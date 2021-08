Politianmeldelse mod EasyPark

Parkeringsappen EasyPark er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, da hun mener, at Easypark har overtrådt markedsføringsloven.

EasyPark har, ifølge Forbrugerombudsmanden, blandt andet skjult et gebyr på 15 procent, som kommer oveni prisen, der er angivet, når brugerne benytter EasyPark-appen. Et gebyr der i øvrigt går til EasyPark selv.

”EasyPark har efter vores vurdering skjult over for brugerne af appen, at det koster et gebyr på 15 procent af parkeringsprisen at anvende appen. Vi anser det for en alvorlig overtrædelse af forbuddet mod vildledning, og vi har derfor politianmeldt selskabet,” udtaler Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden er af den overbevisning, at EasyPark ikke har oplyst om gebyret hverken på skilte eller i selve appen. Derimod er det kun nævnt på tilmeldingssiden i appen, hvor det står skrevet med småt.

Et af kritikpunkterne fra Forbrugerombudsmanden og noget af det, at de har anmeldt EasyPark for er, at brugerne både på appen og på hjemmesiden skal klikke sig ind på ”Hjælp” og herefter gennem flere underfaner, før oplysningen om, at man betaler 15 procent oven i parkeringsprisen.

Politianmeldelsen går også på, at Easypark ikke tydeligt oplyser brugerne om, at bilens placering i appen afhænger af telefonens GPS, der kan være upræcis. Kunderne skal derfor selv tjekke om bilen er korrekt placeret på kortet i appen, da det er kundens eget ansvar.

Forbrugerombudsmanden mener, at EasyPark skal refundere det skjulte gebyr på 15 procent til alle kunder, der har benyttet appen til ”fastprisparkering”. Altså der hvor man betaler et fast beløb for et bestemt antal timer.

Dette skulle EasyPark have indvilget i at gøre til de kunder, som har benyttet den type parkering indenfor de seneste tre år. Dette gebyr vil blive refunderet automatisk. Sker det ikke, så skal man kontakte EasyPark.