Moon Knight har fået en flyvende start, men der er én Marvel-serie, den ikke kan slå...

Moon Knight, den seneste produktion fra Marvel Studios, er kommet god fra start hos seerne.

Tv-serien foregår i nutiden og følger Oscar Isaacs som Steven Grant, en ansat i en gavebutik på et museum, der, mens han lever et tilsyneladende ualmindeligt kedeligt og ensomt liv og frygtelige blackouts. Efter et af disse blackouts opdager han, at han lider af Dissociativ Identitets Forstyrrelse, en psykisk lidelse, hvor en person har flere personligheder.

Hans anden persona er en hensynsløs lejesoldat ved navn Marc Spector, en jordisk avatar for Khonshu, den egyptiske gud for månen og hævn. Denne anden persona giver Spector overmenneskelige evner, som gør det muligt for ham at være superhelten, Moon Knight, der straffer mennesker, som skader andre.

Moon Knight havde premiere på Disney Plus i marts, og dataene for dens tidlige præstationer på streamingtjenesten er nu kommet ind. Ifølge Samba TV, som måler seervanerne hos tre millioner Smart TV-husstande i USA, var der 1,8 millioner amerikanske husstande som så Moon Knight i de første dage efter lanceringen.

Internationalt set blev Moon Knight set af 277.000 husstande i Storbritannien i de første fem dage efter udgivelsen, 88.000 husstande i Tyskland og 11.000 i Australien. Til sammenligning ligger serien dermed på lige fod med Falcon and the Winter Solider, ca. 100 000 foran WandaVision og 300 000 foran Hawkeye.

Ikke dårligt for en forholdsvis ukendt tegneseriehelt - men der er stadig en mand at tage højde for, og han ser i øjeblikket ud til at være urørlig.

Hvem er det, der holder Moon Knight væk fra førstepladsen?

Det er Loki. I løbet af de første fem dage af showet med Tom Hiddleston i spidsen på Disney Plus fik det 2,5 millioner seere.

Derudover har Loki også rekorden for den mest sete Disney Plus-sæsonfinale af en serie med 1,9 millioner husstande, der fulgte med i afslutningen af første sæson.

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Er det et problem for Moon Knight?

Overhovedet ikke. Tom Hiddleston har været en fast bestanddel af MCU i mere end et årti, og hans karakter er både enormt genkendelig og vellidt. Der er endda en TechRadar-artikel, der rangerede ham som den bedste af Marvels skurke.

Oscar Isaacs Moon Knight er på den anden side helt ny i MCU og har ikke optrådt i nogen tidligere film eller serier. Så alt taget i betragtning er en start på en andenplads ret godt gået for en helt ny karakter.

Kritikerne har også rost serien, og her på TechRadar er vi vilde med det tempo og den helt anderledes stil, serien lægger for dagen. Den ligner ikke noget Marvel tidligere har produceret, men har en god score på 87 % på Rotten Tomatoes.

Som med alt, hvad Marvel laver i disse dage, er der sandsynligvis en nøje planlagt plan for karakterens fremtid. Men Isaac har indtil videre kun skrevet kontrakt på seriens seks afsnit. Men med så stor popularitet lige fra start, vil det ikke undre, hvis Marvel gerne vil have mere Moon Knight.