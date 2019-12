Spar stort: Få op til 50% rabat på gaming-grej

Er du gamer og ønsker at få opgraderet maskinparken, er det absolut værd at lægge vejen indenom Komplett, der lige nu kører en stribe glimrende tilbud på gaming-udstyr fra velkendte brands som blandt andre MSI, Sennheiser og SteelSeries.

Tilbuddene omfatter næsten alle kategorier af produkter; lige fra gaming-maskiner og opgraderingspakker til headsets, skærme, mus, tastaturer - og meget andet godt. Nedenfor får du et lille udpluk af gode deals, som du kan klikke dig direkte videre til via linket i de enkelte tilbud:

MSI Optix MAG241CR | 1.995,- 1.599,- | 20% | Komplett

MSI Optix MAG241CR har en buet LED-skærm på 24", en hurtig responstid på 1ms, en opdateringsfrekvens på 144 Hz samt AMD FreeSync, så du får en flydende spilleoplevelse. Tilbuddet gælder t.o.m. 31. december 2019, eller så længe lager haves.Se tilbud

Svive Styx RtP XXL | 335,- 249,- | 26% | Komplett

Musemåtten er måske ikke noget, man normalt skænker mange tanker, men den er ikke desto mindre en vigtig brik i spillet for den seriøse gamer. Her får du en god og kæmpestor musemåtte til en super pris. Tilbuddet gælder t.o.m. 15. december 2019, eller så længe lager haves.Se tilbud

Fandt du ikke, hvad du skal bruge blandt vores eksempler på tilbud, kan du tjekke oversigten over alle Kompletts gaming-deals på forhandlerens kampagneside.

OBS: Det varierer, hvor længe tilbuddene gælder; varigheden fremgår at de enkelte produktsider. Men fælles for alle tilbud er, at de kun varer så længe, at lageret rækker - så vent nu ikke for længe, hvis du ønsker at gøre brug et eller flere af dem.