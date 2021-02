Samsung Galaxy S21 vs. Samsung Galaxy S20: sammenligning af de to flagskibstelefoner

Samsung Galaxy S21 er Samsungs seneste opdatering i serien af flagskibstelefoner, der erstatter 2020's Galaxy S20 i virksomhedens line-up. Du finder ofte Samsungs telefoner øverste på vores liste over de bedste telefoner, du kan købe, og den nyeste er ingen undtagelse.

Hvis du ikke har tid til at læse alle vores artikler om både de gamle og nye Samsung-telefoner, undrer du dig måske over forskellene mellem de to håndsæt. Som billedet ovenfor viser, er Samsung Galaxy S21 ikke et fuldstændigt re-design af forgængeren. Tværtimod er ændringerne ret subtile.

Vi har skrevet omfattende anmeldelser af alle Samsungs nye telefoner og har testet dem i flere uger, så vi ved, hvordan Galaxy S20 og S21-telefonerne er, og hvordan de er at bruge. Så hvis du overvejer at købe en af Samsungs nyeste telefoner eller bare vil vide, hvordan de er, når man sammenligner dem, skal du bare læse videre.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 vs. Samsung Galaxy S20 FE pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy S20 fås med 5G, 12 GB RAM og 128 GB lagringsplads til en pris på omkring 6.000 kr. Hvis du kan undvære 5G-understøttelse, kan du finde den til omkring 5.300 kr.

Galaxy S21 er ikke meget dyrere takket være nogle nedgraderinger, som vi kommer ind på senere. Den billigste version, vi har set med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplads koster omkring 6.400 kr. Bemærk, at alle S21-modellerne understøtter 4G

Med den nyere enhed ser det ud til, at i stedet for at udvikle helt nye funktioner og ideer til Samsung Galaxy S21 har Samsung forsøgt at finde mere overkommelige måder at tilbyde Galaxy S20s funktioner på. S21 er stadig en dyr telefon, men den er ikke meget dyrere end sin forgænger.

Design

(Image credit: Future)

Som billederne viser, er Samsung Galaxy S21 ikke et stort redesign af Galaxy S20, ogden eneste store forskel, der er synlig, er det lidt anderledes udseende kamera.

Der er også en anden ændring, som billederne ikke viser. Mens Samsung Galaxy S20 har et glasbagside, er Galaxy S21s bagside lavet af 'Glasstic' eller plast, der er beregnet til at føles mere som glas.

Dette materiale er billigere, og selvom det ikke føles så premium som glas, er det mere holdbart og derfor bedre til at holde i hånden. I en nylig undersøgelse fandt vi, at mange telefonentusiaster faktisk synes rigtig godt om dette plastmateriale.

Bortset fra disse opdateringer leveres begge telefoner med USB-C-porte samt tænd/sluk-knapper og lydstyrkeknapper på siderne, men intet 3,5 mm hovedtelefonstik.

I vores Galaxy S21-anmeldelse skrev vi, at S21 muligvis ikke helt føles så top-end som Samsung Galaxy S20, så hvis du vil have en telefon, der virkelig føles som en premium-telefon, og har muligheden for at vælge, er S20 nok den, du skal vælge.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S20 fås i tre farver: blå, lyserød og grå. S21 bringer den grå farve tilbage, men kommer også i hvid, violet og en lidt anden slags lyserød.

Skærm

Samsung Galaxy S21-skærmen er faktisk en nedgradering fra Galaxy S20. Begge telefoner har 6,2-tommers skærme med huludskæringer øverst, 120Hz opdateringshastigheder, HDR10+ og fingeraftryksscannere indbygget i skærmen. Opløsningen på S21 er dog lavere end på S20.

Mens Samsung Galaxy S20s skærmopløsning er1440 x 3200 eller Quad HD, er Galaxy S21 kun 1080 x 2400 eller Full HD+. Vi fandt dog ud af, at videoer på S21 stadig ser ret godt ud, og den lavere pris kan retfærdiggøre ændringen.

(Image credit: Future)

Inden du nu går ud fra, at Galaxy S20 derfor er bedre, er det værd at påpege, at S20 kun kan bruge sin QHD-opløsning eller 120 Hz opdateringshastighed, ikke begge på samme tid. Så under alle omstændigheder får du den samme oplevelse på S21, som du måske har gjort på S20.

Kameraer

På papir ser det ud som om, at Samsung Galaxy S21 har de samme kameraer som Galaxy S20: en 12 MP hovedenhed plus 64 MP telefoto og 12 MP ultra-wide kameraer. Og det ser ud til, at selv sensorerne og linserne er de samme. Begge telefoner har også 10 MP frontkameraer.

Ændringerne med Galaxy S21 kommer i form af kameratilstande; S21 bringer nogle opgraderinger til dem, vi så i Galaxy S20 - især til videooptagelse.

(Image credit: Samsung)

Ny er Director's View, som giver dig mulighed for at se videooptagelser fra alle tre baglinser på én gang og mulighed for at skifte mellem dem, når du vil. Der er også Vlogger View, hvorved du kan optage video fra det front- og bagkamera samtidigt.

Samsung Galaxy S20s Single Take-tilstand har også fået en forbedring i S21 med bedre AI og en større vægt på slowmotion-optagelse for at tage flotte billeder. I vores anmeldelse kunne vi godt lide tilføjelsen af slow-mo-optagelse til tilstanden.

Men medmindre disse nye kameratilstande appellerer, finder du muligvis ikke det at tage billeder med Samsung Galaxy S21 meget anderledes end med Galaxy S20.

(Image credit: Future)

Funktioner og specifikationer

Med hensyn til software kom Samsung Galaxy S20 med Android 10, mens Galaxy S21 har Android 11. Begge har dog Samsungs One UI lagt ovenpå, og du vil være i stand til at opdatere S20 til den nyere software - men den vil sandsynligvis ikke få så mange efterfølgende opdateringer som S21.

Situationen med chipsæt er ret rodet. Samsung Galaxy S20 bruger Exynos 990-processoren i Europa og Asien og Qualcomms Snapdragon 865 andre steder. Galaxy S21 bruger Exynos 2100 i Europa og Asien og Snapdragon 888 alle andre steder.

Begge versioner af chipsættene er nogenlunde ens med hensyn til processorkraft og batterieffektivitet, selvom Snapdragon-chipsæt i en konkurrence generelt kommer ud på toppen. I vores Galaxy S21-anmeldelse, hvor vi havde en Exynos 2100-telefon fandt vi dog forskellen mellem chipsættene er mindre udtalt.

Interessant nok kom Samsung Galaxy S20 med 12 GB RAM og 128 GB lagringsplads (medmindre du vælger 4G-modellen, som har 8 GB RAM). Galaxy S21 er kun tilgængelig med 8 GB RAM, men kan købes med 256 GB lagringsplads samt 128 GB.

(Image credit: Samsung)

Batterilevetid

Både Samsung Galaxy S21 og S20 har 4.000 mAh batterier, men takket være forbedringer af software og chipsæt forventer vi, at førstnævnte tilbyder en lidt bedre batterilevetid. Forskellen er dog sandsynligvis ikke særligt stor.

I vores anmeldelser af begge telefoner fandt vi, at de tilbød cirka en dags batterilevetid, selvom S21 nogle gange ikke holdt så længe.

Begge modeller har også 25 W kablet opladning samt trådløs strømforsyning og bilateral opladning, som lader dig bruge mobilen som en trådløs opladningsenhed til at oplade andre enheder.

Alt i alt er batteri og opladning et område, hvor der ikke er store forskelle mellem de to telefoner.

(Image credit: Samsung)

Samlet set

Samsung Galaxy S21 er ikke et stort skridt frem i forhold til dens forgænger - faktisk er det en nedgradering på flere områder og et skridt til siden på andre områder.

Galaxy S20 var dog dyrere ved lanceringen, og den produceres ikke længere. Hvis du kan finde en Samsung Galaxy S20 der er billigere end Galaxy S21, kan det være et bedre køb for dig - men det kan muligvis være svært.

Som sådan er Samsung Galaxy S21 sandsynligvis bedre værdi for pengene.