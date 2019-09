Super-deal: Køb Google Home og scor en gratis Google Home Mini

Går du med planer om at investere i en Google Home smarthøjttaler inden for nærmeste fremtid, kan det afgjort betale sig at rykke i løbet af de kommende dage.

For køber du din Google Home i Elgiganten i denne uge (uge 37), får du kvit og frit en Google Home Mini med oveni hatten.

Google Home koster 699 kr. hos Elgiganten, og med i købet følger så den lille Home Mini, der står til 349 kr. hos forhandleren. Så sagt på en anden måde svarer det til en besparelse på 33 procent i forhold til den samlede normalpris for begge stemmestyrede smarthøjttalere.

Umiddelbart lyder to Google Home-højttalere måske som én for meget, men det kan faktisk give god mening at have en i hver størrelse og placere dem i forskellige rum.

Da den store Google Home har en udmærket lyd, er det oplagt at have den i et opholdsrum som stuen, hvor du eksempelvis kan bruge den til at afspille musik fra Spotify.

Home Mini kun måler 9,8 x 4,2 cm og byder dermed på en begrænset lydoplevelse, men er til gengæld en glimrende 'samtalepartner', da den har samme Google Assistent-funktioner som den større smarthøjttaler.

Det betyder, at Mini blandt meget andet kan være en praktisk hjælper i køkkenet, hvor den for eksempel kan fungere som timer, lave huskelister for dig eller fortælle dagens vejrudsigt, mens du laver morgenkaffe.

Men du kan naturligvis bruge også bruge begge smarthøjttalere til et hav af andre ting, herunder at styre smart-belysning som Philips Hue i hjemmet samt kontrollere andre kompatible Smart Home-produkter.

Hvis du gerne vil vide mere om Google Home og Home Mini, eller ønsker at købe sættet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 15. september 2019.