Windows 11 er attraktivt, men kun få er villige til at betale for det

Kun få vil være interesseret i at købe en ny enhed til at skifte til Windows 11, på trods af ydelsesforbedringer og nye funktioner, som operativsystemet tilbyder.

Ifølge en undersøgelse blandt tusinder, der blev undersøgt via OnePulse-tjenesten udført for TechRadar Pro, var kun 14,6% af amerikanerne, der deltog, interesserede i at købe en ny enhed til Windows 11 inden årets udgang. For briterne er tallet endnu lavere, idet 12,4% siger, at de vil købe en ny enhed.

En lidt større andel, 22,6%, mener, at de vil købe en ny tablet, bærbar eller stationær med Windows 11 i 2022 i stedet. Af dem, der svarede, oplyser hele 42%, at de sandsynligvis vil beholde deres nuværende enhed og opgradere til Windows 11 på et senere tidspunkt i stedet.

Tidlige brugere af Windows 11

Selvom vores data viser, at mange er nysgerrige efter de ydelsesforbedringer, der tilbydes i Windows 11 samt nye funktioner, er konsensus blandt eksperter, at det kan være klogt at vente med opgraderingen.

Derudover er der også en række fejl, der dukkede op i forbindelse med den første offentlige version, herunder nogle, der påvirker brugere, der har processorer fra AMD i deres computere.

Analytikere hos Gartner siger også, at mange applikationer endnu ikke er blevet fuldt optimeret til det nye operativsystem, og at brugerne risikerer uventede problemer, der kan skyldes hardwarekompatibilitet, selv for enheder, der skal godkendes i henhold til de offentliggjorte hardwarekrav.

I de kommende år vil Microsoft også foretage en række forbedringer af brugeroplevelsen i Windows 11, baseret på den feedback, de nu modtager fra tidlige brugere. Det betyder, at hvis du hopper på det nye system lige nu, risikerer du at skulle igennem yderligere indlæringskurver senere.

Undersøgelsen viser også, at mange mennesker ser ud til at lytte til det fyrværkeri, der er blevet præsenteret. Da respondenterne blev spurgt, hvad det første indtryk af Windows 11 er, siger et flertal, 51,6%, at de er positive over for det nye system. Kun 8,1% svarer, at de er negative til det hele og omkring 40% er neutrale over for Windows 11, hvilket indikerer, at de venter på at foretage deres vurdering, indtil Windows 11 er modnet yderligere.

Om Windows 11 kan betragtes som en succes eller ej, kan ikke afgøres i den nærmeste fremtid - og især ikke før Microsoft har leveret sine første større opdateringer. Tidlige tegn viser, at mange er villige til at give Windows 11 tid til at nå sit fulde potentiale, men risikoen er, at tålmodigheden løber tør, hvis problemerne fortsætter for langt ind i 2022.