Polestar vækster, og åbner nu nyt showroom

Polestar har fart på over hele landet, og særligt i Nordsjælland har danskerne taget godt imod det svenske performance-elbilmærke. For at imødekomme den store efterspørgsel åbner Autohuset Vestergaard et nyt Polestar Space i Nærum torsdag den 1. december, hvor den eksklusive performance-bil Polestar 2 BST edition 270 helt unikt vil kunne opleves i hele December.

Polestar fejrer samtidig en imponerende milepæl med hele 2.000 udleverede Polestar 2-biler i Danmark, når bil nr. 2.000 bliver udleveret i forbindelse med åbningen af det nye Space.

“Det er helt fantastisk, at vi allerede har nået vores milepæl om 2.000 Polestar 2-biler i Danmark efter kun halvandet år i markedet. Jeg er enormt stolt over den positive udvikling, og at vi i dag kan indvie et så flot og opsigtsvækkende Space her i Nærum,“ siger Henrik Bang, administrerende direktør for Polestar i Danmark, og fortsætter:

“At Polestar bliver ved med at fastholde sit momentum herhjemme, tror jeg, især skyldes to ting. For det første danskernes stigende interesse for elbiler samt den brede befolknings ønske om at bevæge sig mod mere bæredygtig mobilitet. Og samtidig ønsker mange danskere ikke at gå på kompromis med godt design, innovative materialer og gode køreegenskaber - noget vi lægger mange kræfter i og gør os umage med hver dag.”

Der er efterspørgsel efter elbiler i hele Danmark, men især i Nordsjælland flokkes bilister og pendlere om de rene elbiler. Her har bl.a. Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune, ifølge De Danske Bilimportører, de senere år toppet listen over kommuner med flest privatejede elbiler.

Derfor vækker åbningen af det ny Space i Nærum også stor begejstring hos Polestars samarbejdspartner Autohuset Vestergaard:

“De senere år har vi oplevet en støt stigende efterspørgsel efter elbiler fra borgerne i hele Nordsjælland, der lægger vejen forbi for at undersøge udvalget. Derfor er vi stolte over vores samarbejde med Polestar, og jeg glæder mig til at udbrede kendskabet yderligere til Polestars biler og teknologi,” siger Thomas Dyrekær, der er filialchef hos Autohuset Vestergaard.

Flere kommuner i Nordsjælland har ambitiøse klimaplaner og ser gerne, at flere elbiler kommer ud på vejene for at understøtte den grønne omstilling. Det ses bl.a. hos Rudersdal Kommune, hvor det nye Polestar Space har adresse. Her har man et klimamål om at være CO2-neutrale i 2040 - og for at nå det mål skal elbiler udgøre halvdelen af alle personbiler i kommunen i 2030.

Det nye flotte Polestar Space i Nærum på Nærum Hovedgade 1 er allerede åbnet op for prøveture med mulighed for at begynde turen fra sin private adresse. Uanset om prøveturen går fra Nærum Destination eller fra egen private hoveddør, vil Polestars specialister tilbyde en grundig introduktion til bilen og de innovative kvaliteter. Prøveture skal bookes her: www.polestar.com/dk/test-drive (Åbner i nyt vindue)