PriceRunner sagsøger Google for 16 milliarder kroner

”Efter lange og grundige forberedelser har vi i dag sagsøgt Google for næsten 16 milliarder kroner. Vi ønsker naturligvis at få erstatning for den skade, som Google har forvoldt os gennem mange år, men vi ser også sagsanlægget som en kamp for forbrugerne, som har lidt stor skade gennem Googles brud på konkurrenceloven igennem 14 år, en problematik som fortsætter her og nu,” udtaler Mikael Lindahl, direktør for PriceRunner i en pressemeddelelse.

Googles søgemaskine har en markedsandel på mere end 90 procent i de fleste lande i EEA-regionen og har derfor en monopollignende status. Efter en næsten otte år lang undersøgelse meddelte EU-kommissionen i juni 2017, at Google havde brudt konkurrenceloven ved at forfordele sin egen tjeneste Google Shopping.

I kommissionens dom konkluderede de, at Google havde frarøvet andre sammenligningstjenester muligheden for at konkurrere på lige vilkår. Desuden havde Google forværret forbrugernes mulighed for at finde de bedste produkter til den mest fordelagtige pris. Google blev dømt til at betale rekordhøje bøder på 2.4 mia. euro.

Google ankede til Tribunalet ved EU-domstolen, og de stadfæstede dommen i november 2021.

PriceRunner vurderer, at til trods for de to domme har Google stadig ikke ændret sin praksis. Google misbruger fortsat sin monopollignende status. Konsekvensen er, at internettrafik, og dermed indtægter, styres væk fra PriceRunner og andre produkt- og prissammenligningstjenester til Googles egen tjeneste.

PriceRunner har forberedt sagen i lang tid med støtte fra førende juridiske og økonomiske rådgivere. Sagen forventes at tage flere år. På grund af tidsomfanget, de betydelige omkostninger og ansøgningens størrelse har PriceRunner sikret ekstern finansiering, som bedømmes at dække samtlige omkostninger for at føre sagen.