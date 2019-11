OnePlus kan introducere sit første ur sammen med OnePlus 8

Tilbage i 2015 fortalte OnePlus til TechRadar, at de havde arbejdet på et wearable, men droppet ideen i sidste øjeblik. Nu tyder rygter på, at firmaet har genoplivet tanken om et smartwatch. Et tweet peger nu på, at OnePlus bliver den næste mobilproducent, som også vil producere bærbar hardware. Tweetet stammer fra en skribent for TechPP, som benytter OnePlus-slogannet ” Never Settle” til at hinte om hvilken virksomhed, der er tale om.

For all of you who have a fitness band right now, darlings, or are planning to acquire one shortly, I have two words: never settle.November 2, 2019

Tweetet indeholder ingen detaljer, specifikationer eller dato for hvornår vi får noget at se, ligesom der refereres til enheden som et fitness band.

Det kan derfor tænkes, at der slet ikke er tale om et smartwatch, men fordi firmaet tidligere har arbejdet på dette - se billedet herover – bliver vi ikke overraskede, hvis der blot er tale om en misforståelse og forfejlet kommunikation.

Endnu flere enheder

PhoneArena har samtidig peget på, at enheden vil blive lanceret sammen med OnePlus 8 – dette har TechRadar ikke kunnet bekræfte – så den lander måske til maj eller senere næste år, da det er omkring dette tidspunkt, hvor vi forventer at se OnePlus 8.

Viser den nye enhed sig at være et smartwatch, kan det hænde, at OnePlus genbruger ideerne om en rund skærm, som det ses på tegningerne herover. Vi opdaterer så snart vi ved mere.