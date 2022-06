Wi-Fi 6E giver os 6 GHz - velkommen til endnu hurtigere Wi-Fi!

Wi-Fi 6E er den nyeste og mest avancerede Wi-Fi-standard, som med sit unikke 6 GHz-bånd skal give bedre hastigheder til flere brugere på én gang. Men hvordan fungerer det egentlig?

Wi-Fi 6E gør trådløse hastigheder op til 50 % hurtigere end før

Før vi begynder, er det vigtigt at påpege, at den eksisterende Wi-Fi 6 ikke understøtter 6 GHz. For at kunne nyde godt af de højere hastigheder kræves den udvidede standard Wi-Fi 6E. Et enkelt bogstav har altså en meget stor betydning!

Wi-Fi 6E er derfor en udvidelse af den eksisterende Wi-Fi 6-teknologi og tilføjer flere frekvenser til det nyåbnede 6 GHz-bånd, som din router og dine enheder kan kommunikere på. Wi-Fi 6, som blev lanceret i 2016, er igen baseret på flere nye teknologier såsom OBSS og OFDMA for at levere bedre ydeevne end de tidligere 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbånd. Du kan få mere at vide om Wi-Fi 6 i vores tidligere artikel, hvor vi går i dybden med alle disse nye teknologier, og hvordan de påvirker dig.

Nu er det nok om Wi-Fi 6, lad os se nærmere på, hvad der er nyt i Wi-Fi 6E!

Teknologi WiFi 6 WiFi 6E Frekvensbånd 2,4 Ghz og 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz Totalt antal 20 Mhz-kanaler (i Norden) 22 51 Maksimal kanalbredde 80 MHz 160 MHz Maksimal hastighet per enhed 1,5 Gbit/s 2,3 Gbit/s

Lad ikke din nabos netværk forstyrre dit – Derfor har du brug for Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E handler ikke kun om, hvor hurtigt en enkelt computer eller telefon kan downloade filer eller streame film, men om den samlede kapacitet på tværs af mange forskellige enheder. I dag har den gennemsnitlige familie mange trådløse enheder i hjemmet, herunder telefoner, computere, tablets, smart-tv'er og spillekonsoller. Ved at sprede signalerne fra alle disse enheder over flere og bredere frekvensbånd kan flere apparater bruges samtidig uden at påvirke alle de andre apparaters ydeevne negativt. Bor du i lejlighed, kan du med Wi-Fi 6E forvente færre forstyrrelser fra naboernes netværk.

6 GHz som dedikeret backhaul

Mesh-routere gør det nemmere at få god Wi-Fi-dækning i hjemmet, men det kræver stadig planlægning. Især når det drejer sig om, hvordan dine routere skal kommunikere med hinanden, dvs. hvilken backhaul du vil bruge. At trække et kabel, f.eks. med en kapacitet på 2,5 Gbit pr. sekund, er en stabil løsning, men det kan være tidskrævende at undgå at snuble over kabler i hjemmet. Det er nemt at komme i gang med at bruge Wi-Fi-standardfrekvensbåndene, men det betyder, at din backhaul æder vigtig båndbredde, som ellers vil kunne bruges af dine andre enheder.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) kan bruge det nye 6 GHz-bånd som en dedikeret backhaul. Det betyder, at selv hvis du ikke har computere eller telefoner, der understøtter det nye frekvensbånd, kan du stadig få betydeligt bedre ydeevne fra dine gadgets, som ikke behøver at konkurrere med din router-kommunikation - og du behøver ikke at bekymre dig om kabelrod.

Med hurtigere overførselshastigheder og kortere svartider betyder det, at 6 GHz-båndet er tættere på hastighederne i et fysisk netværkskabel, hvad angår ydeevne. Ofte vil du kunne slippe for at skulle trække og skjule et kabel fra din router til din spilcomputer og alligevel undgå høje ping-hastigheder - forudsat at du indstiller din router (eller routere) til at maksimere din rækkevidde.

Hurtigt ethernet kan give bedre Wi-Fi

Hvis du har en mesh-løsning derhjemme, består den af en hovedrouter, der er tilsluttet internettet, og en eller flere satellit-enheder, der tilsluttes til hovedrouteren og udvider dens rækkevidde. For at opnå en stabil Wi-Fi-ydelse skal de kunne kommunikere effektivt med hinanden, og et er vigtigt, at satellitterne kan kommunikere med hovedrouteren, som er i direkte kontakt med internettet, uden afbrydelser. Den mest stabile forbindelse er stadig at bruge et netværkskabel til at forbinde satellitterne til hovedrouteren. De fleste Mesh-systemer har i dag 1 Gbits Ethernet-porte, som du kan bruge til at forbinde dine satellitterne.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

ASUS Wi-Fi 6E-kompatibelt ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) mesh-routersystem har to 2,5 Gbps Ethernet-porte, en til WAN og en til LAN, så du kan få maksimal hastighed både i forhold til din internetudbyder og mellem alle enhederne i dit hjem.

Hvad skal du bruge for at komme i gang med Wi-Fi 6E?

Som med tidligere Wi-Fi-standarder er der to ting, der er nødvendige for at komme i gang og få fuldt udbytte af den nye standard: en Wi-Fi- 6E-kompatibel router og en eller flere modtagere, f.eks. mobiltelefoner eller computere. Begge dele skal understøtte standarden for at kunne anvende 6 GHz-båndet.

WiFi 6E (Image credit: Asus)

Siden sidste år har flere mobiltelefonproducenter indført understøttelse af Wi-Fi 6E i deres respektive flagskibsmodeller. På samme måde har standarden allerede fundet vej til flere bærbare computere. Hold øje med Wi-Fi 6E-logoet på kassen på din mobiltelefon, computer eller router for at sikre dig, at den nye standard er understøttet. ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab), der anvendes i denne artikel, understøtter fuldt ud Wi-Fi 6E og er også bagudkompatibel med tidligere standarder.

Derfor er Wi-Fi 6E hurtigere - sådan fungerer det rent teknisk!

Den nyeste tilføjelse til netværksstandarder er 6 GHz-båndet, som har endnu flere og bredere kanaler til rådighed. Wi-Fi 6E-standarden understøtter teknisk set op til 59 kanaler på 20 MHz hver, fra 5,945 GHz til 7,125 GHz. Heraf kan 58 af kanalerne kombineres til op til 29 40 MHz-kanaler, hvoraf 28 kan kombineres til 14 80 MHz-kanaler. Det nye ved Wi-Fi 6E er, at disse 14 kanaler eventuelt også kan kombineres til op til syv kanaler på hele 160 MHz.

Men forskellige lande regulerer selv, hvordan disse kanaler tildeles til Wi-Fi-brug. I Danmark har EU godkendt, at det kun er de første 24 20 MHz-kanaler, som kan bruges af Wi-Fi 6E. Det betyder, at vi i Danmark kan bruge op til 12 kanaler på 40 MHz, 6 kanaler på 80 MHz eller 3 kanaler på 160 MHz.

WiFi 6E-båndbredden i Norden (Image credit: Future)

At 6 GHz-båndet kan give en bedre samlet ydelse, skyldes ikke den højere frekvens i sig selv; i modsætning til f.eks. en processor bliver en trådløs netværkstransmission ikke hurtigere blot ved en højere frekvens. Det skyldes, at Wi-Fi ligesom radio, tv og mobilnetværk bruger FM-radiosignaler, hvor FM står for frekvensmodulation. I et digitalt FM-radiosignal er alle ettaller og nuller kodet som stigninger eller fald i signalets frekvens - det er den maksimale transmissionshastighed, der er afgørende for, hvor hurtigt en sender kan ændre frekvensen, og hvor meget frekvensen kan ændres. Hvis radiobølger i stedet var lydbølger, ville FM-radio svare til hurtigt at ændre lydens tonehøjde for at sende et budskab.

Flere datastrømme giver højere hastigheder

Moderne routere kan bruge flere datastrømme samtidig, så forskellige enheder kan bruge dedikerede frekvenskanaler. Dette spreder kapaciteten ud, hvilket betyder mindre støj mellem dine egne enheder, og det giver samtidig en højere maksimal kapacitet.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) kan f.eks. gøre brug af op til 12 kanaler samtidigt, hvilket giver en maksimal kapacitet på 11.000 Mbps.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) har også en QoS, der gør det nemt for dig at laven en rangorden over, hvad der er vigtigst, så du kan prioritere båndbredden i overensstemmelse med dine prioriteter. (Image credit: ASUS)

Når to enheder, f.eks. en computer og en router, skal kommunikere via Wi-Fi, sker det på specifikke kanaler, hvor hver kanal har en båndbredde på et antal MHz. På 2,4 GHz-båndet er der teoretisk set 13 kanaler på hver 20 MHz, men da kanalerne ligger tættere på hinanden end 20 MHz, overlapper hver kanal sine nærmeste nabokanaler. For at Wi-Fi kan fungere optimalt, skal kanalerne være helt adskilt fra hinanden. Desuden bruges 2,4 GHz-båndet af mere end blot Wi-Fi - f.eks. også af Bluetooth og flere andre typer af radiosendere. Og når flere enheder i nærheden af hinanden bruger den samme kanal, konkurrerer signalerne med hinanden, hvilket kaldes network congestion/overbelastning af netværket. Det skaber forstyrrelser, som giver lavere hastigheder på netværket.

Her ser vi en af de største fordele ved Wi-Fi 6E: I modsætning til 2,4 GHz-båndet, som bruges til alle slags signaler, og 5 GHz-båndet, som konkurrerer med radarer og andre enheder, er det indtil videre kun Wi-Fi 6E, der bruger 6 GHz-båndet. Dette kombineret med den kortere rækkevidde betyder, at dit hjemmenetværk på 6 GHz er mindre udsat for interferens fra f.eks. naboer. Og mindre interferens betyder bedre ydelse og højere hastighed.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

Vidste du det?

De 2,4 GHz radiobølger, der f.eks. bruges til Wi-Fi, betragtes som mikrobølger, ligesom de elektromagnetiske bølger, der bruges til at opvarme mad i en mikrobølgeovn - den eneste forskel er, at en mikrobølgeovn er bygget til at stråle indad i stedet for udad og med en højere effekt. Faktisk bruger de fleste mikrobølger en frekvens på omkring 2,45 GHz, ligesom Wi-Fi på 2,4 GHz-båndet, og de kan forstyrre din forbindelse. Derfor er det vigtigt, at du aldrig placerer din router i nærheden af din mikrobølgeovn!

5 GHz-båndet blev indført for at give adgang til flere kanaler - op til 19 i Danmark - og dermed lette presset på de kun 4 kanaler på 2,4 GHz-båndet. Da der er færre enheder og tjenester, der bruger 5 GHz-båndet, er der også mindre konkurrence og mindre støj. Desuden kan Wi-Fi 5 gøre brug af flere 20 MHz-kanaler samtidig, hvilket giver kanaler med en båndbredde på op til 80 MHz for højere maksimale hastigheder.

Ulempen er imidlertid, at radiobølger med højere frekvenser har sværere ved at trænge igennem vægge og derfor har mindre rækkevidde. For at kompensere for dette er det vigtigt at placere routeren på et strategisk sted og/eller bruge flere mesh-routere, der er spredt ud for at få god ydelse i alle rum i hjemmet. Desuden bruges 5 GHz-båndet også af andre tjenester end blot Wi-Fi, f.eks. radar. For at få adgang til alle 19 kanaler, der anvendes på 5 GHz-båndet til Wi-Fi i Danmark og andre steder, skal en router være i stand til dynamisk at skifte kanal for at undgå at forstyrre f.eks. militære radarsignaler.

Selvfølgelig er ydelsen i topklasse! Men sikkerheden må ikke glemmes. ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) leveres med AiProtection, som bl.a. lukker sikkerhedshuller, blokerer hjemmesider med malware og beskytter mod vira. (Image credit: Asus)

I denne artikel har vi brugt ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab), som et eksempel på en mesh-kompatibel router, der understøtter Wi-Fi 6E.

