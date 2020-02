Spar 30% på Arlo Pro-pakke til sikkerhedsovervågning af dit hjem

Vil du gerne have mulighed for at holde øje med din matrikel – hvad enten du er hjemme eller ude? Så er sikkerhedskameraer, som kan streame video direkte til din smartphone, vejen frem. Og det behøver ikke at koste en formue at komme i gang, da Dustin Home lige nu har et yderst skarpt pakketilbud på Arlo Pro VMS4430.

Det komplette overvågningssystem, der består af en basestation og fire trådløse HD-sikkerhedskameraer, er p.t. nedsat fra 4.571 kr. til 3.199 kr. Det vil med andre ord sige, at du kan spare 30 procent på systemet, der er produceret af Netgear.

Arlo Pro VMS4430-pakke| 4.571 ,- 3.199,– | 30% |Dustin Home

Nu kan du spare over 1.300 kr. på dette overvågningssystem med base og fire HD-kameraer. Pakken indeholder også beslag og alt andet, du skal bruge til montering. Der er p.t. 100+ på lager, og det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer.Se tilbud

Alle fire kameraer kommer med 130° vidvinkellinse, tovejslyd, avanceret bevægelsessensor samt automatisk overgang til nattesyn, når mørket falder på. De kan også tåle en omgang regn, sne og slud, da de er vandtætte med IP65-certificering.

I basen er der en indbygget sirene, der med over 100 decibel givetvis kan hyle langt de fleste ubudne gæster ud af den. Sirenen kan aktiveres via kameraets bevægelsessensor, eller manuelt via den tilhørende Arlo-app på din smartphone eller tablet.

Med pakken følger også Arlos gratis cloud-lagring af dine overvågningsfilm i de seneste syv dage, og du har mulighed for at opgradere tjenesten, hvis du gerne vil gemme filmene længere.

Hvis du vil vide mere om Arlo Pro VMS4430, eller ønsker at købe overvågningssystemet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, så du bør nok ikke overveje alt for længe, hvis du gerne vil gøre brug af det. I skrivende stund har Dustin Home 100+ på lager.