Oppo R17s design og specifikationer giver et hint om, hvordan OnePlus 6T bliver

Der er en god chance for, at den forventede OnePlus 6T vil være inspireret af den nyligt annoncerede Oppo R17; en smartphone, som Oppo nu officielt har bekræftet.

Vi har set tidligere OnePlus-telefoner, der minder om Oppo i designet. For eksempel så OnePlus 5 og 5T begge ud til at være meget inspireret af deres Oppo-modstykker, henholdsvis R11 og R11S. Jo, OnePlus 6 afveg godt nok lidt fra Oppo R15, men der er stadig en lighed, som er svær at overse.

(Obs. nogle links kan være skrevet på engelsk).

Hvis OnePlus 6T vitterlig kommer til at ligne Oppo R17, kan det betyde, at den prisvenlige Android-telefon i flagship-klassen måske får nogle af de avancerede funktioner, som brugerne har ønsket sig.

Der er blevet annonceret to varianter af Oppo R17. Ifølge de specifikationer, der er blevet spottet af Gadgets360, får den ene af dem en Qualcomm 670 SOC, 8 GB RAM samt en fingeraftryksscanner indbygget i displayet. Der blev også annonceret en Oppo R17 Pro, men dens specifikationer er dog endnu ikke blevet afsløret.

Hvilken betydning har det?

Vi har set fingeraftryksscannere, der er indbygget i skærmen, i kinesiske mobiler siden starten af året. Og hvis der er en scanner under glasset på OnePlus 6T, skal vi nok forvente, at andre producenter af Android-telefoner vil få travlt med at inkludere funktionen i deres mobiler.

Men da OnePlus-serien traditionelt har været budgetvenlig, kan det hænde, at den indbyggede fingeraftryksscanner bliver sprunget over på OnePlus 6T, og at mobilen i stedet får en scanner på bagsiden, ligesom på OnePlus 6.

Oppo R17s design er også bemærkelsesværdigt, fordi telefonen stadig har en notch – eller et hak, om man vil - som på OnePlus 6. Men notchen er meget mindre og har en pæn, næsten trekantet form. Så notchen er der, men den er ikke så fremtrædende - og det er meget muligt, at man følger denne tendens med OnePlus 6T.

Vi tror også, at OnePlus 6T får den kraftigere Snapdragon 845-processor, fremfor den mere strømbesparende Snapdragon 670 i Oppo R17. OnePlus 6 havde trods alt 845-chippen, og vi kan ikke forestille os, at OnePlus vil gå baglæns med hensyn til chiphastigheder i 2018.

Der er mange gode grunde til at tro, at Oppo R17-designet vil smitte af på OnePlus 6T - det er bare et spørgsmål om, i hvilken grad.

Vi bliver ikke nødt til at vente ret meget længere på at finde ud af det. For OnePlus 6T forventes annonceret senere i år - baseret på den typisk seks måneder lange cyklus for OnePlus-telefoner og det faktum, at OnePlus 6 blev lanceret den 22. maj.

