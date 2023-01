Ny Samsung Galaxy S23 teaser-video viser episke månefotos i nattilstand

En ting, som mange af de bedste mobiltelefoner (Åbner i nyt vindue) er overraskende gode til, er at tage billeder af månen, og der er en god chance for, at Samsung Galaxy S23 Ultra vil være endnu bedre end de nuværende modeller, hvis man ser deres nye officiel teaser-video.

Samsung har faktisk lagt en kort video ud på sin YouTube-kanal (via GSMArena (Åbner i nyt vindue)), der viser en måne, der kommer ud af skyggerne og bliver klart oplyst, og som derefter er dækket af "Mooon" med tre kameralinser i stedet for hvert "o". Det tyder naturligvis på, at en eller flere telefoner i Samsung Galaxy S23-serien (Åbner i nyt vindue) vil kunne tage lyse og detaljerede billeder af månen.

Brugen af tre kameralinser i billedet af ordet "moon" synes at indikere, at teaseren henviser til standardmodellen S23 eller Galaxy S23 Plus og ikke til Ultra-modellen, da denne model næsten helt sikkert vil have fire linser. Det vil sandsynligvis også være det bedste kamera til fotografering og især til månefotografering, da det sandsynligvis vil være i stand til at zoome meget længere.

Videoen siger derefter, at "episke nætter er på vej", hvilket antyder, at natfotografering generelt vil være en vigtig del af disse telefoner ud over månefotografering. Det faktum, at månen dukker op fra skyggerne i videoen, kan også være et hint om, at natbilleder taget med S23-serien af mobiltelefoner vil være imponerende lysstærke.

Ikke den første antydning af imponerende natfotografering

Vi har i et stykke tid hørt, at især Samsung Galaxy S23 Ultra vil kunne tage enestående natbilleder, så denne teaser kommer ikke som nogen overraskelse. En lækage har endda hævdet, at telefonens kameraer nærmest kan lave nat om til dag, og de senest lækkede fotoeksempler viser meget lyse nattescener (Åbner i nyt vindue).

Dette skyldes sandsynligvis, i hvert fald delvist, det nye 200 MP-hovedkamera, som telefonen angiveligt får, og som erstatter 108 MP-sensoren på Samsung Galaxy S22 Ultra (Åbner i nyt vindue). Samsung Galaxy S23 Ultra og dens søskende vil blive præsenteret den 1. februar på Samsung Galaxy Unpacked 2023 (Åbner i nyt vindue), så vi får snart at se, hvor gode de virkelig er.