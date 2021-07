Samsung Galaxy Z Fold 3 udgivelsesdato, pris, nyheder og lækager

Samsung Galaxy Z Fold 3 dukkede ikke op ved lanceringen af Galaxy S21 den 14. januar eller ved Unpacked-eventet, hvor mid-range Galaxy A52 5G blev afsløret i marts, men det betyder ikke, at den ikke kommer. Vi må bare vente lidt, før Samsungs næste store foldbare telefon er klar.

Vi har hørt rygter om Samsung Galaxy Z Fold 3 i et stykke tid nu, så den er næsten helt sikkert under udvikling, og det er meget sandsynligt, at det bliver Samsungs næste foldbare top-telefon.

Fold 3 følger op på Samsung Galaxy Z Fold 2, som blev officielt lanceret i september 2020. Den forbedrede den oprindelige Galaxy Fold's holdbarhedsproblemer og fik en meget større frontskærm. Så hvad er der tilbage at forbedre?

Foldbare enheder er i deres tidlige dage, og producenterne er stadig ved at løse problemerne med foldbare skærme, batterilevetid og software. I betragtning af hvor omfangsrige de er, vil fremtidige foldbare enheder måske være slankere, lettere og mindre besværlige at bruge med én hånd.

Samsung kan foretage mange af disse generelle forbedringer, men rygtebørsen har foreslået flere mere specifikke opgraderinger, som Z Fold 3 kan implementere - herunder endelig en S Pen-stylus. Da vi også forventer en Samsung Galaxy Z Flip 3, giver flere produktivitetsfokuserede funktioner mening for Z Fold 3, især da vi hører, at Samsung sandsynligvis ikke vil udgive en Note-telefon i 2021.

Her er alle de lækager og rygter om Samsung Galaxy Z Fold 3, som vi har hørt, sammen med hvad vi ønsker at se i Samsungs næste foldbare flagskib.

Latest News Lækkede priser tyder på, at Samsung Galaxy Z Fold 3 kan blive overraskende billig. Desuden har vi nu set 360-graders GIF'er, der viser det sandsynlige design af Galaxy Z Fold 3 fra en række vinkler.

Til sagen

Hvad er det? Samsungs næste store foldbare telefon

Samsungs næste store foldbare telefon Hvornår udkommer den? 11. August 2021... måske

11. August 2021... måske Hvad vil den koste? Forvent £1,799 (ca.16.000 kr.) eller mere

Samsung Galaxy Z Fold 3 udgivelsesdato og pris

(Image credit: Future)

Et nyligt rygte har sat Galaxy Z Fold 3-lanceringsdatoen på et tidspunkt i august, hvilket ville give mening i forhold til at udfylde tomrummet efter Note 21. To tippere er gået så langt som til at nævne en specifik dag: Den ene siger d. 3. august, mens den anden siger d. 11. august.

Vi har også hørt, at komponenterne til telefonen blev sat i masseproduktion den 1. juni, hvilket tyder på en lancering to til tre måneder senere - så enten juli eller august ville passe med det. Selve telefonen er nu tilsyneladende ved at rulle ud af produktionslinjerne.

Vi har også hørt, at Galaxy Z Fold 3 kan køre One UI 3.5 - software, som i sig selv sandsynligvis først vil blive lanceret i anden halvdel af året.

Vi har også set en lækket køreplan for Samsungs produktlanceringer, der løber frem til slutningen af august, og der er ingen tegn på Galaxy Z Fold 3 nogen steder på den. Det kan betyde, at vi ikke får den at se før slutningen af august. Køreplanen ser dog ud til at være ufuldstændig, så regn ikke med at skulle vente helt så længe.

Z Fold 3 er måske ikke engang den næste Samsung foldbar, da vi måske vil se Samsung Galaxy Z Flip 3 med klapskal blive lanceret først, i betragtning af deres skiftende udgivelsestidsplaner. Med en rygtet udgivelsesdato sidst i 2021 for denne, er det dog ikke til at vide, hvilken foldbar der udkommer først.

Hvad angår prisen, kostede Samsung Galaxy Z Fold 2 hele 14.199 kr., så forvent en høj pris for Z Fold 3, især fordi der har været en antydning af, at den vil være meget dyr. SamMobile foreslår dog, at Galaxy Z Fold 3 kan være op til 20% billigere end sin forgænger, hvilket betyder, at prisen måske snarere vil være 11.360 kr. Vi har også siden hørt andre steder, at prisen kan være lidt lavere end Z Fold 2's.

Senest har vi hørt, at den kan koste omkring 1.255 £ (ca. 10.962 kr.), hvilket stadig er meget, men det ville være betydeligt billigere. En leaker hævder, at den måske også kan komme med et Samsung Galaxy Watch 4, hvis du forudbestiller.

Samsung Galaxy Z Fold 3 rygter og lækager

Design og display

Lækkede marketingmaterialer har vist, hvordan Samsung Galaxy Z Fold 3 kan se ud, og de viser tre kameraer på bagsiden og angiver, at den kommer i sort, sølv, grøn og beige nuancer - selvom en nyere lækage tyder på, at den beige nuance er blevet omdøbt til "creme".

Markedsføringsmaterialet nævner også både S Pen og et kamera under skærmen, og kilden til disse billeder hævder desuden, at Galaxy Z Fold 3 vil have flade aluminiumsider og være beskyttet af Gorilla Glass Victus.

Billede 1 af 2 (Image credit: @TheGalox_) Billede 2 af 2 (Image credit: @TheGalox_)

Vi har nu også set tydeligere lækkede billeder af Samsung Galaxy Z Fold 3 fra to forskellige kilder. Nogle af disse billeder kan ses nedenfor. De viser en telefon i sorte, marineblå og lyserøde nuancer, med et kamera med tredobbelt linse på bagsiden, et hulkamera på coverskærmen og sandsynligvis et kamera under skærmen på forsiden. Selvom vi ville tage disse med et gran salt, regner vi med, at designet nok er mere eller mindre korrekt, især da de stemmer overens med hinanden og andre lækager.

Billede 1 af 3 (Image credit: 91Mobiles) Billede 2 af 3 (Image credit: 91Mobiles) Billede 3 af 3 (Image credit: 91Mobiles)

En tredje lækage har nu også vist det samme design og nævner, at telefonen tilsyneladende vil have en 7,5-tommers AMOLED 120Hz foldbar skærm, et 6,2-tommers coverdisplay og dimensioner på 158,1 x 64,8 x 14,5 mm, når den er foldet sammen, og 158,1 x 128,1 x 6,6 mm, når den er foldet ud.

Og vi har endda nu set 360-graders GIF'er, der viser telefonen fra forskellige vinkler, hvoraf du kan se en af dem nedenfor. Dette kommer fra en velrenommeret kilde og stemmer overens med, hvad vi har set andre steder, så det er næsten helt sikkert korrekt.

pic.twitter.com/8A4jTffvFJJuly 10, 2021 See more

Andetsteds har vi hørt, at der kan være to Samsung Galaxy Z Fold 3-modeller. Kilden siger ikke, hvad der er forskelligt ved dem, men hævder, at de begge vil understøtte 5G. Vi har dog hørt om en Samsung Galaxy Z Fold Lite, så det kan være, at der er tale om den.

Det er muligt, at en af disse Galaxy Z Fold 3'ere kan have en mindre ydre skærm. Med angiveligt 5,4 tommer ville den være betydeligt mindre end den ydre skærm på Galaxy Z Fold 2 (6,23 tommer), så vi er mere end en smule skeptiske. En mindre skærm kunne dog igen tyde på en billigere Lite-model.

Når det er sagt, har en anden kilde sidenhen gentaget påstandene om en mindre ydre skærm og tilføjet, at dette ville være for at give plads til et S Pen-slot, hvilket virker troværdigt. Standardmodellen kan dog også få en lille reduktion i størrelsen, idet en rapport hævder, at den vil have en 7,5-tommers hovedskærm (ned fra 7,6 tommer på Z Fold 2) og en 6,2-tommers skærm på coveret.

Andre steder har vi hørt, at Z Fold 3 kan være omkring 13 g lettere end Z Fold 2 (hvilket gør den til ca. 269 g), hvilket ville give mening, hvis batteriet var mindre, som der har været rygter om (mere om dette nedenfor). Vi har også hørt, at den måske har en IP-klassificering - hvilket betyder en vis grad af vand- og støvbestandighed.

Kunne Z Fold 3 også komme med en superstærk ydre ramme, måske lavet af titanium eller kulstof? At Samsung netop har ansøgt om at registrere varemærket "Armor Frame", tyder på, at det kunne være tilfældet.

Hvad angår mere usandsynlige muligheder, arbejder Samsung ifølge et patent (vist nedenfor) på en foldbar uden fysiske, fremstående knapper - input håndteres ved hjælp af bevægelser, swipes og kapacitive knapper indbygget i kabinettet. Om denne teknologi vil være klar til Galaxy Z Fold 3 er endnu uvist.

(Image credit: LetsGoDigital / Samsung)

Kamera og batteri

En funktion, som Samsung Galaxy Z Fold 3 måske vil få, er et kamera i skærmen, hvilket vi har hørt flere gange nu fra forskellige kilder, som også siger, at det sandsynligvis vil være den første Samsung-telefon med et sådant kamera. En Samsung-embedsmand har angiveligt endda sagt det samme nu - selvom funktionen tilsyneladende måske ikke bliver til noget, hvis den forringer skærmen eller fotokvaliteten.

Når vi taler om fotokvalitet, skal du ikke gøre dig forhåbninger - en nylig lækage tyder på, at de tre kameraer på Z Fold 3 vil være meget lig dem på Z Fold 2, bortset fra det ene kamera, der er indbygget i skærmen.

Faktisk har den pågældende kilde siden fulgt denne påstand op med en liste over kameraer, der lyder næsten fuldstændig identisk med dem på Z Fold 2. Det omfatter et 12 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 12 MP telekamera, der tilbyder 2x optisk zoom, plus et 10 MP coverkamera. Den eneste anførte forskel er et 16MP selfiekamera på den foldbare skærm - og det er dette kamera, der tilsyneladende sidder under skærmen. Samme antal megapixel er også blevet nævnt af en anden kilde, men de har ikke angivet, hvad formålet med hvert objektiv er.

Hvad angår batteriet, peger en rapport på et lidt mindre batteri på 4.380 mAh (ned fra 4.500 mAh på Z Fold 2). Et batteri til en telefon, der menes at være Galaxy Z Fold 3, er nu også blevet certificeret, og det kommer ned på et endnu mindre 4.275mAh. Også indenfor batterinyheder er en 25W-oplader blevet certificeret til telefonen, hvilket tyder på, at det er den højeste opladningshastighed, du vil få.

Specifikationer og funktioner

En af de største funktioner, som vi har hørt om, er understøttelse af S Pen - den samme stylus i Samsung Galaxy Note 20-familien og Samsung Galaxy Tab S7 Plus - som ifølge et patent vil komme i en fremtidig Samsung foldbar telefon, hvilket kunne henvise til Z Fold 3. Denne S Pen-kompatibilitet er også blevet teaset af Samsung selv, hvilket giver stor troværdighed til ideen om, at Galaxy Z Fold 3 vil fungere med selskabets styli.

En anden rapport understøtter ræsonnementet om, at der kan komme en S Pen til Z Fold 3, samtidig med at den antyder nogle skærmændringer, der muligvis skal foretages for at få stylus-funktionalitet. For det første kan Samsung skifte skærmteknologier fra elektromagnetisk resonans (EMR) til aktiv elektrostatisk opløsning (AES) for bedre at registrere stylusinput, og for det andet at det ultratynde glas (UTG) kan være dobbelt så tykt som på Z Fold 2, fra 30 mikrometer til 60 mikrometer.

Der er også et rygte om, at Z Fold-serien vil blive kombineret med Note-serien for at skabe en enkelt produktivitetsfokuseret telefonlinje, hvilket i sidste ende vil reducere Samsungs årlige flagskibe til kun S-serien og den foldbare Z Fold-serie med stylus. En Samsung-embedsmand har eftersigende sagt noget lignende, idet han siger, at Z Fold 3 vil få en stylus, mens Note-serien vil blive nedlagt. Dette ville være triste nyheder for Note-fans - selvom Samsung Galaxy S21 Ultra alligevel er lanceret med stylus-understøttelse for folk, der ikke vil vente på en foldbar.

Vi har også hørt, at Samsung Galaxy Z Fold 3 - ikke overraskende - kan have mindst 256 GB lagerplads og køre Android 11 overlejret med Samsungs One UI 3.5, selvom en kilde siger, at der også kan være en 512 GB-model.

I forlængelse af specifikationsrygterne siger en pålidelig kilde, at den foldbare telefon vil komme til at køre med et "tophemmeligt" chipset - hvilket får os til at tro, at det ikke bliver Snapdragon 888 eller Exynos 2100, som slet ikke er hemmelige. Når det er sagt, har den samme kilde sidenhen sagt, at den faktisk sandsynligvis vil have Snapdragon 888. Vi har også hørt fra flere andre kilder, at Snapdragon 888 vil blive brugt, så det virker sandsynligt. De samme kilder nævner også 12 GB RAM og 512 GB lagerplads.

Samsung Galaxy Z Fold 3 kan også hjælpe dig med at overvåge dit helbred, da et patent antyder, at den kan have både en EKG- og en blodtryksmåler. Og som afrunding på rygterne er der et sjovt rygte: Et patent tyder på, at en fremtidig foldbar telefon vil få en lysstribe på sit hængsel. Indskrevne hængsler er så Galaxy Z Fold 2, at vi ønsker RGB på vores Z Fold 3.

(Image credit: LetsGoDigital/Samsung)

Hvad vi vil se

Hvad ønsker vi at se Samsung bringe med i sin næste store foldbare telefon? Vi har samlet et par forbedringer, som vi gerne vil se Samsung indføre på Galaxy Z Fold 3.

(Image credit: Future)

1. Mere lagerplads

Z Fold 2 er en kraftfuld telefon med de bedste specifikationer på markedet - bortset fra lagerplads. Med et maksimum på 256 GB og ingen plads til et microSD-kort til at udvide pladsen, havde brugerne intet andet valg end at håndtere det.

Selv at give mulighed for en 512 GB eller 1 TB lagerplads ville være acceptabelt, men et microSD-slot ideelt. 256 GB føles kriminelt for en enhed, der skal være så central for dit personlige og professionelle liv.

(Image credit: Future)

2. Nemmere at håndtere med en hånd

Z Fold 2 er en imponerende telefon, men der skal virkelig to hænder til for at bruge den ordentligt - selv når den er lukket, er dens tykkelse på 16,8 mm, ca. dobbelt så tyk som de fleste andre telefoner og svær at bruge med én hånd.

Ufoldet er naturligvis en helt anden historie, da det er endnu sværere at håndtere en 7,6-tommers skærm med én hånd. Men det ville være rart at have en nemmere måde at åbne enheden på uden at skulle bruge begge hænder.

(Image credit: Future)

3. Bedre kameraer

Z Fold 2 har en anstændig række kameraer, men den mangler de kraftfulde kameraer på Samsungs andre telefoner. De tre bagvedliggende 12 MP-kameraer (hovedkamera, ultravidvinkelkamera, telekamera) kan ikke måle sig med Samsung S20 Ultras 108 MP hovedkamera og 48 MP 4x optisk teleobjektiv, som tilsammen giver en fantastisk 100x Space Zoom-kapacitet. Mere af den slags i Z Fold 3, tak.

(Image credit: TechRadar)

4. Bedre muligheder for flere skærme

Hvis der er én ting, vi har set med 2020's vildere telefoner, er det inspirerende nye funktioner. Med Samsung Galaxy Z Flip kan du f.eks. holde telefonen åben i en vinkel, så du kan chatte med stemmen uden at skulle holde telefonen op. Eller LG Wing 5G, som giver dig mulighed for at optage video fra front- og bagkameraet på samme tid.

Vi ville elske at se nogle opfindsomme anvendelser af både skærmen og de seks (!) kameraer i Z Fold 2, især hvis Z Fold 3 ender med at indeholde flere kameraer.

(Image credit: Future)

5. Længere batterilevetid

På trods af at Z Fold 2 er ca. dobbelt så stor som en typisk smartphone, har den et batteri på 4.500 mAh, hvilket selv budget-telefoner som Moto G8 Power og dens batteri på 5.000 mAh overgår.

Med den ekstra skærm og 5G-forbindelse ville et større batteri helt sikkert være velkomment, eller i det mindste hurtigere opladningstider end de 25W max i Z Fold 2.