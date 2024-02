Google er måske ved at forberede en større Bluetooth-opgradering til Android 15

Dette kan blive året for Android 15, hvis alt går efter planen hos Google, og ifølge de seneste tegn vil efterfølgeren til Android 14 bringe en betydelig forøgelse af Bluetooth-funktionaliteten med sig.

Det var kodeveteranen Mishaal Rahman fra Android Authority, der opdagede, at den seneste beta af Android 14 indeholder mange omtaler af lyddeling. Denne kode er skjult indtil videre, men den er klar og venter på at blive brugt.

Koden beskriver en ny side i Android, hvor du får en slags kontakt til at slå lyddeling til, en QR-kode til at lade andre deltage, en liste over nærliggende lydstreams og en knap til at ændre, hvilken Bluetooth-enhed du lytter til.

Med andre ord lyder det meget som Bluetooth Auracast, den nye Bluetooth LE Audio-standard, der lader dig dele lydstreams trådløst med folk omkring dig. På den måde kan du f.eks. dele en podcast med en ven på en bustur eller lytte til et album synkroniseret med en anden derhjemme.

Til tiden

Pixel Buds Pro understøtter ikke Auracast - men det gør den næste model måske. (Image credit: TechRadar)

Det smarte ved Bluetooth Auracast er, at det ikke kræver den normale parringsproces, hvilket gør det meget nemmere at have flere streams kørende samtidigt på flere enheder. I teorien kan et ubegrænset antal enheder oprette forbindelse, hvilket gør det velegnet til offentlige streams i venteværelser, fitnesscentre, barer, lufthavne og meget mere.

Hvis du gennemsøger TechRadar-arkiverne, vil du se, at Bluetooth Auracast har eksisteret i et stykke tid, selvom der stadig kun er et relativt lille antal produkter, der faktisk har indbygget understøttelse af det.

Det kan ændre sig, hvis det bliver mere tydeligt indbygget i Android 15. På CES 2024-messen tidligere på måneden havde vores kolleger mulighed for at afprøve teknologien, og den har helt klart et stort potentiale i en række forskellige scenarier.

Det er sandsynligt, at Google vil nævne dette som en vigtig ny funktion i Android 15, når de tidlige versioner annonceres i de kommende måneder - og vi har allerede hørt, hvordan softwaren kan omfatte opdateringer af, hvordan batterilevetiden vises, og hvad du kan gøre med låseskærmen.