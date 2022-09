SkyShowtime er startet i Danmark

SkyShowtime er lanceret i de nordiske lande herunder Danmark. Den nye streamingtjeneste erstatter Paramount+ og koster 10,- mere pr. måned med en pris på 69,- / måned.

Paramount+ lukker helt 20. Oktober og så er det altså på SkyShowtime du finder indholdet.

Åbningen fejres med et tilbud der hedder halv pris pr. måned. Det betyder at du aktuelt skal betale 34,50,- / måned. Stiger normalprisen senere så betaler du fortsat det halve så længe du forbliver abonnent. Tilbuddet løber til og med 1. november.

Du får på den nye tjenesten indhold fra SHOWTIME, Paramount Pictures, Paramount+ , Sky Studios, Peacock (NBCUniversal), Universal Pictures og Nickelodeon.

SkyShowtime er tilgængelig via SkyShowtime-appen på Apple iOS, tvOS (Apple TV) og Android-enheder samt via hjemmesiden: www.skyshowtime.com. Der streames med op til 1080p Dolby Digital 5.1 lyd.

Der kan med et abonnement oprettes op til fem profiler og streames på op til 3 enheder samtidigt.

SkyShowtime er desuden tilgængelig gennem følgende distributionspartnere på de nordiske markeder: Allente, Telenor, Telia, Telmore, YouSee og TV 2 Play.

Fra lanceringen kan kunderne se premieren på det længe ventede SHOWTIME®-drama, American Gigolo, Sky Originals, The Rising, The Fear Index, The Midwich Cuckoos og 21. sæson af Law & Order fra Peacock. I løbet af de kommende måneder vil yderligere premierer omfatte 5. sæson af Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy, 2. sæson af SHOWTIME-serien Yellowjackets, samt Let The Right One In.

På vej er også Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance og The Bad Guys.