Ny harddiskteknologi fra Seagate kan reducere prisen på lagring med høj kapacitet

Seagate har for nyligt arbejdet på en genial forbedring af sine konventionelle (magnetiske) harddiske, der ikke kun forbedrer hastigheder, men også kan være billigere at producere.

Harddiskene, der har fået navnet Mach.2, da disse enheder bruger to aktuatorer i stedet for én, gør det muligt for dem at læse og skrive både sekventielle og randomiserede data hurtigere.

Seagate annoncerede for nylig sin første dual-actuator harddisk, Mach.2 Exos 2X14, som ifølge officielle specifikationer styrer en kontinuerlig overførselshastighed på 524 MB/s, hvilket gør den til verdens hurtigste (traditionelle) harddisk.

Selvom det ikke er længe siden Mach.2 Exos 2X14 blev annonceret, formåede The Register at opfange en kopi af en Seagate-investorsamtale, der involverede Seagates senior vicepræsident, Jeff Fochtman. Fochtman der siger, at harddisken allerede har flere dusin kunder, og at Seagate nu øger produktionen.

Billigere produktion

Fochtman har efter sigende bekræftet, at eftersom Mach.2-diskene har en lagerkapacitet på over 30 TB, ville det være en næsten uimodståelig fristelse for "mange store datacentermiljøer."

Mach.2 Exos 2X14, der sælges til cloud-tjenester og såkaldte hyperscale datacentre, tilbyder i øjeblikket 14 TB lagerplads.

"En mærkbar fordel ved standardiseringen afdual-actuator-teknologien er, at dette i høj grad reducerer testtiden, og derfor reduceres harddiskens produktionstid kraftigt. Dette er en fordel, vi ser frem til at udnytte, når det kommer til omkostningerne i virksomheden ", siges det, at Fochtman har sagt under investormødet.

Seagate har hidtil ikke annonceret nogen pris for Mach.2 Exos 2X14, og det vil derfor være interessant at se, om Seagate rent faktisk vælger at lade de billigere produktionsomkostninger gavne kunderne.