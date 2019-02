Spar 500 kroner på en gedigen gaming-PC

Mange gamere er fanatiske bærbar-brugere. Det kan der være mange gode grunde til, men én af dem er selvfølgelig, at det er noget nemmere at snuppe en bærbar gaming-laptop under armen, end det er at kyle en stationær ned i en flyttekasse.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Men ser man bort fra det, så er fordelene ved en stationær gaming-PC mange – ikke mindst, at du uden problemer kan opgradere alle komponenter, lige fra strømforsyning til det essentielle grafikkort.

Har du valgt at kaste din kærlighed efter en stationær gaming-PC, men ikke har bagdelen fuld af penge, så har vi fundet en gedigen maskine til dig.

Det er en Acer Nitro N50-600, som står hos Wupti lige nu til en pris af 4.999 kroner. Her sparer du 500 kroner – eller 10 procent – i forhold til normalprisen, og det er da også værd at tage med.

Det bedste budget-grafikkort

Inde i det strømlinede gaming-kabinet finder du et par rigtig gode komponenter. Du får et Nvidia GeForce GTX 1050 grafikkort med 2 GB dedikeret RAM, 8 GB hukommelse og en lynhurtig SSD-disk på 256 GB.

Hertil kommer en 8. generations (Coffee Lake) Intel Core i3 (quad) processor, og selv om det selvfølgelig ikke er markedets allersejeste processor, så er det altså – kombineret med grafikkortet – nok til at afvikle de bedste spil. Netop Nvidia GeForce GTX 1050 er blevet udvalgt af vores anmeldere som markedets bedste budget-grafikkort.

Og så skal man ikke glemme lyden, der er en stor del af moderne gaming. Du får et Creative Sound BlasterX 360°-kort, så det er bare om at finde dit yndlingsspil frem, sætte dig godt til rette i den røde gamer-stol og kaste dig ud i det. Med lyden godt skruet op.

Tilbuddet varer indtil Wuptis lager er tømt, så det er bare om at finde kreditkortet frem, hvis du vil sikre dig den gedigne gaming-PC til en yderst fornuftig tilbudspris.

Her er de 40 bedste PC-spil i 2019: Disse titler må du ikke gå glip af