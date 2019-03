Vilde gaming-tilbud i denne weekend

I et par dage frem kører Elgiganten gaming-weekend, hvor du kan spare tusindevis af gode, danske kroner på gaming-grej af næsten enhver art.

Der er store besparelser at hente på alt lige fra bærbare og stationære gaming-computere til gaming-skærme, tastaturer, headsets, mus og grafikkort – samt meget andet tilbehør.

Inkarnerede gamere vil nikke genkendende til mærker som Razer, Acer, Corsair, MSI og Logitech, så der er altså tale om produkter fra nogle af gaming-markedets mest velkendte brands.

Her er bare et lille udpluk af de gode deals:

Logitech G900 Chaos Spectrum| 1.399 ,- 666,– | 52% |Elgiganten

Her får du en let, præcis og ikke mindst hurtig gaming-mus til under halv pris. Desuden har musen en god ergonomi og kan tilpasses individuelt, blandt andet til brug med både højre og venstre hånd.Se Deal

Under Elgigantens gaming-kampagne er der tilbud på udstyr inden for næsten alle prisklasser - så hvad enten du har penge på lommen eller økonomien er lidt strammere, er der gode muligheder for at gøre et kup.

Tilbuddene gælder kun til og med på søndag den 24. marts, så sid ikke for længe på hænderne, hvis du vil have opgraderet maskinparken.