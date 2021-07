Anmeldelse: Polar Ignite 2

Polar Ignite 2 er et super flot ur, der sætter fokus på din sundhed. Det har bl.a. pulsregistrering hele dagen, overvågning af stress og imponerende detaljeret søvnsporing, men kommer virkelig til sin ret under træning pga. sin ekstremt nøjagtige pulsovervågning og GPS-tracking samt træningsværktøjer, der tilpasser sig baseret på dine biometriske data og tidligere træningsindsats, så du kan træne smartere og måle resultaterne. Her kan du ikke opbevare musik eller foretage kontaktløse betalinger - der skal du have en fat i en anden type ur. Det eneste der mangler er en pulsoximetersensor og en skærm, som altid forbliver tændt, så du lettere kan tjekke statistikker under vejs - ellers er den helt super.

2-minutters opsummering

Polar Ignite 2 har en lækker stil og er pakket med funktioner. Her er det svært at gå galt i byen. Dens værktøjer til tracking under træning er ekstraordinære med ekstremt nøjagtig GPS- og pulsovervågning, og så kan dens virkelig praktiske træningsværktøjer også tilpasse sig baseret på dine tidligere præstationer, og det er et fremragende ur til hverdagsbrug, da serien har en masse generelle wellnessværktøjer. Aktivitetssporing hele dagen, ultradetaljeret søvnsporing, stressovervågning, afslapningsøvelser er alle at finde med et tryk på én knap. Den eneste rigtige mangel er en SpO2-sensor, og det er, hvad der holder dette ur tilbage fra at få hele fem stjerner.

Polar Ignite 2: pris og frigivelsesdato

I Danmark koster alt-i-en-træningsuret her et sted i mellem 1.772 DKK og 2.499 DKK afhængig af bl.a. farve

Polar Ignite 2 kom på markedet sent i april 2021, og du kan allerede nu finde uret hos en masse forskellige danske forhandlere.

(Image credit: Future)

Polar Ignite 2: design

Premium design

Stort udvalg af remme

Enkel fysisk knap

Polar Ignite 2 er en flot smartwatch, der ikke har det bløde, buede udseende og plastikfastgørelser, som man ellers ser på mange nyere fitness-trackere, men det har et mere modent, klassisk design end fx Fitbit Sense. Den indgraverede kant i rustfrit stål og den firkantede spænde er nogle super finde detaljer, og silikoneremmen, som kom som standard på vores anmeldelsesenhed, har en behagelig struktur, der får det til at føles mere som et naturligt materiale, når du rør ved den.

Hvis du gerne vil gå hele vejen og være lidt "ekstra", kan du få en rem udsmykket med Swarovski-krystaller (det er noget, som designerne bag Polar er super stolte af).

(Image credit: Future)

En enkelt knap nederst til venstre bruges til at aktivere uret, åbne hovedmenuen fra startskærmen og gå frem og tilbage, når du gennemsøger menuerne. Hvis du skal noget andet i urets interface, kan du trykke og skubbe på berøringsskærmen.

Med 240 x 204 pixels (det samme som hos den originale Polar Ignite) er det ikke ligefrem en skærm med den højeste opløsning. Amazfit T-Rex Pro, der blev udgivet for nyligt, kan prale af en opløsning på 360 x 360. Det er lidt skuffende, når resten af uret ser så godt ud - også selvom det har nok detaljer til de fleste formål, du skal bruge den til, og den egentlig også er lys nok til, at du kan se skærmen i direkte sollys.

(Image credit: Future)

En højere opløsning ville selvfølgelig være super, men ville egentlig kun være nødvendigt, hvis uret tilbød utrolig præcis navigation med luftkort, men det er ikke tilfældet.

På trods af sit førsteklasses look er Polar Ignite 2 overraskende let og vejer 35 gram med armbåndet og 21 gram uden. Til sammenligning vejer Apple Watch 6 faktisk hele 47,1 gram, og Fitbit Sense er på 45,9 gram.

Det er vandtæt ned til 30 meter, så derfor kan du sagtens svømme og tage et brusebad med det på, men ikke dyrke vild vandsport.

Polar Ignite 2: smarturets funktioner

Ingen musiklagring eller nærfeltskommunikation

Nøjagtig, præcis søvnsporing

Stress-tracking og åndedrætsøvelser

Inden du kommer for godt i gang, skal du vide allerede nu, at uret har brug for en stor firmwareopdatering, før det er klar til brug. Derfor skal du våbne dig med en wi-fi-forbindelse og masser af tålmodighed.

Når det er gjort, og uret sluttes til Polar Flow-appen (mere om det snart), finder du hurtigt ud af, at Ignite 2 giver dig en overraskende grad af tilpasning. Du kan justere stilen og farven på alle elementer på startskærmen og vælge, hvilke widgets der vises, når du stryger til venstre og højre (bl.a. puls, træningssessioner, søvnkvalitet, musikstyring og vejr for at nævne nogle få).

(Image credit: Future)

Du kan ikke opbevare musik på uret, og du kan ikke foretage kontaktløse betalinger via nærfeltskommunikation, men det er et ur, der i stedet virkelig fokusere på dit helbred og din kondition. Shopping er uden for dets kunnen, men du kan stadig kontrollere medieafspilning, så du ikke skal tage håndsættet ud af lommen, når du løber.

Du modtager også smartphone-notifikationer, men vær dog OBS på, at du ikke kan sende et automatisk tekstsvar, som du kan på flere Garmin-ure.

I dag er det næsten umuligt at finde et ur uden en eller anden form for funtkion til mindfulness, og de nyeste Polar-ure har alle et åndedrætsværktøj, som hedder 'Serene', og som hjælper dig i stressende øjeblikke med animationer og vejledning, hvor du fokuserer på hver ind- og udånding.

Ignite 2 giver også advarsler om inaktivitet, hvis du har siddet stille for længe. Efter et stykke tid, hvor du ikke har bevæget dig, får du en besked om, at det er tid til at rejse dig og få pulsen lidt i gang. Hvis du ikke gør det inden for 5 minutter, får du et stempel for inaktivitet i Polar Flow-appen - den type "mærkning", der skal motivere dig, da man helst vil undgå den slags.

Polar Ignite 2: fitness-tracking

Ekstremt nøjagtig GPS

Fantastisk overvåning af puls

Træningsværktøjer, der tilpasses

Som de fleste Polar-ure kommer Ignite 2 virkelig til sin ret, når det kommer til tracking af fintess og sport, så du altid forbliver motiveret og træner mere effektivt.

Som vi forventede fra Polar, var GPS-sporing ekstremt nøjagtig og matchede vores målte rute på 5km inden for 10 meter. Hvis du træner til en begivenhed, er den slags nøjagtighed uvurderlig. Træningen afsluttes ved at trykke på sideknappen og holde den nede, og på den måde behøver du heller ikke bekymre dig om, at du ved et uheld afslutter sporing af dit løb for tidligt - det er nemlig et problem, som man ser på flere ure med touchscreen.

Pulsmåling har været Polars styrke siden virksomheden blev grundlagt tilbage i 1977, så det er ingen overraskelse, at det er en anden af Ignite 2's stærke sider. Resultaterne fra uret matches tæt med dem fra vores hjertefrekvensmonitor, der reagerer hurtigt på ændringer og uden uventede spikes eller fald (dråberne på vores graf repræsenterer øjeblikke, hvor vi stod stille ved et fodgængerfelt).

(Image credit: Future)

Det kan være et ur, som lægger i den mellemste prisklasse, men Ignite 2 sparer ikke på træningsværktøjerne, og jo flere data der er tilgængelige, jo mere nøjagtige bliver resultaterne. Det lønner sig at bruge et øjeblik på at tjekke de data, der indtastes manuelt, og udføre regelmæssige fitnesstests for at sikre, at alt er opdateret. Uret kan guide dig gennem en test, der giver et skøn over din VO2 max (dvs. din krops evne til at bruge ilt).

En anden særlig interessant funktion er evnen til at se, hvilke energikilder du brugte under din træning - fedt, kulhydrater og proteiner. Det er baseret på varigheden og intensiteten af din træning, din alder, køn, højde, vægt, maksimum og minimum puls og VO2 max.

(Image credit: Future)

Polar Ignite 2 kan faktisk også give dig vejledning omkring træning, og i modsætning til flere andre sportsure, som gemmer det væk i en skjult menu, er den her tilgængelig med kun et par swipes til siden på startskærmen. Baseret på dine seneste træningsprogrammer, foreslå uret en type træningssession, der hjælper med at forbedre konditionen og undgår, at du altid falder ind med den samme type træning.

Swipe hen til træningsskærmen, og du vil se en af tre træningstyper: cardio, styrke eller understøttende. Her kan du vælge en træningstype, som du gerne vil prøve, og uret guider dig så gennem processen. Det kan være et løb i pulszoner 1-3 til at få bedre kondition, et sæt øvelser til styrke eller øvelser med kropsvægt. Det er et godt værktøj, som skubber dig ud af din "comfort zone", og du kan forbedre nogle af de områder, hvor du trænger.

Polar Ignite 2: appen, der ledsager dig

Masser af data, tydeligt præsenteret

Træningsforslag, som tilpasser sig

Vejledning til søvn og healing

Ignite 2 forbindes til Polar Flow-appen, som viser alle dine data om sundhed og wellness på en måde, der er let at forstå, og som aldrig føles overvældende.

Startskærmen viser en detaljeret oversigt over din dags aktivitet på et cirkeldiagram, der gradvist udfyldes og er farvekodet baseret på dine aktivitetsniveauer. Det er en pæn måde at vise oplysninger på, og så er det let at fortolke med det samme (selvom du også kan vælge at se en linjegraf over din puls, hvis du foretrækker det).

Når du har brugt uret i et par dage, begynder tingene at blive rigtig interessante. Det er nemlig så lang tid, det tager, at opbygge en basislinie over dine søvnmønstre, så du kan se, hvordan ændringer i din rutine påvirker din nattesøvn (og derfor også din healing efter træning).

(Image credit: Future)

Når din basis er beregnet, viser appen dig to målinger: ANS Charge og Sleep Charge. ANS Charge er et mål for, hvor hurtigt dit autonome nervesystem falder til ro, efter du har lagt dig til at sove, mens Sleep Charge svarer til den score, du modtager fra en enhed som en Fitbit, baseret på varighed og søvntype samt afbrydelser .

Ligesom hos Garmin og Coros har Polar også udviklet en algoritme, der bruger søvn- og aktivitetsdata til at give dig en score for healing, så du ved, om du er kommet dig og er klar til en hård træning, eller om du skal tage den med ro og hvile. Det er et virkelig praktisk værktøj: Det er nemlig én at vide, hvordan du sov i går aftes, men en anden ting at få praktiske råd til, hvordan du kan handle på det.

Polar Flow giver dig chancen for at dykke dybt ned i dine træningsdata. Ikke nok med, at du kan se kort og statistik fra de seneste træningssessioner (og som vi nævnte tidligere, så er de super nøjagtige), men du kan også trykke på kalenderindstillingen for at se tidligere aktiviteter og, endnu vigtigere endnu, oprette en fremtidig træningsplan.

Som enhver, der har trænet til et langdistanceløb som fx et maraton, ved man, hvor vigtigt, men kedeligt det er at skabe og vedligeholde en træningsplan. Polar Flow gør det forfriskende ligetil, så du kan indstille mål for bestemte dage. De kan baseres på tid og afstand eller kan omfatte detaljeret opvarmning, arbejde, hvile, gentagelse og nedkøling (godt til intervaltræning).

Det er tankevækkende funktioner som denne, der adskiller appen fra konkurrencen og viser, at den blev sammensat af folk, der selv elsker sport.

(Image credit: Future)

Det er en skam, at der ikke er nogen form for appbutik i Polar Flow, så du kan tilføje ekstra funktioner til dit ur eller downloade ekstra urskiver. Du kan dog vælge, hvilke af de 130 forskellige aktivitetssporingsindstillinger, der vises i Ignite 2's menu, og det er meget praktisk, hvis din foretrukne aktivitet er noget mere esoterisk.

Polar siger, at det også har interessante nye opdateringer, der kommer i den nærmeste fremtid, så vi ser frem til at se, hvad der er i horisonten.

Køb den, hvis...

Du forbereder dig på en stor sportsbegivenhed

Uanset sporten hjælper Polar Ignite 2 og Polar Flow-appen dig med at oprette og følge en personlig træningsplan med realistiske mål og tilstrækkelig hvile samt træning.

Du synes, at de fleste sportsure er grimme

Lad os være ærlige: Mange løbe- og cykelure er mest af alt praktiske, og det er fint, når du sveder, men det betyder, at du er mindre tilbøjelig til at tage dem på i hverdagen. Polar Ignite 2 har et voksen design, der er smart nok til, at du altid kan have det på.

Du har et mellemstort budget

Polar Ignite 2 er ikke utrolig billig, men det giver imponerende god værdi for pengene. Du kan let bruge dobbelt så meget på et sportsur, som har næsten samme funktioner.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have et multifunktionelt smartwatch

Polar Ignite 2 erstatter næppe Apple Watch snart. Der er ingen apps, der kan downloades her: Det er udelukkende fokuseret på sundhed og velvære.

Du træner i højderne

Manglen på et pulsoximeter betyder, at Polar Ignite 2 ikke er det bedste valg, hvis du træner, hvor luften er tynd.