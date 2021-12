Onlinesalg på Black Friday faldt for første gang nogensinde

Sædvanligvis stiger onlinesalget på Black Friday fra år til år i takt med at folk bliver mere bekvemme med at shoppe hjemmefra. Men denne gang har det været anderledes. Adobe vurderer, at den samlede internethandel for Black Friday og Thanksgiving Day for første gang nogensinde er faldet i forhold til året inden fra 9 milliarder dollars i 2020 til 8,9 milliarder dollars i 2021.

Det er ikke et voldsomt fald, men Adobe ser det som en ændring i trenderne.

De mener nemlig, at faldet reflekterer et skift mod tidligere shopping, hvor kunderne har udnyttet internettilbud tilbage i oktober måned.

Der er jo egentlig ingen grund til at mase alle køb sammen på én dag, hvis man kan udnytte tilbud i ugerne op til. Adobe forventede sig højere forbrug på Cyber Monday, mellem 10,2 milliarder og 11,3 milliarder dollars, men deres data viser, at købelysten simpelthen ikke var så høj i år.

Adobe har også fundet, at flere er blevet bekvemme med at gennemføre købet via telefoner. Tidligere var der mange Black Friday-kunder, der brugte telefonerne til at søge rundt efter produkter (62,2 procent af alle besøg var via mobiler), men skiftede til computeren for at gennemføre købet.

I 2021 var 44,4 procent af købene foretaget på mobilen. Det er en stigning på 10,6 procent i forhold til 2020. Den udvikling kommer formentlig til at fortsætte fremover, så flere og flere køb bliver foretaget på mobilen.