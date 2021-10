Game of Thrones spin-off House of the Dragon får en ildevarslende første trailer

Det er officielt: Game of Thrones spin-off show House of the Dragon har fået sin første teaser trailer, og den er lige så ildevarslende, som man kunne forvente.

“Guder. Konger. Ild. Blod, ” siger en skummel Matt Smith, da det minutlange klip viser kampe, banketter og selvfølgelig masser af flammer. "Drømme gjorde os ikke til konger. Det gjorde drager."

Du kan se traileren herunder.

Smith vil spille prins Daemon Targaryen i den meget ventede serie, der er baseret på George R.R. Martins roman fra 2018, Fire and Blood, og som ligger 200 år før begivenhederne i Game of Thrones.

House of the Dragon vil kortlægge baggrunden for Targaryen dynastiet og begivenhederne op til Targaryen borgerkrigen, kendt som 'Dance of the Dragons'. Det finder sted, efter at en ny konge af Westeros, Viserys Targaryen (spillet af Paddy Considine), har taget tronen.

Vi ved faktisk allerede en del om HBO showet - studiet offentliggjorde selv oplysninger omkring dets hovedpersoner af karakterer og skuespillere. Men denne første teaser trailer, der viste tidligere annoncerede cast-medlemmer som Smith og Olivia Cooke, afslørede også flere nye.

En familie affære

HBO har siden bekræftet, at Wil Johnson vil spille Ser Vaemond Velaryon, lillebroren til Coryls Velaryon (Steve Toussaint) og kommandør i Velaryon flåden, mens John Macmillan spiller Ser Laenor Velaryon, søn af Corlys Velaryon og Rhaenys Targaryen (og derfor nevø af Ser Vaemond).

Er du forvirret endnu? Savannah Steyn har skrevet under på at spille Ser Laenors søster, Lady Laena Velayron, og Theo Nate er interessant nok opført til at spille Ser Laenor Velaryon, som vi vil formode betyder, at en yngre version af karakteren vil være med i showet - måske gennem flashback sekvenser.

(Image credit: HBO)

Det ser heller ikke ud til, at Nate vil være den eneste skuespiller i samme rolle som en anden. Han blev for nylig afbildet i kostume sammen med Milly Alcock, der spiller en yngre version af Rhaenyra Targaryen - en karakter, der også skal spilles af Emma D'Arcy.

Det er ganske vist mange Targaryens, men den originale Game of Thrones serie var berømt for sin uhyre familiepolitik, og det ser ikke ud til, at House of the Dragon vil afvige fra den form.

Forfatteren George R.R. Martin vil også være til stede som Executive Producer, så vi forventer en trofast genfortælling af hans seneste publicerede værk.

Du kan tjekke alt andet, vi ved om showet, via vores hub, som indeholder detaljerede oversigter over hver karakter, der hidtil er blevet vist, samt vores nuværende forståelse af historien.

Hvad angår en udgivelsesdato? Vi vidste allerede, at den første sæson med 10 afsnit var planlagt til at blive sendt på HBO og HBO Max engang i 2022, og denne første teaser trailer tilføjer ikke flere detaljer - selvom vi forventer en ankomst i løbet af andet halvår.