Max-modeller.

Det maksimale iPhone-lager, du kan få, har været 1 TB i et stykke tid nu. Det var allerede tilgængeligt på iPhone 13 Pro, og ikke engang den nyeste iPhone 15 Pro Max har mere lagerplads, men med iPhone 16-serien kan Apple fordoble det med en 2TB-version.

Det fortæller lækagen eyes1122, som er offentliggjort på Naver (et sydkoreansk blogsite), via 9to5Mac. Kilden hævder, at iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max vil blive lanceret i en 2TB-udgave, og at dette skyldes, at Apple har skiftet til QLC (Quad-Level Cell) flashhukommelse.

I øjeblikket bruger Apple TLC-hukommelse (Triple-Level Cell), og et skift til QLC ville give mulighed for mere lagerkapacitet på samme fysiske plads, så Apple potentielt kunne levere 2 TB lagerplads uden at optage meget mere plads inde i telefonen, end 1 TB lagerplads gør i øjeblikket.

Ikke den første omtale af QLC

Vi hørte også fra en anden kilde for nylig, at iPhone 16-serien måske skifter til QLC-hukommelse, selvom de ikke nævnte en ny 2TB-lagringsmulighed.

Yeux1122 har en blandet historik, når det kommer til lækager, så vi tager denne nye påstand med et gran salt, især når man tænker på, at den samme lækage tidligere sagde, at iPhone 15 Pro ville blive tilgængelig i en 2TB-lagringsvariant, hvilket ikke skete.

Det kan give mening for Apple at øge lagerkapaciteten, hvis der bruges QLC-hukommelse, men denne ændring i hukommelsesteknologien er også kun et rygte i øjeblikket, og det er også muligt, at eyes1122 blot gætter på, at der vil blive tilbudt 2TB, hvis denne ændring faktisk sker.

Selv Samsung Galaxy S24 Ultra topper ved 1 TB lagerplads, så hvad Apples konkurrenter angår, er der ikke meget incitament til at øge lagerpladsen på iPhone 16 Pro-serien. Men på den anden side, når disse telefoner lanceres, er det tre år siden, at lagerpladsen sidst blev udvidet, hvilket er ret lang tid, og for videofotografer kunne en udvidelse af kapaciteten være praktisk.

Hvis iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max rent faktisk får 2 TB lagerplads, kan Apple også potentielt øge lagerpladsen for standardmodellerne iPhone 16 og iPhone 16 Plus til 1 TB i den øverste ende, og måske helt droppe 128 GB-kapaciteten i det mindste for nogle modeller, men det er bare spekulationer.

Fordele og ulemper

Der er også andre grunde til, at Apple måske ønsker at skifte til QLC-lager. I stedet for at tilbyde mere lagerplads på den samme fysiske plads, kan det give virksomheden mulighed for at reducere størrelsen på lagerkomponenterne og derved frigøre plads til andre komponenter, som f.eks. et større batteri.

QLC-lager er også potentielt billigere at producere, og disse besparelser kan gives videre til forbrugerne; men på den anden side er det også mindre pålideligt og kan resultere i lavere skrivehastigheder.

Disse negative punkter rejser tvivl om, hvorvidt Apple rent faktisk vil skifte til QLC-lager, men formodentlig vil Apple se, at de positive sider opvejer de negative, hvis det sker. Og hvis det fører til 2TB-modeller, vil det i det mindste gavne nogle mennesker.

