Samsung Galaxy Note 10 kan ende med at få 45W hurtigoplader

Vi venter spændt på den officielle lancering af Samsung Galaxy Note 10 , som ventes at finde sted i august, men indtil det sker, har vi masser af lækager og rygter at forholde os til – herunder snak om en 45W hurtigoplader.

Vi har tidligere hørt rygter om, at Note 10 ville have en meget hurtig oplader, men indtil nu, har vi ikke vidst hvor hurtig den rent faktisk kommer til at være.

Ifølge den respekterede tipper @UniverseIce vil telefonens batteri kunne lades op med 45W. Det er noget af en forbedring i forhold til den 15W-oplader som fulgte med Samsung Galaxy Note 9 .

Det kræver dog lige lidt at afkode hans tweet. Det viser Leonardo da Vinci, et ladesymbol, og tallet 101101. Det begynder at give mening, når man tænker på, at ”Da Vinci” har været kodenavnet for Samsungs Note 10 og at 101101 er det binære tal for 45.

Så lader vi op!

Opladning af en telefon afhænger af hvor meget strøm opladeren kan levere samt hvor meget batteriet kan tage imod. En spænding på 45W vil placere Note 10 helt i front hvad angår lade hastighed, men uden nærmere information, er det svært at sige præcis hvor hurtigt man vil kunne gå fra 0 til 100%.

Som eksempel kan nævnes Huawei P30 Pro , som leveres med en 40W hurtig oplader og kan gå fra 0 til 70% på omkring 30 minutter. Trådløs opladning er betydelig langsommere.

Vi må vente og se hvor hurtig Note 10 bliver til at lade op, men det er værd at notere sig, at @UniverseIce er en af de mere troværdige tippere derude.

Via GSMArena