Sportsurmærker: din komplette guide til Garmin, Polar, Suunto og Coros

Mens smartwatches gør et meget bedre stykke arbejde med at spore løb, svømmeture og lange søndags cykel sessioner, føles et sportsur stadig som den mest pålidelige ledsager at binde på håndleddet for at holde styr på den tid, hvor du får hjertet til at pumpe.

Ligesom smartwatches er der dog mange sportsure derude - også flere gode. De fleste dækker det basale for at lade dig spore løb med GPS, måle indsatsniveauer med pulsmålere og vil lade dig dele data med tredjepartsapps.

Garmin, Polar, Suunto og nu Coros laver nogle virkelig formidable muligheder i forskellige prisklasser. Så du kan bruge meget eller mindre og få noget til at spore dine løbeture i parken eller sørge for, at du kan finde hjem, når du tager ud på en stor vandretur.

Hvis du er overvældet af mulighederne at vælge imellem, guider vi dig igennem, hvad du kan forvente af de store sportsurmærker, og hvad du får ved at vælge Polar over Garmin eller endda prøve noget nyt fra Coros.

Garmin

Garmin er måske det mest kendte af alle sportsurmærkerne, simpelthen fordi de komfortabelt har den største samling af ure til rådighed. GPS og sporing af din placering var Garmins store fordel, da de kom frem, og deres ure har bestemt til formål at tilbyde en mere balanceret blanding af sports tracking og smartwatch funktioner sammenlignet med deres rivaler.

Forerunner er uden tvivl det mest kendte sortiment, og der er både overkommelige og dyre, funktionsfyldte muligheder at vælge imellem. I den billigere ende har du Forerunner 55, som er et lille, let ur med de vigtigste sporingsfunktioner som GPS, pulsmåling og softwarefunktioner som Garmin Coach, der hjælper dig med at træne til løbeafstande som 5k og 10k afstande.

Forerunner 55 er Garmins entry-level løbeur med en pris, der matcher. Hvis du betaler mere for et high-end ur, får du ekstra funktioner, såsom en indbygget musikafspiller og mere avanceret træningsindsigt (Image credit: Future)

Hvis du bruger lidt flere penge, får du Forerunner 245, som er efterfølgeren til 235, et af Garmins mest populære ure. Det giver dig alt, hvad du får på 55, men med tilføjelse af smartwatch funktioner som Garmin Pay, en indbygget musikafspiller og mere avanceret træningsindsigt.

Midt i Garmin serien har du ure som deres Vivoactive og Venu serien, der føles som deres mest smartwatch lignende enheder, og begge områder deler mange af de samme funktioner. Venu, firkantede Venu Sq og Venu 2 er de eneste ure i Garmins sortiment, der tilbyder touchscreen skærme i fuld farve.

Garmin Venu 2 er et af få Garmin ure med touchscreen i fuld farve (Image credit: Future)

Når du tænker mere over, hvordan du træner, når du træner og træner længere, vil du gerne se på lignende ting som Forerunner 745 og 945. Disse tilbyder Garmins mere indsigtsfulde analyser som træningsbelastning og træningsbalance og begynder at bevæge sig ind i seriøst atlet territorium. Med 945 får du også fuld kortlægningssupport, hvor billigere Forerunner ure vil tilbyde mere simpel navigation, hvor du ikke kan se fulde kort, men du kan uploade ruter at følge på en mere simpel måde.

Hvis du vil bruge mange penge og vil have noget bygget til udøvelse i udholdenhed eller udendørs aktiviteter som trailløb, vandreture og svømning i åbent vand, så er der Fenix serien og den nye Enduro. Fenix tager i det væsentlige det, som du får i Forerunner 945, og pakker det ind i materialer af højere kvalitet. Det kommer også i en sol opladningsmulighed, hvis du kan lide tanken om at have et ur, der kan holde længere.

Garmin Fenix 6 er i det væsentlige det samme som Forerunner 945, men pakket ind i et mere premium design (Image credit: Garmin)

Hvis du vil have et ur, der kan holde i lang tid, så er Enduro det, du vil have. Det er i stand til at holde i mere end en måned i smartwatch tilstand og 70-80 timers fuld GPS batterilevetid. Det matcher stort set Fenix funktionssæt minus musikafspilleren og det fulde topografiske kort, du får på Pro versionen af Fenix 6 serien.

Polar

Det finske mærkes arv ligger i pulsmåling, og de var det første selskab, der lancerede en trådløs pulsmåler. De fortsætter med at udvikle teknologien inde i sine sportsure, og går også meget op i at levere store trænings- og analysefunktioner drevet af puls og andet metrik for dem, der kan lide at tage en mere professionel tilgang til træning.

Det er ikke at sige, at de ikke tilbyder en mere tilgængelig mulighed som Polar Ignite og Ignite 2, der er designet til generelle fitnesstyper, og tilbyder funktioner som GPS og Polars Precision Prime heart rate sensor teknologi til at spore indsatsniveauer under træning. Du får også adgang til Polars FitSpark foreslåede træningsfunktion og søvnsporing, der inkluderer målinger om natten der vurderer, om du er egnet til at træne.

Polar Ignite 2 er et tilgængeligt universalt sportsur, der tilbyder pulsmåling, søvnsporing og forslag til træning (Image credit: Polar)

Op fra Ignite serien har du Vantage M2, som styrker de trænings- og analysefunktioner, du har til rådighed over Ignite. Det inkluderer Training Load Pro, så du kan være mere opmærksom på, hvor hårdt du arbejder under træninger.

Derefter kommer du til Vantage V2 og Grit X, som sidder øverst i Polars ur familie. Vantage V2 er designet til seriøse atleter, tænk dedikerede maratonløbere og triatleter. Det giver adgang til funktioner som Training Load Pro og Training Recovery Pro for at dykke dybere ned i dine træningsdata for at hjælpe bedre med at forme træningsplaner og hvornår du skal tage hviledage.

Det inkluderer også tests for bedre at vurdere, hvor godt restitueret dine benmuskler er fra træning. Det tilbyder 40 timers fuld GPS batterilevetid og de smartwatch funktioner, du finder på Vantage M2, f.eks. Musikstyring, vejrudsigter og notifikationer.

Polar Grit X er et ekstra robust sportsur, der tilbyder navigation og brændstofvejledning til lange udholdenhedsbegivenheder (Image credit: Polar)

Grit X er Polars første udendørs ur, der har alle de funktioner, der findes i Vantage V2, men skabt i et mere robust design. Det tilbyder funktioner som muligheden for at uploade ruter for at nyde turn-by-turn navigation og dens FuelWise anbefalinger, der smart minder dig om at spise under udholdenhedsstil aktiviteter baseret på puls og data som alder, vægt og køn.

Suunto

Ligesom Polar er Suunto baseret i Finland, og selvom det er en stor producent af dykkerure, har de også en betydelig samling af multisportsure i sin samling.

Dens ure er klart designet med tanke på udendørs eventyr og bygget med robuste, holdbare designs, der tilbyder rige miljødata og lover generelt også stor batterilevetid. De er lidt lette på smartwatch funktioner, selvom den nylige ankomst af Suunto 7 har signaleret et skift i at tilbyde noget, der er en stærkere blanding af sportsur og smartwatch.

Suunto 7, drevet af Google Wear OS, er virksomhedens første ægte smartwatch med ekstra fitnessfunktioner (Image credit: Michael Sawh)

Siddende i den billigste ende af samlingen er Suunto 3, som klart er en Suunto rettet mod begyndere, der tilbyder kerne sportssporingstilstande og inkluderer indbygget GPS, en optisk pulsmåler og 24/7 fitness tracking og søvnsporing. Det tilbyder også adaptive træningsplaner, der genereres fra dit fitnessniveau og logged træningsprogrammer og vil justere planerne, hvis du går glip af en session.

I den øverste ende af Suunto familien er Suunto 9 Peak, som tager Suunto 9 og giver den et slankere og lettere design. De 9 giver dig alt, hvad Suunto har at byde på. Det inkluderer op til 170 timers GPS batterilevetid med intelligente batteritilstande til dem, der ønsker at spore i flere dage plus muligheden for at overvåge ilt i blodet for at vurdere tilpasning til højde. Det gør det godt egnet til klatrere.

Du får også 80 sportstilstande, og du kan uploade ruter via GPS filer for at få adgang til 'real-time breadcrumb trail' navigation.

Suunto 9 Peak er bygget til seriøs udendørs træning, med ekstra lang batterilevetid og 'real-time breadcrumb trail' navigation (Image credit: Suunto, Shutterstock, Easy Camerse)

Et sted mellem disse to ure sidder Suunto 7, virksomhedens første rigtige smartwatch. Det kører på Googles Wear OS, selvom det endnu ikke er klart, om det kan opgraderes til den næste version af operativsystemet, som Google bygger med Samsung.

Lige nu giver det dig alle disse Wear staples som at foretage betalinger, downloade apps og få adgang til Google Assistant. Du får også Suuntos egen sportssporing, herunder muligheden for at få adgang til fuld farve kort, der kan gemmes til offline brug og bruge heatmaps til at finde populære løbe- eller ridestier. I modsætning til andre Suunto modeller må du nøjes med at have omkring en dags batterilevetid, når du bruger det i fuld smartwatch tilstand.

Coros

Coros er nyt inden for sportsure og har designet alle sine ure til primært at være designet til triatleter med nogle modeller, der sandsynligvis vil appellere mere til løbere eller til dem, der kan lide at vandre eller klatre.

I modsætning til Garmin tilbyder det mindre på smartwatch fronten, i stedet prioriterer det at tilbyde stærke sports tracking funktioner, stor batterilevetid med GPS og i standby tilstand, oprette forbindelse til tredjepartsapps som Strava og give dig masser af statistik og analyser at dykke ned i efter du er færdig med at træne. De forsøger også stort set at tilbyde de samme softwarefunktioner på alle sine ure.

Coros Pace 2 er et overkommeligt sportsur, der giver dig masser for pengene, med masser af træningstilstande og avancerede løbemetrikker (Image credit: Future)

Coros Pace 2 er den mest overkommelige mulighed i den lille Coros ur familie, men den giver stadig et slag for prisen. Det er den mindste og letteste mulighed og tilbyder centrale sporingstilstande til løb, cykling (indendørs og udendørs) og svømninger (pool og åbent vand). Det tilbyder også tilstande til aktiviteter som paddleboarding og indendørs roning. Coros tilbyder også styrketræning og rep counting, ligesom Garmin giver dig avancerede løbe metrikker og dens Evolab træningsindsigt.

Det giver dig ikke muligheden for at følge ruter på uret, så du skal gå op til Coros Apex og Apex Pro for at få disse funktioner sammen med at give dig større batterilevetid end Pace 2.