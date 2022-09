Vestager vinder over Google i EU-domstolen

Google havde appelleret bøden på 18 milliarder kroner, som EU's konkurrence-myndigheder havde tildelt søgegiganten sidste år.

Men det har været uden held.

Onsdag aften amerikansk tid blev det slået fast ved en domstol, at Google skal betale bøden på 2,42 milliarder euro for at have misbrugt sin dominerende markedsposition.

Google fik dog lidt medvind, da uenighed om et enkelt punkt medførte, at selskabet fik et afslag i bødestørrelsen på fem procent, skriver Reuters ifølge Computerworld.

Derved lyder bøden på 4,125 milliarder euro.

Retten bekræfter i gårsdagens afgørelse, at EU's konkurrencekommission med Margrethe Vestager i spidsen har haft ret i antagelsen om, at Google pålagde producenterne af Android-telefoner ulovlige krav med formålet om at styrke sin dominerende position som søgemaskine, lyder det ifølge Computerworld.

Siden 2018 har EU-kommissionen påstået, at Google har brugt Android til at stadfæste sin position indenfor generel internetsøgning via betalinger til store producenter og netværksoperatører.

Fra Google selv lyder det, at man opererer som mange andre virksomheder og at sådanne betalinger sørger for, at Android forbliver et fri operativsystem. Hertil lyder en kritik af EU's som værende ude af trit med den økonomiske virkelighed for mobile software-platforme. Det skriver Computerworld.