Nye Samsung Galaxy Buds-modeller kan være på vej for at konkurrere med AirPods 3

To af de største tech-giganter kan varme op til en fornyet strid, idet både Samsung og Apple eftersigende er på vej med nye true wireless ørepropper.

Der går for tiden rygter om nye modeller i AirPods-serien – i form af AirPods Pro Lite, AirPods X og AirPods 3 – og nu har vi også fået første indikation på, at Samsung er på vej med noget nyt.

Ifølge den hollandske hjemmeside, Galaxy Club, har det sydkoreanske firma registreret mærket 'Samsung BudsX' i England og Europa, hvilket antyder, at der er en ny model på vej. Det er uvist, om det kommer til at ligne Galaxy Buds eller de nyere Galaxy Buds Plus – ligesom vi intet ved om lanceringstidspunkt, pris, specs eller design.

Spændende tid for true wireless ørepropper

Vi er tidligt I forløbet, men det kommer ikke som nogen overraskelse, at Samsung overvejer at udvide sortimentet af true wireless hovedtelefoner efter succesen med deres forrige model – især fordi deres største rival ventes at gøre det samme.

Oprindeligt gik rygterne på, at de såkaldte AirPods 3 fra Apple ville udkomme før enden af 2020, men industrianalytikeren Ming-Chi Kuo antydede for nyligt, at vi måske kommer til at vente lidt længere, og gætter på, at næste generation af AirPods kan gå i masseproduktion i starten af 2021, imens et nyt par AirPods Pro kan lande i 2022 (kilde: AppleInsider).

Iden da forventer vi en lancering af de såkaldte AirPods Pro Lite, som skulle være en billigere udgave af AirPods Pro uden støjreducering – et sted derimellem skulle også være AirPods X, som skulle være Apples første over-ear hovedtelefoner.

Uanset hvad de nye propper kommer til at hedde, vil de næste 12 måneder være interessante for audiofile – hvem vinder kampen og tredje generation inden for true wireless hovedtelefoner?

I mellemtiden kan du med fordel kigge på disse modeller fra Apple og Samsung: