OL i Tokyo ramt af Fujitsu-hackere

Hackere har formået at kapre data fra de computere, der bruges af organisationskomiteen til OL i Tokyo, ifølge artikler i japanske medier.

Kyodo News rapporterer, at databruddet har haft en indvirkning på mere end 150 personer, som alle siges at have deltaget i en computersikkerhedsøvelse forud for næste måneds olympiske lege.

De tabte data inkluderer navnene og tilknytningen til de involverede personer. Disse har arbejdet i eller med omkring hundrede organisationer, der arbejder med sportsbegivenheden.

Databruddet siges at have fundet sted i forbindelse med et angreb tidligere i maj, hvor de skyldige fik adgang til Fujitsus begivenhedsværktøj, Project WEB.

Supply chain-angreb

I det, der var et såkaldt supply chain-angreb, lykkedes det angiveligt hackere at bruge det eksponerede samarbejdsværktøj til at sende data fra forskellige dele af det japanske statsapparat.

En af de organisationer, der blev offer for angrebet, var NISC (National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity, også en del af den japanske stat). NISC var den organisation, der gennemførte datasikkerhedsøvelsen for det olympiske personale, og har nu bekræftet, at deres data også er kommet på afveje i forbindelse med Fujitsu-angrebet.

Den japanske artikel indeholder udsagn fra NISC-talspersoner, der oplyser, at organisationen nu har kontaktet de mennesker, hvis data blev eksponeret.

Selv om angrebets fulde omfang stadig er uklart, er det stadig sådan, at store sportsbegivenheder ofte er en favorit blandt hackere. Dette ifølge Merritt Maxim, vicepræsident for Forrester Research.

"Højt profilerede globale sportsbegivenheder såsom verdensmesterskabet eller OL har altid været og vil altid være meget fristende mål for hackere på grund af den potentielle forstyrrelse og omtale, der kan være resultatet af et sådant angreb," udtaler Maxim.