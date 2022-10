Ny opdateringer på vej til din iPhone

Det er ikke alle de nyheder, som Apple præsenterede til den årlige udvikler-konference, WWDC, i juni, som endnu er blevet lanceret.

For det første venter vi stadigvæk på den næste udgave af styresystemet til iPad, iPadOS, der er forsinket, mens nogle af iPhone-nyhederne i iOS 16 først kommer med i den næste iOS-opdatering, 16.1

IOS 16.1 skulle efter planen være klar til download senere på måneden, og Computerworld har taget et kig på en række af de funktioner, som den gemmer på.

Nogle af dem har tidligere været annonceret i forbindelse med præsentationen af iOS 16, mens andre er helt nye.

Live aktiviteter kan blandt andet vise den aktuelle stilling i sportsbegivenheder på din telefons låsskærm.

En af de funktioner, som vi blev stillet i udsigt i forbindelse med præsentationen af iOS 16 ved WWDC var live aktiviter på din låseskærmen.

Live aktiviteter er en lille widget, der dukker op på din låseskærm og som eksempelvis kan vise dig stillingen i en fodboldkamp uden at du behøver at låse telefonen op og åbne en app for at følge med i kampen.

Men live aktiviteter kan også bruges til andre ting.

Eksempelvis kan den vise dig, hvornår den taxa eller den takeaway, som du har bestilt, ankommer. Ved præsentationen af funktionen viste Apple et helt konkret eksempel fra Ubers app, hvor det både med tal og en animation blev illustreret, hvornår din vogn ville ankomme.

Udover at blive vist på låskærmen, så vil live aktiviteter også blive integreret i den såkaldte dynamiske ø på iPhone 14 Pro. Det skriver Computerworld.

Den her nyhed er mindre aktuel for danske brugere, der endnu ikke har adgang til Apples abonnementsbaserede fitness-tjeneste, Apple Fitness+.

Men ikke desto mindre er det værd at nævne, at tjenesten tidligere har krævet, at man har et Apple Watch, mens det nu blot er tilstrækkeligt at man har en iPhone.

Kravet om et Apple Watch skyldtes oprindeligt, at Fitness+ er integreret med Apple Watch og tager brugerens løbende aktivitetsdata fra uret og præsenterer dem på skærmen, mens vedkommende træner, skriver Computerworld.

Apple ændrede for nylig batterindikatoren på iPhones.

Tidligere kunne telefoner, der har en skærm med et kamera-indhug, kunne se en animationen af et batteri i højre hjørne af skærmen, men ikke få fremvist et procenttal.

Det blev dog ændret i forbindelse med iOS 16, men det skabte en del forvirring hos mange, da det viste sig, at ikonet tilsyneladende ikke var synkroniseret med procenttallet.

Det vil sige, at det bagvedliggende batteri-ikon ikke afspejlede det aktuelle batteriniveau, men i stedet blot var et statisk ikon, som hele tiden ser ud til at være fuldt opladt, selvom procenttallet indikerede noget andet.

Det ændrer Apple nu på med 16.1, hvor ikke bare procenttallet, men også ikonet, afspejler det aktuelle batteriniveau.

Samtidig vil den nye batteriindikator også blive tilgængelig på de mindre telefoner iPhone 12 Mini og 13 Mini, som hidtil ikke har haft adgang til den. Det skriver Computerworld.

En ny funktion, der på engelsk har fået navnet Clean Energy Charging, sikrer, at telefonen så vidt det er muligt bliver opladt med grøn energi.

Det er endnu uklart præcis, hvordan funktionen virker, men Apple oplyser, at funktionen vil forsøge at oplade på de tidspunkter, hvor der er mest grøn energi i elnettet.

Flere Apple-medier vurderer, at telefonen indhenter data om co2-udledning og den aktuelle produktion af grøn energi på det geografiske sted, hvor du opholder dig.

De data bliver kombineret med oplysninger om din normale lade-adfærd, og det betyder, at telefonen eksempelvis om natten vil kunne igangsætte opladningen på et tidspunkt, hvor der er lav belastning i elnettet og en høj produktion af grønenergi, skriver Computerworld.

Med iOS 16.1 kommer der også en ny funktion til App Store.

Her kan du slå en funktion til, der betyder, at nye apps automatisk åbner i baggrunden og henter indhold ned før, at du åbner appen første gang.

Funktionen skulle gøre det hurtigere at komme i gang med at bruge en ny app første gang. Det skriver Computerworld.