YouSee får eSIM til Apple Watch

Da eSIM først blev introduceret til danskerne, var der kun ét teleselskab at vælge imellem. 3 sad i lang tid som eneste leverandør og mulighed, hvis du ville befri dit ur fra telefonen. Senere er flere operatører kommet med på vognen og nu melder YouSee sig så også klar til kamp.

Fra d. 14. juni vil Yousee kunne tilbyde deres kunder at benytte eSIM-teknologien til Apple Watch 4 og dermed lade mobilen blive hjemme, men fortsat ringe og modtage opkald, læse og sende beskeder, høre musik og bruge alle de andre smarte funktioner, som uret indeholder.

”Vi har oplevet stor efterspørgsel efter at bruge e-sim hos vores kunder, og derfor er vi glade for, at vi fra den 14. juni kan tilbyde Apple Watch med indbygget simkort. Vi lever i en mere og mere digitaliseret verden, og derfor skal vores kunder selvfølgelig også kunne løbe eller cykle en tur og stadig have glæde af alle funktioner på uret uden at have deres iPhone med,” siger Hans Henrik Knudsen, produktdirektør i YouSee.

30 kroner om måneden

For at kunne benytte s-sim på dit Apple Watch, kræves et abonnementstilkøb (Smart Wear), som gør det muligt at dele sit mobilabonnement med eSIM i Apple Watch. Du skal allerede have et mobilabonnement hos YouSee samt en iPhone 6 eller nyere. Smart Wear koster 30 kr. om måneden, men er gratis de første 3 måneder i hele 2019.

”Når du opretter et Smart Wear-abonnement, er det reelt en deling af dit YouSee-mobilabonnement. Ved hjælp af et indbygget simkort i dit Apple Watch bliver uret tilknyttet dit mobilabonnement. Herefter har uret adgang til al den data og alt det indhold, der normalt er en del af dit mobilabonnement, og du får selvfølgelig også fortsat glæde af at være på Danmarks bedste mobilnetværk, når du bruger dit ur som telefon,” siger Hans Henrik Knudsen.

Mere eSIM i fremtiden

YouSee forventer i fremtiden at kunne tilbyde flere produkter med e-sim, ligesom man på sigt også vil understøtte mobiltelefoner med indbygget e-sim.

”Vi er fortsat ved at udvikle og understøtte e-sim i vores systemer, og det kræver både test og udvikling for at sikre, at løsningen virker optimalt på alle enheder og dermed sikre den bedste kundeoplevelse. Vi kan derfor endnu ikke give et præcist tidspunkt for, hvornår vi kan lancere e-sim til mobiltelefoner, men vi glæder os til at gøre det endnu lettere at være mobilkunde hos YouSee,” fortæller Hans Henrik Knudsen, der også understreger, at man arbejder på at få YouSee Musik integreret på Apple Watch, så mobilkunderne også der kan få glæde af deres musiktjeneste.

Fakta om Apple Watch og e-sim hos YouSee

Man skal have en iPhone 6 eller nyere. Ældre modeller kan ikke forbinde til Apple Watch. Har man et ur i forvejen, som man gerne vil parre, skal det også være Apple Watch 3 eller 4 med indbyttet e-sim.

Man skal have et YouSee-mobilabonnement. Det er nemlig abonnementet, der sørger for, at mobil og ur taler sammen. Derfor skal mobilabonnement og Smart Wear-abonnementet være hos samme udbyder. Desuden skal abonnementet være købt inden for de seneste år, da det desværre ikke er teknisk muligt at integrere Smart Wear-abonnementet med ældre mobilabonnementer.

Man køber Smart Wear-abonnementet via appen ’Watch’ på iPhonen. Det er også her, man forbinder ens iPhone til uret. De første tre måneder er gratis. Herefter koster det 30 kr./md.

Via: yousee.dk/applewatch