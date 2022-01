Ny iPad Air 5 udgivelsesdato, pris, nyheder og rygter

De første tre generationer af iPad Air havde alle haft et nogenlunde ens udseende, men iPad Air 4 bragte et designeftersyn til serien, og flyttede den fra blot at være en større iPad på begynderniveau til effektivt at være en 'iPad Pro Lite' enhed. 2020 iPad Air ramte hylderne med et moderne design, generøs processorkraft og en sidemonteret fingeraftryksscanner, men uden nogle af de førsteklasses funktioner, der gør iPad Pro til den bedste tablet.

Så hvad kunne iPad Air 5 bringe? Endnu en designopdatering? Forbedringer på skærmen? Et ekstra kamera? Vi har hørt, at alt dette og mere kunne ske, og du kan læse alle detaljer om alle lækager og rygter nedenfor. Vi har også fremlagt en ønskeliste over, hvordan vi gerne vil have, at Apples næste tablet skal se ud.

Dette inkluderer rettelser til nogle af iPad Air 4's problemer, nogle nye funktioner, der mangler i den nuværende udgave, og meget mere.

Latest news En lækage tyder på, at iPad Air 5 muligvis kommer i maj med 5G-understøttelse og et A15 chipset.

iPad Air 5 udgivelsesdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Apple holder generelt ikke en årlig udgivelsesplan for sin iPad Air-linje, men en iPad kommer sandsynligvis snart, da iPad Air 4 havde sin første fødselsdag i oktober 2021.

En kilde har nu endda specifikt sagt, at vi kan forvente iPad Air 5 dette 'forår', hvilket betyder mellem marts og maj, mens en ældre lækage også foreslog en tidlig 2022 annoncering.

Prismæssigt koster iPad Air 4 omkring 5000.- for en model med 64 GB lagerplads, hvor priserne stiger for mere lagerplads eller mobilforbindelse. Vi kunne se priser for iPad Air 5 i samme boldgade.

Nyheder og rygter

Vi har ikke hørt meget om iPad Air 5 endnu, men en kilde hævder, at en iPad Air model, der sandsynligvis lanceres i begyndelsen af 2022, vil have en 10,9-tommer OLED-skærm.

Den størrelse er den samme som iPad Air 4, men teknologien er anderledes, da de nuværende modeller bruger LCD. Et skift til OLED kan blandt andet føre til bedre kontrast og farver.

Nyere hvisken om denne Apple tablet tyder dog på, at OLED ikke fungerer, som Apple ønskede, så iPad Air 5 vil holde sig til LCD i stedet. Det kommer fra ikke én, men to rapporter nu.

En anden kilde nævnte i mellemtiden ikke OLED, men sagde, at iPad Air 5 vil have en 10,9-tommer skærm sammen med et A15 Bionic chipset (som i iPhone 13-serien), plus 5G, et kamera med dobbelt linse (med en ultrabred, der forbinder den vigtigste), fire stereohøjttalere og et design, der ligner iPad Pro 11 (2021) - dog stadig uden Face ID.

Nogle af disse påstande er blevet gentaget i en nyere lækage, der siger, at iPad Air 5 vil have et A15 Bionic chipset og 5G sammen med et lignende design som sin forgænger (komplet med firkantede kanter), en 10,9-tommer skærm, et enkelt-linse bagkamera og et 12 MP ultrabredt frontvendt kamera.

Hvad vi ønsker at se

Her er, hvad vi gerne vil se i den næste iPad Air-model.

1. Generøse lagermuligheder

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 4 fås med to lagermuligheder: 64GB, hvilket næppe er nok for de fleste brugere; og 256GB, hvilket er en del dyrere.

De fleste tablets kommer med 128 GB, fordi det henvender sig godt til flertallet og ville fungere godt med iCloud (eller dit foretrukne cloud-lagerværktøj) for dem, der stadig har brug for ekstra lagerplads.

Vi vil gerne se iPad Air 5 ankomme med 128 GB lagerplads, hvor Apple helt dropper muligheden for 64 GB. Sidstnævnte kan være en passende bestemmelse for entry-level iPads, men det er usandsynligt, at det nogensinde vil være tilstrækkeligt for de typer superbrugere, der ville investere i iPad Air.

2. Forbedret selfie kamera

Vi havde problemer med iPad Air 4's selfie-kamera – en 7-megapixel unit, der ikke var fantastisk til videoopkald, selfies eller at optage video af sig selv.

At bumpe disse tal op til 10 eller 12-megapixel ville gøre selfie-kameraet mere nyttigt. Endnu bedre ville være medtagelsen af den selfie-teknologi der er i Iphones.

3. Endnu flere farvevalg

Vi var glade for at se, at Apple tilbyder iPad Air 4 i en række farvemuligheder. Vi kunne især godt lide tilføjelsen af pastelfarverne.

Vi vil gerne se mere af det samme med iPad Air 5, måske også med nogle nye farvemuligheder. iPhone XR og iPhone 12 fås i nogle fantastiske, livlige farver, så lad os se dem blive brugt noget mere!

(Image credit: Apple)

4. Længere batterilevetid

iPad Air 4's batteri varede i omkring 10 timers brug. Dette svarer til det, der tilbydes af de fleste iPads; 9-12 timer er det angivne tal for almindeligt brug. Hvis du bruger din iPad til at se film i sengen eller arbejder på kaffebarer fra tid til anden, er dette helt acceptabelt.

Men hvis du er en kreativ person, der bruger din iPad på filmoptagelser, en forretningsmand, der prøver at arbejde på en langdistanceflyvning, eller en forælder, der ønsker at underholde dine børn på en lang biltur, så kan du muligvis ikke nøjes med dette.

Vi vil gerne se iPad Air 5 øge batterilevetiden eller i det mindste inkludere softwareoptimeringer, der kan få enheden til at holdes i live længere.

5. Bedre iPad-widgethåndtering

Dette er mere et problem med iPadOS 14 og Apples software end iPad-hardware, men det er en ændring, vi gerne ville byde velkommen.

En af nøglefunktionerne i iOS 14 er evnen til at oprette widgets baseret på dine apps og lade dem ligge på hjemmeskærmen for nem brug. I iPadOS kan du kun tilføje disse widgets til din hjemmeskærm, hvilket gør dem svære at finde, hvis du har mange apps, og derfor meget mindre nyttige.

Vi vil gerne se iPadOS 14 forbedret, så du kan tilføje widgets til din startmenu, hvor du gerne vil, og ikke bare i samme position.

6. Tyndere rammer

iPad Air 4 og iPad Pro har ikke de enorme rammer som på startniveau-iPads og iPad Mini, men der er stadig en temmelig tyk kant, der adskiller skærmen fra kanten af tabletten.

En tyndere kant rundt om iPad Air 5 ville tilbyde en forbedring af designet, hvilket ville gøre tablettens kropsstørrelse tættere på dens skærmstørrelse. Dette er ikke et deal-breaking krav, hvilket er grunden til, at vi skriver det sidst på denne liste, men tyndere rammer ser altid bedre ud – og dette er trods alt en ønskeliste.