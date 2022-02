Ny psykologiske thriller på Netflix

Netflix har løftet sløret for premieredatoen på den helt nye psykologiske thriller Anatomy of a Scandal. Serien består af seks afsnit og får premiere på Netflix den 15. april 2022.

Anatomy of a Scandal foregår i London og er den længe ventede tv-adaptation af den internationale bestsellerroman af samme navn fra den britiske forfatter Sarah Vaughan. Serien har Sienna Miller (American Sniper, The Loudest Voice) i rollen som Sophie, Michelle Dockery (The Gentleman, Downtown Abbey) i rollen som Kate, Rupert Friend (Homeland, The French Dispatch) i rollen som James og Naomi Scott (Aladdin, Charlie’s Angels) i rollen som Olivia.

Anatomy of a Scandal er en psykologisk thriller og et gribende retssalsdrama, der infiltrerer Storbritanniens elite gennem personlige og politiske skandaler, hvor sandheden skal findes et sted imellem retfærdighed og privilegium. James og Sophie Whitehouse lever en stille og rolig tilværelse. Som minister i parlamentet og med en kærlig familie derhjemme virker James’ liv perfekt. Lige indtil en skandaløs hemmelighed pludselig ser dagens lys. Advokaten Kate Woodcroft har sin egen dagsorden, og hendes retsforfølgelse truer både Westminister og Whitehouse-ægteskabet – og får desuden betydning for hendes personlige respekt.

Medskaberne David E. Kelley og Melissa James Gibson siger: ”Sex. Magt. Privilegier. Baseret på Sarahs vanedannende bog behandler serien emner som berettigelse, sandhed og grænserne for samtykke. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Netflix om serien – og at se S.J. Clarkson bringe den til live på så nuanceret en måde.”

Sienna Miller tilføjer: ”Jeg er stor fan af bogen og af min karakter, Sophie. Hun rummer så mange facetter og står overfor konsekvenserne af de beslutninger, hun har truffet i sit privilegerede liv, der nu begynder at indhente hende. Jeg elsker den rejse, hun begiver sig ud på, og er begejstret for at være en del af et så talentfuldt hold både foran og bag kameraet.”

Instruktør/Executive Producer S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders) instruerer alle afsnit. Executive producere på serien er Liza Chasin (The Loudest Voice, Baby Driver) fra 3Dot Productions, Bruna Papandrea (Gone Girl, Big Little Lies) og Allie Goss fra Made Up Stories samt Sarah Vaughan og Margaret Chernin som Co-Executive Producer.

Rollelisten tæller desuden Josette Simon (The Witches), Geoffrey Streatfeild (The Other Boleyn Girl) og Joshua McGuire (Lovesick).