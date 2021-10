The Wheel of Time sæson 1: udgivelsesdato, trailer, cast, plot og mere

The Wheel of Time er klar til at blive Amazons store fantasyshow i 2021- og efter to års ventetid har vi endelig modtaget vores første ordentlige blik på tv-serien. Ikke nok med det, men vi har også en bekræftet udgivelsesdato: 19. november 2021.

The Wheel of Times første trailer blev udgivet på showets officielle sociale medier konti den 2. september, og har skruet op for vores spændings niveauer for dens ankomst senere på året. Du kan se den første trailer for sæson 1 længere nede på denne side, og se den gerne så mange gange, som du vil.

Bortset fra showets første teaser har vi samlet masser af andre nyheder og oplysninger om The Wheel of Time sæson 1. Nedenfor finder du den fulde cast liste til serien, hvad sæson 1s plot kan indebære, andre tilpasninger baseret på Robert Jordans elskede verden og mere.

Vær opmærksom på, at vi bevæger os ind i spoiler territorium for The Wheel of Times bogserie fra dette tidspunkt. Hvis du gerne vil se serien med ingen eller lidt viden inden, bør du forlade denne side. Hvis du stadig er hos os, så lad os finde ud af, hvad der er værd at vide om The Wheel of Time sæson 1.

The Wheel of Time sæson 1 udgivelsesdato: 19. november 2021

The Wheel of Time sæson 1 har endelig en officiel udgivelsesdato. Bekræftet som en del af seriens første teaser trailer, som du kan se nedenfor, får Amazons tilpasning premiere på Prime Video den 19. november 2021.

Vi forudsagde, at Amazon ville frigive The Wheel of Time sæson 1 i de sidste tre måneder af dette år, så vi er glade for at se, at vi fik ret i den henseende.

The Wheel of Time sæson 1 trailer: se de første optagelser fra showet

Indtil nu havde vi kun fået nogle officielle billeder og et par meget korte karakter teaser trailers. Det har været en lang ventetid for et officielt kig på serien, men endelig har vi fået nogle optagelser.

Showets første trailer, som du kan se ovenfor, blev udgivet online den 2. september og giver os et detaljeret kig på, hvordan det nøjagtigt tilpassede Jordans værker.

Der er masser at synes om ved den første trailer, med talrige fejende skud, masser af fantasy-action og endda noget humor pakket ind i dens to minutters løbetid. Nu kan vi begynde at tælle ned til showets officielle udgivelse den 19. november.

The Wheel of Time sæson 1 plot: hvad handler det om?

Spoilers for The Wheel of Time bogserien følger.

The Wheel of Time er en indviklet historie. Bogserien, der blev afsluttet af en anden fantasy forfatter og Wheel of Time fan Brandon Sanderson efter Jordans død i 2007, omfatter 14 romaner. Ligesom Game of Thrones har den også en lang liste af karakterer og placeringer samt flere plot tråde, der skal følges.

Hvis dens historie spænder over flere sæsoner (mere om dette senere), hvad kan vi så prøve at finde ud af om sæson 1s plot?

Da Amazon annoncerede, at Jordans litterære værker tilbage i 2018 skulle laves til en serie, gav en rapport fra Deadline en kort oversigt over, hvad vi kan forvente af The Wheel of Time sæson 1.

I en unavngiven verden (fans kalder det The Randlands eller The World of the Wheel), følger The Wheel of Time Rand al’Thor, en ydmyg dreng, der bor i en lille landsby kendt som the Two Rivers.

Efter at Rands hjem blev angrebet af The Dark One, en ondskab, der ønsker at ødelægge verden, er han reddet af Moiraine Damodred, en magtfuld tryllekunstner og medlem af en hemmelig kvindeorganisation kaldet Aes Sedai.

I troen at the Dark One opsøgte Dragon Reborn - en profeteret lysmester, der kunne besejre ondskabens herre - leder Moiraine Rand på en farlig rejse, der vil afgøre verdens skæbne.

Rand er dog ikke den eneste karakter, der kunne være den såkaldte Dragon Reborn. Hans mandlige venner - Matrim 'Mat' Cauthon og Perrin Aybara - kan også være den gamle helt, som Moiraine søger.

Sammen med Moiraine, Rand, Mat og Perrin på deres eventyr er Rands kvindelige ven Egwene al’Vere, Two Rivers' vise kvinde Nynaeve al’Meara og Moiraines ledsager Lan Mandragoran.

Sammen håber gruppen endeligt at besejre the Dark One, men deres rejse vil være langt fra ligetil. The Dragon Reborn har evnen til at ødelægge menneskeheden i stedet for at befri den, så Randlands skæbne hænger i balancen, uanset hvem lysets mester viser sig at være.

Ellers er der i øjeblikket ikke meget at vide om showets historie, medmindre du har læst romanerne. Selvom du måske tror, at sæson 1 kun vil fokusere på seriens første bog - The Eye of the World - vil det ikke være tilfældet.

Som svar til fans under en Instagram Live Q&A afslørede Judkins, at sæson 1 "tilpasser hele serien, ikke kun Eye of the World", hvilket tyder på, at vi vil se plot punkter fra andre bøger i sæson 1.

On the ensemble focus...

Et element (fra The Eye of the World), der vil blive inkluderet i sæson 1, er rubin dolken. I romanerne er dette en artefakt af Shadar Logoth, en gammel by, der faldt til grunde, efter at den omfavnede det mørke, som dens indbyggere havde kæmpet hårdt for at afværge.

Dolken er besat af onde kræfter og manipulerer den, der kommer i dens besiddelse, hvilket staver fare for en af seriens mest fremtrædende karakterer.

I februar udgav Amazon en teaser trailer, der viste, at en person stødte på dolken. Vi afslører ikke, hvilken karakter det er grundet spoilers, men hvis du vil finde ud af, hvem det bliver, skal du tjekke tweetet herunder:

Where the Shadow waits.

Til Entertainment Weekly forklarede Judkins, at byen Shadar Logoth var "bygget fra bunden til kun 15 minutters sendetid", sådan er dens betydning for plottet. Det lyder måske overdrevent, men det er nødvendigt for The Wheel of Times overordnede historie.

Vi vil også se the Heron Mark Blade inkluderet i sæson 1. I bogserien kan blademasters dekorere deres sværd med et heron mærke, især hvis de har mestret sværdkamp.

Dette våben har en temmelig fremtrædende rolle (ingen spoilers), så dets inddragelse er ikke en overraskelse. I december 2020 udgav Amazon en teaser om, hvordan dets kreative team havde udformet bladet til showet:

Crafting the blade. #WOTonPrime

The Wheel of Time sæson 1 afsnit: hvor mange er der?

Sæson 1 vil indeholde seks afsnit. Dette blev bekræftet på Writers’ Guild of America West website i december 2020 sammen med titlerne.

Episode 1 – Leavetaking

Episode 2 – Shadow's Waiting

Episode 3 – A Place of Safety

Episode 4 – The Dragon Reborn

Episode 5 – Blood Calls Blood

Episode 6 – The Flame of Tar Valon

I et særskilt opslag på de sociale medier afslørede Judkins også, at sæson 1s episoder vil vare mellem 50 og 65 minutter.

That's a wrap on @rafejudkins (aka "Shadowrunner"?) Q&A on Instagram.Thread here for #TwitterOfTime

Når det kommer til hvem der instruerer afsnittene, er det Uta Briesewitz (Stranger Things, Westworld), der styrer de to første. Wayne Yip (Hunter, Ringenes Herre) instruerer også to afsnit, mens Salli Richardson-Whitfield (NCIS, Altered Carbon) har instrueret de to andre.

Judkins har skrevet manuskriptet til første episode, mens afsnit to til fem er skrevet af henholdvis Amanda Kate Shuman (The Blacklist), Mike og Paul Clarkson (The Haunting of Bly Manor), Dave Hill (Game of Thrones), Celine Song (hendes tv-skribents debut) og Justine Juel Gillmer (The 100).

The Wheel of Time sæson 1 cast: hvem spiller hvem?

Som vi nævnte, er der masser af karakterer i The Wheel of Time. Det er derfor ikke overraskende, at sæson 1s cast også er mange.

Nedenfor har vi angivet hovedpersonerne (og de mest fremtrædende biroller), der vises i sæson 1:

Rosamund Pike som Moiraine Damodred

Josha Stradowski som Rand al’Thor

Marcus Rutherford som Perrin Aybara

Zoë Robins som Nynaeve al’Meara

Barney Harris som Matrim ‘Mat’ Cauthon

Madeleine Madden som Egwene al’Vere

Daniel Henney som Lan Mandragoran

Sophie Okonedo som Siuan Sanche

Kae Alexander som Min Forshaw

Michael McElhatton som Tam al’Thor

Alvaro Morte som Logain Ablar

Juliet Howland som Natti Cauthon

Christopher Sciueref som Abell Cauthon

Lolita Chakrabarti som Marin al’Vere

Michael Tuahine som Bran al’Vere

Alexandre Willaume som Thom Merrilin

Johann Myers som Padan Fain

Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) er det største navn knyttet til serien. Skuespilleren spiller Moiraine, Aes Sedai, der leder Rand og hans venner på deres rejse. Hun er også kendt som "Alys" i bogserien.

Til Entertainment Weekly afslørede Pike, at Rand og hans ledsagere i første omgang er mistroiske til Moiraine og tilføjer: "Moiraine er guide figuren i denne verden, den mystiske fremmede, der kommer til byen og ændrer deres liv for altid. De tager af sted med hende på en rejse der enten vil redde eller tilintetgøre menneskeheden. "

Josha Stradowski (Gewoon Vrienden) vil portrættere Rand i sin første store tv-rolle. Den hollandske skuespiller får selskab af Marcus Rutherford (Bulletproof), Zoë Robins (Black Christmas), Barney Harris (The Hollow Crown) og Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock) som henholdsvis Perrin, Nynaeve, Mat og Egwene.

Mærkeligt nok var Rutherfords Perrin Aybara den mest vanskelige karakter at tilpasse, ifølge Judkins. Under en Instagram Live Q&A afslørede Rudkins, hvorfor Perrin var så svær:

That's a wrap on @rafejudkins (aka "Shadowrunner"?) Q&A on Instagram.Thread here for #TwitterOfTime

Ifølge seriens IMDB side er Sophie Okonedo (His Dark Materials, Ratched) den eneste anden serie, der er regulær sammen med de seks tidligere nævnte skuespillere. Hun spiller en anden Aes Sedai i Siuan Sanche, der også går under pseudonymerne "Suki" og "Mara" i romanerne. Siuan vises ikke i bøgerne før The Great Hunt, hvilket betyder, at sæson 1 vil tilpasse flere romaner, som vi diskuterede tidligere på denne side.

Kae Alexander (Fleabag, Infinite) spiller Min Farshaw i tre af sæson 1s seks afsnit. I Jordans bøger er Min en af Rands elskere, men det er uklart, om Amazons tilpasning vil beholde dette plot punkt eller ej. Vi formoder det, hvis Alexander optræder temmelig regelmæssigt i sæson 1.

Der er masser af andre medvirkende i The Wheel of Time sæson 1. Langt de fleste vil dog kun optræde i ét afsnit, og dem, der er anført ovenfor (som vi ikke har nævnt endnu) er uden tvivl de vigtigste af det understøttende cast .

Daniel Henney (Criminal Minds) vil spille Lan Mandragoran, den ukronede konge (og eneste overlevende) af Malkier og Moiraine's Warder. I bøgerne er Warders bundet til Aes Sedai gennem saidar - den kvindelige komponent i One Power, kilden til Aes Sedais magi - for at være deres livvagter.

Michael McElhatton (Game of Thrones) portrætterer Rands adoptivfar Tam, Alvaro Morte (Money Heist) spiller en Asha'man i the Black Tower ved navn Logain Albar, og Alexandre Willaume (Deep State) er blevet castet som Thom Merrilin, en bard, der ledsager Moiraines gruppe.

Juliet Howland (Doctors) og Christopher Sciueref (Cardinal Burns) spiller Mats forældre Natti og Abell Cauthon, og Lolita Chakrabarti (Silent Witness) og Michael Tuahine (The Time of Our Lives) vil skildre Egwens mor og far. Endelig vil Johann Myers (Snatch) optræde som Padan Fain, en sekundær antagonist i bøgerne.

Der er ikke noget ord om, hvem der vil spille hovedrollen som skurken Dark One endnu, men i betragtning af at seriens antagonist er en følende, kosmisk kraft, er det sandsynligt, at showet kun vil kræve en stemmeskuespiller til at skildre dem i Amazons tilpasning.

The Wheel of Time sæson 1 efterfølgere: kommer der flere sæsoner og potentielle film?

Ja. Efter Judkins 'JordanCon annoncering om ankomsten af en trailer afslørede The Wheel of Times officielle mediekanaler, at optagelserne var begyndt til sæson 2:

And the wheel keeps weaving... Filming for Season 2 of our series kicks off today! #TheWheelofTime

Hvad angår hvor mange sæsoner der kommer, vil der ikke være 14 (mere om dette nedenfor). Som vi sagde tidligere, bekræftede Judkins, at hver sæson vil kombinere bøger fra Jordans litterære værker, da det i betragtning af hvor kompliceret historien er, ville tage lang tid at afslutte tv-serien:

On the reality of adaptations...

Hvor mange sæsoner kan vi forvente at se? The Wheel of Time strækker sig over 14 bind i alt, men der er også en prequel-roman og to ledsagende bøger.

Med 17 bøger at trække fra, ville vi ikke blive overrasket, hvis der bruges to eller tre romaner pr. Sæson. Hvis vi har ret, kan Amazons Wheel of Time tage seks til syv sæsoner for at nå til sin konklusion.

The Wheel of Times vigtigste kreative team er også allerede begyndt at tilføje sit cast. På showets officielle Instagram side blev det afsløret, at den danske skuespillerinde Salle Salée er blevet bragt ombord i en ukendt rolle. Så vi kan begynde at spekulere over, hvem hun skal spille:

A post shared by 🔹️The Wheel Of Time🔹️ (@thewheeloftime_) A photo posted by on

Endelig, som The Hollywood Reporter har hævdet, er en Wheel of Time filmtrilogi også under udarbejdelse. Ifølge THR's artikel fra 13. juli skriver Zack Stentz (X-Men: First Class, Thor) en historie med tre film baseret på Jordans 'Age of Legends' romaner fra hans Wheel of Time serie.

The Age of Legends trilogien vil blive sat flere årtusinder før begivenhederne i tv-programmet. Også kaldet the Second Age, vil man følge Aes Sedai (og deres mandlige kolleger) tættere og fokusere på One Power, som er kilden til al magi i Wheel of Time universet.

Da en usigelig ondskab udløses over hele landet, bliver male channelers (Wheel of Time's magic wielders) vanvittige og bruger One Power til at forsøge at ødelægge verden. Det er op til en lille gruppe kvinder, der forener sig under the White Tower, at stoppe dem.

Det er uklart, hvordan Rosamund Pikes Moiraine vil inddrage dette (hvis overhovedet), eller om Amazon vil købe rettighederne til filmtrilogien.

Lige nu er ingen studio partner eller distributør tilknyttet Age of Legends filmene, men de vil supplere Amazons tv-tilpasning og udvide The Wheel of Times verden. Vi opdaterer, når vi hører mere.