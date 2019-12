Telenor er på banen med eSIM til Apple Watch 4

Fra og med i dag, fredag, tilbyder Telenor Danmark eSIM til kunder med et Apple Watch 4-ur, der understøtter teknologien.

Det vil sige, at ejere af GPS + Cellular-udgaven nu kan koble deres Apple Watch 4 til et eksisterende mobilnummer via eSIM – og dermed både foretage og besvare opkald direkte fra uret, selv om deres iPhone ikke befinder sig lige i nærheden.

"Vi er glade for, at vi nu kan give kunderne mulighed for at benytte sig af eSIM, når de køber det nye Apple Watch. Denne lancering er Telenor Danmarks første skridt i udrulningen af eSIM, og vi vil i den kommende tid lancere eSIM-understøttelse af andre enheder, der bruger nuværende traditionelle simkort," siger Telenors kommercielle direktør, Tor-Arne Fosser, i en pressemeddelelse.

Endelig gang i udrulning

Telenors lancering er ét blandt flere nye eSIM-tiltag herhjemme fra teleselskabernes side.

For eksempel meddelte Telia for nylig, at deres kunder også kan få Apple Watch 4 med eSIM. Og det er kun få dage siden, at 3 lancerede eSIM til en række iPads, nærmere bestemt iPad Pro 11.0, iPad Pro 12.9 (3. gen.), iPad Air 10.5 og iPad Mini 7.9 (5. gen.).

3 var først til at tilbyde eSIM til Apple Watch her i landet og introducerede efterfølgende også eSIM til iPhone XS, iPhone XS Max samt iPhone XR. Lige nu er 3 således det eneste teleselskab, der tilbyder eSIM til Apple Watch, iPhone og iPad.

Med Telenors aktuelle udmelding om kommende eSIM-lanceringer ser det dog ud til, at 3 snart får konkurrence på området.

Samtidig lader det til, at der for alvor er ved at komme gang i udrulningen af eSIM i Danmark, hvilket mange af os af har gået og krydset fingre for længe.