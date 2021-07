Sådan ser du den nye Black Widow online: stream den nye Marvel film på Disney+

Så kunne pandemien ikke holde superheltene fra MCU tilbage længere. Efter en forsinkelse på mere end et år, udkommer den længere ventede Black Widow juli d. 9. Sideløbende med en udgivelse i biograferne, forklarer vi, hvordan man kan se filmen online med et Disney+ abonnement og en engangsbetaling med Premier Access på 179 kr.

Sådan ser du Black Widow online Udgivelsesdato: 9. juli, 2021 Skuespillere: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Rachel Weisz, Ray Winstone, William Hurt. Instruktør: Cate Shortland Spilletid: 135 minutter Se den nu nu: Få Disney Plus og bestil på Premier Access i dag

Filmen foregår mellem begivenhederne i Captain America: Civil War og Avengers: Infinity War og følger eks-KGB agent Romanoff (Scarlett Johansson) i hendes selvvalgte eksil i Norge. Hun bliver dog snart fundet af Yelena (Florence Pugh), der også er en 'Widow'. Hun beder Romanoff om hjælp til at demontere 'Black Widow' programmet, der gjorde dem begge til dødbringende lejemordere.

I processen bliver de genforenet med deres adoptivforældre: Melina Vostokoff (Rachel Weisz), en spion og nu en af de bedste forskere i 'Red Room', og supersoldaten Alexei Shostakov (David Harbour). De er nødsaget til at konfrontere Dreykov, opsynsmanden til 'Black Widow' programmet, og den ustoppelige skurk Taskmaster. Det er stikordet til en omgang eksplosiv action - særligt i en scene, hvor Taskmaster styrter gennem en gade i en tank i jagten på de to pseudosøstre.

Black Widow har en mere jordbunden tone end tidligere Marvel film, men leverer dog stadig samme øjensmeltende action og hjertefølte scener, man efterhånden forventer af MCU.

Og med plottet fortalt i grove træk, kan du læse videre for at finde ud af, hvordan du kan se Black Widow online med Disney+ Premier Access.

Sådan ser du Black Widow online: stream hele filmen på Disney+

Alle i et land med adgang til Disney+ - Nordamerika, Australien, New Zealand, Storbritannien, størstedelen af Europa og flere - skal bare smutte ind på Disney+ hjemmeside for at melde sig til tjenesten. Når du har gjort det, kan du finde Black Widow tilgængelig til at købe gennem Premier Access platformen til 179 kr. Disney+ i sig selv er også værd at tjekke ud. Udover at få tidlig adgang til visse film gennem Premier Access, finder du også alle sæsoner af The Simpsons, alle dine yndlings Pixar film, de seneste Marvel film og det komplette Star Wars katalog.

Hvad er Disney+ Premier Access?

Disney+ introducerede Premier Access i september 2020 som en reaktion på det globale Covid-19 udbrud og den medfølgende nedlukning af stort set alle biografer. Det gav store blockbuster film en alternativ rute ud til deres publikum og havde live-action remaken af Mulan som sin første on-demand titel.

Det er nu reserveret til tjenestens absolut største film, og lader dig se de seneste Disney udgivelser fra din sofa - hvad enten du foretrækker det, eller du er tvunget til det, da biograferne nær dig er lukkede. Disney gør også hvad de kan for at genskabe biografoplevelsen; alle Premier Access titler kan ses i 4K HDR opløsning (Dolby Vision) og understøtter også Dolby Atmos lyd.

Engangsbetalingen på 179 kr. kan virke voldsom, men hvis du tænker det som et alternativ til to biografbilletter, er det faktisk billigere - og desuden skal du heller ikke købe popcorn og snacks til overpris. Desuden kan du pause filmen og gense den så mange gange, du vil, så længe du er Disney+ medlem.

Premier Access film bliver løbende tilføjet til Disney+ biblioteket, men det er først efter 3 måneder fra deres oprindelige udgivelsesdato.

(Image credit: Marvel Studios)

Hvad bør jeg ellers vide om Disney+?

Da Disney+ blev lanceret i Danmark, kostede det kun 59 kr. om måneden, hvilket var betydeligt lavere end konkurrenterne hos Netflix, HBO og Viaplay. Siden da er prisen dog steget med 20 kr. om måneden, men det ligger altså stadig i den billigere ende af streamingtjenester. Hvis du mener, at Disney+ har rigeligt med indhold til dig, kan du dog spare lidt ved at tegne et årligt abonnement - så skærer du 15% af prisen.

Og det kan sagtens vise sig at være en fornuftig beslutning. Disney+ ser i hvert fald ud til konstant at blive udvidet med nye eksklusive titler som f.eks. Loki. Andre nævneværdige titler, du kun finde på Disney+, er Soul, The Mandalorian, Cruella, WandaVision og selvfølgelig Black Widow - for blot at nævne nogle få.

