VR kommer til Switch i form af to nye Labo-sæt

Der er i flere år gået rygter, men nu kommer Switch-konsollen endelig til at understøtte VR, takket være Nintendo Labo .

Nintendo Labo: VR Kit lanceres i to udgaver: en pakke indeholdende alle seks Toy-Con-skabelser og en pakke med et mindre udvalg af projekter til at starte med.

Nintendo Labo: VR Kit: Det komplette Nintendo Labo: VR Kit indeholder Nintendo Switch-software og materiale til at bygge alle seks Toy-Con-projekter: Toy-Con VR Goggles, Toy-Con Blaster, Toy-Con Camera, Toy-Con Bird, Toy-Con Wind Pedal og Toy-Con Elephant – samt en skærmholder og sikkerhedshætte*. Denne udgave egner sig til børn og familier, der ønsker at dykke ned i hele virtual reality-oplevelsen med Nintendo Labo.

Nintendo Labo: VR Kit – Starter Set + Blaster: Startsættet indeholder Nintendo Switch-software og materiale til at bygge Toy-Con VR Goggles og Toy-Con Blaster, samt en skærmholder og sikkerhedshætte. Denne udgave er en fin mulighed, hvis man ønsker at snuse til Nintendo Labo VR-oplevelsen.

Labo VR Starter Kit (image credit: Nintendo)

”Vi har villet skabe en oplevelse, som fordrer både interaktion imellem spillerne i den virtuelle og virkelige verden, ved at skiftes til at brge deres Toy-Con-kreationer” sagde den nyudnævnte direktør for Nintendo of America, Doug Bowser.

Nintendo Labo: VR Kit – Starter Set + Blaster og det komplette Nintendo Labo: VR Kit lander hos forhandlerne den 12. april.

Prisen er endnu ukendt, da den ifølge Nintendo afhænger af forhandlerne. I USA er priserne dog sat til $79.99 (ca. 550 kroner)for det store sæt, imens det mindre koster $39.99 (ca. 275 kroner).