Et påskeæg i 2. afsnit af Moon Knight peger på et muligt Eternals team-up

Her kommer spoilers for Moon Knight afsnit 2.

Et påskeæg i andet afsnit af Moon Knight har afsløret muligheden for et team-up mellem Oscar Isaacs maskerede hævner og en karakter fra Marvel Studios' Eternals.

Det seneste afsnit i Marvel Phase 4 tv-serien (opens in new tab) er landet på Disney Plus. Og selvom mysteriets puslespilsbrikker nu stort set er ved at falde på plads, undrer du dig nok stadig over, hvad der egentlig foregår. Disse spørgsmål vil snart blive besvaret. Det ved vi, for vi har set de første fire afsnit af Moon Knight, hvilket var nødvendigt for at lave vores Moon Knight-anmeldelse (opens in new tab).

Men der er en bestemt scene i seriens andet afsnit, som vakte vores interesse, da vi så den første gang. Og i skrivende stund ved vi ikke, om dette specifikke påskeæg blot er et tip på hatten til Moon Knights tegneseriehistorie, eller om påskeægget antyder, at Moon Knight faktisk bliver partner med en karakter fra Eternals, dvs. en af de Marvel-film med de dårligste anmeldelser til dato (opens in new tab).

Inden vi forklarer, hvor du kan finde dette påskeæg, skal du have en advarsel: Vi er ved at dykke ned i spoiler-territorium for Moon Knight episode 2 efter billedet nedenfor. Hvis du ikke har set den seneste episode endnu, kan du bare bogmærke denne side og vende tilbage, når du er færdig med den.

Arthur Harrow med sin magiske stok (Image credit: Marvel Studios)

Er du stadig med os? Du vil vide, hvor du kan se dette Moon Knight episode 2 Easter Egg. Teaseren kan findes i scenen, hvor Steven Grant (Oscar Isaac) forsøger at finde frem til det lagerrum, der ejes af hans anden personlighed, alias Marc Spector (også Isaac).

Kast tankerne tilbage til episode 1, hvor Steven fandt Marcs hemmelige mobiltelefon. Da han graver klaptelefonen op, finder han også en nøgle til opbevaringsenheden - komplet med en hvid og rød nøglering med bogstavet "J" på - ved siden af den.

Steven kunne ikke få svar fra Layla (May Calamawy), da hun talte med ham på Marcs telefon. Og efter det chokerende møde med en egyptisk sjakal i afsnit 1- som resulterer i, at Marcs alter ego, dvs. Moon Knight, dukker op for at redde dagen - har Steven flere spørgsmål end svar. Hvor skal han kigge hen næste gang for at finde spor om Marc/Moon Knight? Jep, i det lager, som Marc ejer.

Som vi ser i episode 2, finder Steven til sidst den rigtige bygning, der huser Marcs lagerrum. Den vagten fører ham gennem bygningen og er endda så venlig at låse Marcs hemmelige lagerrum op for Steven. Det er her, at det mulige Eternals-påskeæg gemmer sig - frit fremme.

Steven Grant har måske opdaget et Easter Egg fra Eternals i Moon Knights andet afsnit. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Før vagten går væk, kan du se, at Marcs lager har nummeret "43".

Det ligner måske et almindeligt tocifret tal, der blot angiver, hvilket af disse skabe der tilhører Marc. Men tallet 43 kan altså også pege på et muligt Eternals team-up med Moon Knight. En simpel online-søgning efter Moon Knight-nummer 43 fører dig til en tegneserie - udgivet i august 1992 - som har en henvisning til en bestemt figur, som optrådte i Eternals.

Så hvem er det? Det er ingen ringere end Black Knight, alias Dane Whitman, som blev portrætteret af Game of Thrones' Kit Harington i Marvel-filmen fra 2021.

I betragtning af at Moon Knight og Black Knight har kæmpet sammen flere gange i tegneserierne, kan denne nummer 43-reference ikke være en tilfældighed. Okay, ja, Moon Knight #43 var ikke første gang, at duoen slog sig sammen for at nedkæmpe en fælles fjende, men det er stadigvæk interessant, at tallet dukker op her.

Hvorfor er det så vigtigt? Svaret findes i en scene midt i rulleteksterne på Eternals. Efter at Sersi er blevet kidnappet af den himmelske væsen kaldet Arishem the Judge, sværger Harington som Dane Whitman at redde hende. Inden han gør det, skal han dog først finde mod til samle Ebony Blade op - et mystisk sværd, der er gået i arv gennem generationer i hans familie, og som giver dets indehaver magt til at blive Black Knight.

Lige da Whitman skal til at løfte klingen for første gang på sit kontor på British Museum, bliver han imidlertid stoppet, da en mystisk stemme kalder hans navn fra et sted uden for skærmen. Den stemme er ingen ringere end Mahershala Ali (Moonlight, Luke Cage), som er blevet castet som Blade i Marvel Studios' kommende solofilm om den vampyriske antihelt.

Er du forvirret? For at gøre en lang historie kort, har Blade og Moon Knight i tegneserier sammen kæmpet mod ondskaben som en del af den supergruppe, der kaldes Midnight Sons. Dette team af superhelte har Isaac nævnt i Moon Knight-interviews forud for Disney Plus-seriens udgivelse, og Dune- og Star Wars-skuespilleren har udtrykt interesse for at se en Midnight Sons MCU-film.

Nu hvor Marvel Studios er begyndt at udforske MCU's mystiske og overnaturlige side - Doctor Strange 2, Moon Knight og Blade er tre af disse projekter - er der stor chance for, at vi kan se Moon Knight, Blade og endda Black Knight slå sig sammen for at besejre en verdensfjende i fremtiden. For at gøre det, skal der være en forbindelse imellem Blade og Moon Knight, og her kan Black Knight være deres fælles forbindelse.

Får vi meget ud af tallet "43" i Moon Knights andet afsnit? Er der tale om et påskeæg, der antyder et muligt samarbejde og skabelsen af en ny super-trio? Ja, vi formoder, at nogle af jer vil synes, at dette påskeæg er en smule langt ude, men vi mener bestemt, at er noget om snakken. For selvom Isaac og kompagni hævder, at Moon Knight er adskilt fra alle andre MCU-produktioner til dato, må den på en eller anden måde være forbundet med andre Marvel-film eller tv-serier Hvorfor? For det er Marvel i en nøddeskal. Uanset hvad, så finder vi nok snart ud af det.