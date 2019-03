Uautoriseret batteriskift på din iPhone går ikke længere ud over garantien

Får du skiftet batteriet i din iPhone hos andre end Apple, mister du ikke længere muligheden for fremtidige reparationer og service hos Apple, og kan derfor stadig gå tilbage til producenten, hvis der er problemer med din enhed.

Informationen stammer fra en rapport fra MacRumors , som citerer interne dokumenter fra Apple, som er kommet dem i hænde via ”tre troværdige kilder”, og stemmer overens med et tidligere læk, som blev dækket af iGeneration .

Det specifikke dokument dikterer, at indeholder en iPhone et batteri fra tredjepart, skal teknikeren fortsætte me service som normalt, og hvis fejlen skyldes strøm samme, skal tredjepartsdele nu erstattes med et officielt Apple-batteri.

Gælder allerede

Havde du tidligere selv pillet ved din iPhone, eller fået en uautoriseret tredjepart til at gøre det, ville Apple efterfølgende nægte dig enhver form for reparation – til trods for at enheden stadig ville være dækket af garantien.

Tilsyneladende er den nye politkk tråds i kraft over hele verden d. 28. februar, men vi afventer stadig en officiel bekræftelse fra Apple.

Vi har kontaktet Apple for en kommentar, og vender tilbage, når vi ved mere.

Via TechSpot