Google Pixel 9 får måske en mindre chipset-opgradering

Vi er kun et par uger fra den store Google Pixel 8-lancering (4. oktober), men der er allerede snak om, hvad vi kan forvente af Google Pixel 9 - og det ser ud til, at 2024-flagskibet kun vil tilbyde en beskeden opgradering med hensyn til chipsættet.

Ifølge kilder, der har talt med Android Authority, vil Tensor G4-chippen i Pixel 9 være "let tilpasset" og "designet i samarbejde med Samsungs System LSI-afdeling". Desuden "vil det sandsynligvis være en mindre opgradering end oprindeligt planlagt".

Med andre ord ser det ud til, at Googles langsigtede mål om at producere et fuldt tilpasset system-on-a-chip (SoC) uden Samsungs hjælp bliver nødt til at vente til 2025 og lanceringen af Google Pixel 10-serien.

Android Authority sammenligner præstationsspringet med det, vi fik mellem den oprindelige Tensor-chip (brugt i Pixel 6) og Tensor G2-chipsættet (brugt i Pixel 7), der kom et år senere - en forbedring, men en lille en.

Vil lave deres egne chips

I sidste ende ønsker Google at komme derhen, hvor Apple er: at designe sine egne SoC'er til sine mobiltelefoner. Det betyder, at software og hardware kan integreres mere tæt, da teams fra samme virksomhed kommunikerer sammen.

Det betyder også, at Google kan skræddersy deres chips mere specifikt til det, de vil have deres Pixel-telefoner til at gøre (sandsynligvis en masse AI og avanceret billedbehandling). Det er lidt som at bygge sin egen computer i forhold til at klikke en færdigbygget hjem.

Men skræddersyede chipsæt tager lang tid at udvikle og kræver mange ressourcer - hvilket er grunden til, at Google indtil videre har samarbejdet med Samsung om at fremstille de chips, der er blevet monteret i de seneste Pixel-telefoner.

Det ser nu ud til, at dette vil fortsætte med Pixel 9, som skulle komme engang næste år. I mellemtiden har vi lanceringen af Pixel 8, Pixel 8 Pro at se frem til onsdag den 4. oktober, så husk at tjekke tilbage her for alle de seneste nyheder. Vi ved fra Googles egen video, at der ud over Pixel 8-telefoner også bliver lanceret et par nye buds og et Pixel Watch 2 ved samme lejlighed. Høretelefonerne får vi højst sandsynligt også i Danmark, men Pixel Watch er endnu ikke lanceret på dansk jord. Det vil dog give god mening, da alle andre producenter har et smartwatch i deres line-up herhjemme, og vi krydser fingre for, at vi får Googles nyeste smartur at se på dansk jord den 4. oktober.

Se Googles eget sneak peek på de to kommende telefoner herunder: