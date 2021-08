De Paralympiske Lege i Tokyo: sportsgrene, program og hvordan du ser dem

OL i Tokyo er overstået, men sportsglade danskere kan snart tage plads i sofaen igen, for lige om lidt går de Paralympiske Lege i Tokyo i gang. Vanen tro: efter OL starter de Paralympiske Lege.

De Paralympiske Lege i Tokyo Hvornår: Tirsdag den 24. august til søndag den 5. september 2021 Hvor: Tokyo, Japan Gratis livestream i/fra Danmark: DRTV Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

De 16. Paralympiske (sommer-) Lege finder sted i Tokyo fra 24. august til 5. september.

Danmark har traditionelt gjort det rigtig godt ved de Paralympiske Lege. Indtil videre har de rød-hvide atleter vundet 100 guldmedaljer, 88 sølvmedaljer og 111 bronzemedaljer i de Paralympiske Leges historie, for i alt 299 medaljer.

Danmark vandt især mange medaljer i 1988, 1992 og 1996, men ved de seneste lege er medaljeantallet dalet til et niveau, der stemmer bedre overens med Danmarks indbyggertal.

Hvad er de Paralympiske Lege?

De Paralympiske Lege er internationale sportskonkurrencer for personer med handicap. Legene afholdes umiddelbart efter ​​både sommer- og vinter-OL i den samme værtsbyer.

De første sommer-Paralympiske Lege blev afholdt i Rom i 1960. Siden da er der blevet afholdt lege hvert fjerde år bortset fra 2020, hvor corona-pandemien tvang både OL og PL til at udskyde afholdelsen.

De første vinter-Paralympiske Lege kom på programmet i 1976 i Örnsköldsvik, Sverige.

Se de Paralympiske Lege på det bedste TV

Hvornår afholdes de Paralympiske Lege?

De Paralympiske Lege 2020 afholdes kort efter OL. Arrangementet begynder tirsdag den 24. august, hvorefter begivenhederne er planlagt til næsten to uger. De Paralympiske Lege slutter den 5. september.

Paralympisk sportsgrene

I alt 22 sportsgrene deltager ved de Paralympiske Lege. Badminton og taekwondo er kommet med som nye sportsgrene - og Danmark er repræsenteret i dem begge.

Listen over idrætter er som følger:

Skydning

Boccia

Siddende volleyball

Bueskydning

Judo

Goalball

Kano

Fodbold for synshæmmede

Cykling

Kørestolsbasketball

Kørestolsfægtning

Kørestolsrugby

Kørestolstennis

Bordtennis

Dressur

Rosport

Badminton

Taekwondo

Triatlon

Svømning

Styrkeløft

Atletik

Program for de danske deltagere

De mest interessante idrætsgrene og tider set med danske er angivet nedenfor. Da legene afholdes som OL i Tokyo, er tidspunkterne for udsendelserne lidt udfordrende. Nedenstående tidspunkter er japansk tid.

Når du omregner til dansk til, skal du trække syv timer fra det angivne tidspunkt. Det betyder. at fx kl. 09.00 i Japan er kl. 02.00 i Danmark.

Tirsdag 24. august

20.00-23.00 Åbningsceremoni

Onsdag 25. august

09.00 – 14.20 Bordtennis, indledende (Peter Rosenmeier (SM6))

14.00 - 15.45 Kørestolsrugby (grp. A) Australien - Danmark

Torsdag 26. august

09.00 - 14.20 Bordtennis, indledende (Peter Rosenmeier (SM6))

15.00 - 22.35 Dressur – Individuel test Grad II

Dressur – Individuel test Grad IV

14.00 - 15.45 Kørestolsrugby (grp. A) Japan – Danmark

Fredag 27. august

09.00 - 14.20 Bordtennis, indledende (Peter Rosenmeier (SM6))

16.00 - 22.00 Bordtennis, kvartfinale - (Evt. Peter Rosenmeier)

15.00 - 22.20 Dressur – Individuel test (finale)

11.30 - 13.15 Kørestolsrugby (grp. A) Danmark - Frankrig

Lørdag 28. august

09.30 – 12.50 Atletik – 1500 m (finale) (Christian Lykkeby Olsen (T46))

19.00 – 22.00 Længdespring (finale) (Daniel Wagner (T63))

09.00 – 15.00 Bordtennis (semifinale) (Evt. Peter Rosenmeier (SM6))

16.30 – 21.30 Bordtennis (finale) (Evt. Peter Rosenmeier (SM6))

17.00 – 22.10 Dressur – Team Test Hold

11.30 – 13.15 Kørestolsrugby (7.-8. plads) Nr. 4 fra grp. A – Nr. 4 fra grp. B

14.15 – 16.00 Kørestolsrugby (semifinale 1) Nr. 1 fra grp. A – Nr. 2 fra grp.

17.30 – 19.15 Kørestolsrugby (semifinale 2) Nr. 1 fra grp. B – Nr. 2 fra grp.

20.00 – 21.45 Kørestolsrugby (5.-6. plads) Nr. 3 fra grp. A – Nr. 3 fra grp. B

09.00 – 11.35 Svømning – 200 m medley (heats) (Amalie Vinther (SM8))

17.00 – 20.40 Svømning – 200 m medley (finale) (Evt. Amalie Vinther (SM8))

Søndag 29. august

09.30 – 12.50 Atletik – Diskoskast (finale) (Kristel Walther (F64))

19.00 – 22.05 Atletik – 100 m (1. runde heats) (Daniel Wagner (T63))

18.00 – 20.45 Dressur – Team Test Hold

14.00 – 16.00 Kørestolsrugby (bronzekamp)

18.00 – 20.45 Kørestolsrugby (finale)

Mandag 30. august

19.00 – 22.00 Atletik – 100 m (finale) (Evt. Daniel Wagner (T63))

15.00 – 22.15 Dressur – Individuel freestyle Grad IV

Dressur – Individuel freestyle Grad III

Dressur – Individuel freestyle Grad II

Tirsdag 31. august

09.30 – 12.45 Atletik – 100 m (1. runde heats) (Bjørk Nørremark (T47))

19.00 – 22.05 Atletik – 100 m (finale) (Evt. Bjørk Nørremark (T47))

08.00 – 17.15 Cykling – Enkeltstart (Kim Klüver Christiansen (H4))

09.00 – 11.30 Svømning – 400 m fri (heats) (Amalie Vinther (S8))

17.00 – 20.35 Svømning – 400 m fri (finale) (Evt. Amalie Vinther (S8))

Onsdag 1. september

18.00 – 22.00 Badminton (gruppekamp) (Cathrine Rosengren (SU5))

09.30 – 17.05 Cykling – Linjeløb (Kim Klüver Christiansen (H4))

9.00 – 11.20 Svømning – 50 m fri (heats) (Amalie Vinther (S8))

9.00 – 11.20 Svømning – 100 m bryst (heats) (Amalie Vinther (SB7))

17.00 – 20.40 Svømning – 50 m fri (finale) (Evt. Amalie Vinther (S8))

17.00 – 20.40 Svømning – 100 m bryst (finale) (Evt. Amalie Vinther (SB7))



Torsdag 2. september

09..00 – 21.00 Badminton (gruppekamp) (Cathrine Rosengren (SU5))

Fredag 3. september

09.30 – 12.55 Atletik – Længdespring (finale) (Bjørk Nørremark (T47))

09.00 – 21.00 Badminton (gruppekamp) (Cathrine Rosengren (SU5))

09.00 – 21.00 Badminton (kvartfinale) (Evt. Cathrine Rosengren (SU5))

10.00 – 15.00 Taekwondo (16. dels runde) (Lisa Kjær Gjessing (K44 -58kg))

10.00 – 15.00 Taekwondo (kvartfinale) (Evt. Lisa Kjær Gjessing (K44 -58kg))

17.00 – 22.10 Taekwondo (semifinale) (Evt. Lisa Kjær Gjessing (K44 -58kg))

17.00 – 22.10 Taekwondo (bronzekamp/finale) (Evt. Lisa Kjær Gjessing (K44 -58kg))

Lørdag 4. september

09.30 – 12.40 Atletik – 200 m (1. runde heat) (Bjørk Nørremark (T47))

Atletik – 200 m (finale) (Evt. Bjørk Nørremark (T47))

09.00 – 21.00 Badminton (semifinale) (Evt. Cathrine Rosengren (SU5))

09.00 – 21.00 Badminton (bronzekamp/finale) (Evt. Cathrine Rosengren (SU5))

Søndag 5. september

20.00 - 23.00 Afslutningsceremoni

Sådan ser du PL på tv og via livestream

Sådan ser du de Paralympiske Lege i Danmark

I Danmark er det DR, som har rettighederne til at vise de Paralympiske Lege i Danmark. Derfor kan mange sportsgrene og ceremonier kan ses på DR's tv-kanaler og på DR's streaming-app DRTV.

Derfor er de Paralympiske Lege udskudt til 2021

Som det også var tilfældet med OL, var det på ingen måde en enkel sag at flytte de Paralympiske Lege et år frem. Værtslandet Japan forsøgte at være vært for begivenhederne som planlagt i 2020, men i sidste ende måtte legene udskydes, efter atleter udtrykte bekymring for sikkerheden. Ændringen blev besluttet nogle få uger før legenes start.

Siden da har legenes skæbne i vid udstrækning været rygter, og aflysningen af ​​begivenhederne har været på bordet. Til sidst blev OL dog afholdt i juli-august 2021, og de Paralympiske Lege er nu programsat til at begynde den 24. august.

Corona-situationen i Tokyo var udfordrende under OL. Der blev påvist infektioner i sportsbyen, så situationen kan ændre sig fra dag til dag. Derudover er beboere i Japan stærkt imod legene, da de mistænkes for at forværre pandemisituationen.

Det er dog usandsynligt, at legene bliver udskudt igen. Hvis coronasituationen af en eller anden grund forværres under legene, vil de Paralympiske Lege 2020 sandsynligvis blive helt aflyst. Vi håber naturligvis på det bedste.

Værtsbyen for de Paralympiske Lege

Sommerparalympics afholdes for anden gang i Tokyo. Det er næsten 60 år siden sidst.

Udover dette blev vinterparalympics afholdt i Japan i 1998. De lege blev afholdt i Nagano.