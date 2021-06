Sådan ser du Loki: Den nye serie fra Marvel findes nu på Disney+

Ondskabsguden Loke vender tilbage i sin helt egen serie. Skurken Loki spiller hovedrollen i Disneys nye Marvel-serie, der udspiller sig efter begivenhederne i Avengers: Endgame i Marvel-tidslinjen. Her gennemgår vi, hvordan du ser Loki, og hvornår de seks episoder bliver tilgængelige i denne miniserie, som er et spin-off af Avengers.

Loki (Tom Hiddleston) arresteres af Time variance Authority efter at have ændret tidslinjen ved at løbe væk med Tesseract i Avengers: Endgame. Nu står han med et valg: At hjælpe TVA-agenten Mobius (Owen Wilson) med at få tidslinjen i orden, eller... Lave en Loki.

Du kan sikkert regne ud, hvad guden af ondskab vælger.

Sådan ser du Loki

Premieredato: Onsdag 9 juni

Afsnits datoer:

Afsnit 1: 9 juni

Afsnit 2: 16 juni

Afsnit 3: 23 juni

Afsnit 4: 30 juni

Afsnit 5: 7 juli

Afsnit 6: 14 juli

Roller: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku

Instruktør: Kate Herron

Se serien her: Stream Loki på Disney Plus.

